Vì sao Nga dễ dàng "bắt bài" chiến thuật mới của Ukraine ở Bakhmut?

Sau nhiều tháng chiến đấu ác liệt và sự tồn tại của Bakhmut không chỉ có ý nghĩa về mặt quân sự, mà thực sự biến thành một “mặt trận tinh thần”; khi Quân đội Nga muốn giành được thị trấn quan trọng này để nâng cao sĩ khí và Ukraine cũng muốn giữ thị trấn quan trọng này để ngăn chặn tinh thần sụp đổ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã trực tiếp thị sát tiền tuyến và nghe báo cáo của các lực lượng tác chiến đặc biệt. Tất cả những điều đó cho thấy, Quân đội Nga đã nắm quyền chủ động tuyệt đối trên chiến tuyến Bakhmut và chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Cùng với đó, chỉ huy lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã xác nhận với thế giới bên ngoài rằng, Quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner đã bao vây Bakhmut và khuyên Quân đội Ukraine nên triệt thoái khỏi Bakhmut. Tờ Financial Times của Anh khẳng định, Quân đội Nga đang ngày càng tiến gần đến chiến thắng quan trọng nhất kể từ khi cuộc phản công bắt đầu. Tờ Al Jazeera cũng chỉ ra rằng, Quân đội Nga sắp giành chiến thắng trong trận Bakhmut. Tình thế đã thay đổi với Ukraine; việc Tổng thống Zelensky tuyên bố Quân đội Ukraine đang bị mắc kẹt trong một cuộc chiến "đau đớn và khó khăn" ở khu vực Đông Donbass, bao gồm thành phố Bakhmut bị chiến tranh tàn phá. Theo thông tin, Quân đội Ukraine trong mấy ngày qua, đã triệt thoái 2.000 người mỗi ngày và việc tiến hành đột phá cả trong lẫn ngoài vòng vây, đã trở thành nhiệm vụ cốt lõi hiện nay. Không chỉ chiến đấu trong vòng vây, Quân đội Ukraine tại Bakhmut phải đối mặt với việc hết đạn và lương thực. Hiện thoát hiểm trở thành nhiệm vụ hàng đầu của Quân đội Ukraine bị mắc kẹt tại Bakhmut. Theo một số thông tin, nhiều binh lính Ukraine đã thoát khỏi vòng vây quân Nga bằng cách đơn giản nhất là bỏ lại hoàn toàn trang bị hạng nặng. Được biết, một số đơn vị Ukraine đã nhận được lệnh triệt thoái và các lực lượng tinh nhuệ bắt đầu đột phá và rút lui lần lượt dưới sự yểm trợ của các đơn vị Ukraine khác. Theo các báo cáo, Lữ đoàn 93, Lữ đoàn 4, Lữ đoàn 17 và Lữ đoàn 241 của Quân đội Ukraine cũng kiên quyết trấn giữ đường T0504, để mở lối đi an toàn cho quân từ Bakhmut triệt thoái. Tuy nhiên, sau trận chiến khốc liệt, lính đánh thuê Wagner tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát đường cao tốc T0504. Nhóm chiến đấu Wagner liên tục nén vòng vây, khiến Quân đội Ukraine phải căng mình chống đỡ và càng ít thời gian sơ tán. Có thể nói đối với Quân đội Ukraine ở Bakhmut hiện nay, tình hình đang rất cấp bách. Theo thông tin do lính đánh thuê Wagner đưa ra, vẫn còn khoảng 15.000 đến 20.000 quân Ukraine bị mắc kẹt ở Bakhmut. Nếu như số liệu là chính xác, như vậy Quân đội Ukraine phải đột phá vào vòng vây quân Nga, để mở ra kẽ hở trên diện rộng. Quân đội Ukraine cố gắng thoát khỏi vòng vây theo phương thức phân tán quy mô nhỏ theo những đương mòn, lối mở qua những cánh đồng lầy lội, để tránh hỏa lực của pháo binh Nga; nhằm giảm thiểu thương vong và đạt hiệu quả đột phá tối đa. Điều bất lợi đối với quân Ukraine là hiện quân Nga đã kiểm soát được các điểm cao xung quanh Bakhmut và có thể từ đó tổ chức tấn công hiệu quả lực lượng đột phá một cách có hiệu quả. Do lực lượng không quân của Ukraine tê liệt và pháo binh bắn nhỏ giọt, nên các điểm cao này càng phát huy tác dụng. Để tránh thương vong gia tăng, Quân đội Ukraine đã áp dụng một chiến thuật khôn ngoan hơn, đó là triển khai đột phá theo đội hình nhỏ, mỗi toán biệt kích chỉ có khoảng 7 xe bọc thép hoặc xe tăng và họ bắt đầu trở nên thận trọng trong quá trình đột phá. Ý tưởng của Ukraine là sử dụng các phân đội nhỏ để tấn công hơn 20.000 quân Nga đang làm nhiệm vụ bao vây, nhằm đạt được mục tiêu là rút toàn bộ quân Ukraine ra khỏi vòng vây một cách an toàn. Chiến thuật của Quân đội Ukraine rất cụ thể, nhưng đã bị Quân đội Nga nhìn thấu. Để đối phó với chiến thuật trên của Quân đội Ukraine, quân Nga đã thực hiện các cuộc pháo kích cách nhau từ 20 đến 30 phút mỗi lần, bắn phá vào đội hình nhỏ của Quân đội Ukraine, khi đang cố gắng tấn công vào các chốt của quân Nga; họ không còn ồ ạt sử dụng hỏa lực pháo binh để tấn công, mà thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích. Quân đội Nga đã bố trí các loại pháo bắn thẳng trên các điểm cao xung quanh của Bakhmut, như tên lửa chống tăng siêu thanh Khrizantema, pháo phản lực BM-27 Hurricane v.v. Trong quá trình tiến công, Quân đội Nga không tiến hành pháo kích liên tục, mà lợi dụng khoảng trống giữa các đợt xung phong của quân Ukraine để tiến hành pháo kích một cách linh hoạt. Từ trên các điểm cao, pháo binh Nga nhằm thẳng vào các phương tiện chiến đấu bộ binh và xe tăng mà Quân đội Ukraine đột phá. Theo tin tức từ hiện trường, quân Nga đã phá hủy 4 xe tăng của Quân đội Ukraine trong một cuộc tấn công; đây là một đòn nặng nề đối với Quân đội Ukraine. Các cuộc tấn công của Quân đội Nga từ các điểm cao được chỉ huy rất chính xác và hiệu quả rất cao. Một số quan chức quân sự Ukraine cho biết, Quân đội Nga đã xóa sổ một số đơn vị tinh nhuệ nhất của Quân đội Ukraine đang chiến đấu ở vùng Bakhmut trong những tháng gần đây; làm phá sản ý định phá vòng vây từ bên ngoài của Quân đội Ukraine.

