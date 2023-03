Quân đội Ukraine tại Bakhmut rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan"

Kể từ tháng 11 năm ngoái, Quân đội Nga đã tăng cường toàn diện cuộc tấn công vào thành phố Bakhmut, trung tâm của tuyến phòng thủ Donbass đầu tiên ở Ukraine. Với ưu thế vượt trội về pháo binh của Quân đội Nga, Bakhmut đã bị bao vây ba mặt. Kể từ cuối tháng 2, khi lực lượng chủ lực của Nga tấn công vào Bakhmut là lính đánh thuê Wagner, đã hoàn thành cắt đứt trục đường 0506 từ Bakhmut đi Chasiv Yar, khiến giao thông giữa quân phòng thủ Ukraine ở Bakhmut và hậu phương gần như bị tê liệt hoàn toàn. Đối mặt với tình huống tuyệt vọng như vậy, hầu hết các chỉ huy sẽ yêu cầu quân đội rút lui càng sớm càng tốt để bảo toàn lực lượng của họ. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine Zaluzhny có những khác biệt nghiêm trọng về việc có nên từ bỏ Bakhmut hay không. Vào ngày 6/3, tờ "Bild" của Đức đưa tin, một quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine giấu tên cho biết, Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh Zaluzhne gần đây đã có nhiều tranh cãi về tình hình xung quanh Bakhmut. Bỏ qua tình hình chiến trường, đánh giá từ những thông tin được tiết lộ cho đến nay, các chuyên gia quân sự cho rằng, mâu thuẫn giữa Tổng thống Ukraine và Tổng Tham mưu trưởng đã tồn tại từ lâu. Trong chiến dịch phòng thủ Bakhmut, Tổng thống Zelensky đã thúc giục tăng viện hết đợt này đến đợt khác vào "cỗ máy xay thịt". Những lực lượng tăng viện của Ukraine đến Bakhmut đều là các đơn vị dự bị chiến lược của Quân đội Ukraine; điều này đã làm dấy lên sự bất mãn với Tổng thống từ trên xuống dưới trong Quân đội Ukraine. Nhiều video trên mạng xã hội, binh lính Ukraine đã chỉ trích lãnh đạo Kiev, đã đưa họ đến Bakhmut để chết. Thậm chí một số đơn vị Quân đội Ukraine đã trực tiếp từ chối thực hiện mệnh lệnh và thậm chí còn nổi loạn; Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine càng chỉ trích Tổng thống nhiều hơn. Tiết lộ của truyền thông phương Tây lần này là để kiểm chứng tuyên bố trước đó của truyền thông Nga. Theo Tướng Zaluzhny, tuyến phòng thủ đầu tiên ở Donbass đã sụp đổ, nếu tiếp tục bám trụ ở Bakhmut là vô nghĩa, nên rút quân ở đó về Slavyansk càng sớm càng tốt để bảo toàn lực lượng, tổ chức phòng thủ và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên Tổng thống Zelensky cho rằng, Bakhmut đã trở thành một "biểu tượng của tinh thần Ukraine" và một "biểu tượng chính trị" riêng biệt, không thể dễ dàng từ bỏ. Theo hãng tin Mỹ CNN, Tổng thống Zelensky cũng ra lệnh tăng quân tới Bakhmut vào ngày 6/3, vì "không thể bỏ một tấc đất nào của Ukraine". Theo quan điểm của một chính trị gia như Tổng thống Zelensky, mặc dù Quân đội Ukraine bị tổn thất nặng nề khi bảo vệ Bakhmut, nhưng họ cũng khiến Quân đội Nga thiệt hại nặng nề và tiêu tốn rất nhiều đạn dược. Nhiều xe bọc thép và xe tăng của quân Nga đã bị phá hủy trong các trận chiến đường phố. Khách quan đánh giá, từ quan điểm chiến thuật, ý kiến của Quân đội Ukraine do Tướng Zaluzhny đại diện là rất đúng. Vào ngày 4/3, ông Prigozin, ông chủ của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner tuyên bố rằng, quân của ông ta về cơ bản đã bao vây Bakhmut. Hiện tại, liên lạc với bên ngoài ở Bakhmut đã bị quân Nga cắt đứt hoặc bị hỏa lực của Nga chặn lại. Lựa chọn đúng nhất cho Quân đội Ukraine là từ bỏ tất cả các vũ khí hạng nặng, trước khi quân Nga hoàn thành việc bao vây. Để binh lính mang theo trang bị nhẹ, thoát khỏi Bakhmut theo từng đợt, qua các con đường nông thôn và tập hợp lại ở phía sau. Có thể khẳng định, Quân đội Ukraine thiếu nhất chính là nhân lực. Điều này ngay từ cuối năm ngoái, Chủ tịch Liên minh châu Âu Von der Leyen đã tiết lộ rằng, số lượng binh sĩ Ukraine tử trận đã vượt quá 100.000; con số thương vong vượt quá nửa triệu. Tổn thất về người như vậy là không thể chịu đựng được đối với chính phủ Ukraine, vốn dân số thực sự chỉ hơn 20 triệu người. Nếu Quân đội Nga hoàn thành vòng vây và quét sạch hàng vạn quân trú phòng Ukraine ở thành phố Bakhmut, thì dù phương Tây có viện trợ hàng trăm xe tăng Leopard-2, cũng chỉ là vũ khí “mang tính biểu tượng”. Trong chiến dịch phòng thủ Severodonetsk-Lisichansk từ tháng 3 đến tháng 5 năm ngoái, Quân đội Ukraine rõ ràng đã bị bao vây ba mặt, đồng thời đường tiếp tế cũng bị quân Nga đe dọa. Tuy nhiên Tổng thống Zelensky nhất quyết điều thêm quân tới hai thành phố này, dù Quân đội Ukraine nhiều lần thuyết phục. Phải đến khi Quân đội Nga chuẩn bị hoàn thành vòng vây, quân Ukraine ở Severodonetsk-Lisichansk có thể bị chia cắt và tiêu diệt hoàn toàn nếu không rút lui, thì lúc đó Tổng thống Zelensky mới ra lệnh cho Quân đội Ukraine triệt thoái khỏi hai thành phố. Tư duy này của lãnh đạo Kiev tiếp tục thể hiện ở chiến dịch phòng thủ Bakhmut; hiện tại Bakhmut đã bị Quân đội Nga bao vây ba mặt, gần như mọi đường tiếp tế đều bị cắt đứt. Ngay cả ông trùm của nhóm lính đánh thuê Wagner cũng cho biết, quân Nga không vội đánh chiếm Bakhmut, mà muốn dùng thành phố này, để tiếp tục tiêu hao sinh lực của Quân đội Ukraine. Nhưng dù sao thì Quân đội Nga vẫn chưa “đóng nắp” hoàn toàn nồi hầm Bakhmut, và Quân đội Nga vẫn đang phải cật lực chiến đấu mỗi ngày; hàng chục nghìn viên đạn đã được bắn ra, khiến việc cung cấp đạn pháo của Nga trên các mặt trận khác bị ảnh hưởng. Điều này khiến các quan chức dân sự Kiev “cảm thấy may mắn”, họ tin rằng, nếu Quân đội Ukraine tiếp tục kiên trì một thời gian, Quân đội Nga có thể dỡ bỏ vòng vây Bakhmut do thiếu đạn dược và tổn thất quá nhiều, giống như năm ngoái, quân Nga phải bỏ cuộc bao vây Kiev và Kharkov. Nhưng nếu lãnh đạo Kiev đánh đồng Bakhmut cùng Kiev và Kharkov là sai lầm; vì năm ngoái và năm nay, mục tiêu cùng chiến thuật của quân Nga rất khác nhau. Hiện quân Nga đang quyết tâm bao vây và tấn công Bakhmut bằng mọi giá, chứ không hề có chuyện họ bỏ cuộc. Về mặt lý thuyết, Quân đội Ukraine có thể giải vây cho Bakhmut bằng biện pháp duy nhất là phát động phản công quy mô lớn về hướng Lugansk, trực tiếp uy hiếp bên sườn quân đánh thuê Wagner; nhưng Quân đội Ukraine rõ ràng không có khả năng này. Dựa theo một số phóng viên chiến trường Nga, lính đánh thuê Wagner đã bắt đầu từ 3 mặt phía bắc, nam và đông tràn vào Bakhmut. Mặc dù những tin tức này vẫn chưa được phía Ukraine xác nhận, nhưng thời gian còn lại để các lính Ukraine tại Bakhmut rút lui ngày càng ít đi. Thời gian còn lại để lãnh đạo Kiev và Quân đội Ukraine tranh luận “được và mất”, nhằm đưa ra quyết định cũng không còn nhiều. Tính mạng của hàng chục nghìn quân Ukraine có thể bị hy sinh vì cái gọi là "biểu tượng của sự phản kháng Ukraine" cũng sẽ không còn.

