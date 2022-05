Truyền thông Ukraine: Phó Tư lệnh hải quân trúng tên lửa Nga

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine, dẫn lời Andryushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol ngày 9/5 cho biết, sau khi đoàn xe của Liên hợp quốc rời khu vực Donetsk, quân đội Nga đã nối lại hoạt động tấn công vào Nhà máy thép Mariupol Azov. Quân Nga đã cố gắng chiếm lấy cây cầu bắc qua lối ra sơ tán, nhưng đã bị quân Ukraine đẩy lùi. Hãng thông tấn Nhà nước Ukraine cùng ngày cũng đưa tin, Phó Tư lệnh Hải quân Ukraine, tướng Ihor Bezai đã thiệt mạng do trúng tên lửa của Nga, khi thực hiện nhiệm vụ trên trực thăng Mi-14.Xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay vẫn đang đi vào bế tắc, hai bên vẫn đang giao tranh ác liệt ở khu vực Kherson, Kharkov, Donetsk, Đảo Rắn, Odessa và Mariupol của Ukraine. Tại khu vực Kherson, theo thông tin của Sputnik Nga vào ngày 9/5, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã cố gắng tấn công vào Kherson. Quân đội Nga cho biết, tên lửa đã được bắn vào khu vực phía bắc Kherson, và cả 5 mục tiêu trên không đều bị bắn hạ. Hãng thông tấn Nhà nước Ukraine ngày 6/5 cho biết, tình hình ở khu vực Kherson vẫn rất căng thẳng, các vụ nổ và pháo kích vẫn tiếp diễn. Còn tại khu vực Kharkov, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov ngày 6/5 đưa tin, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25, một MiG-29, một UAV của Không quân Ukraine ở khu vực Kharkov; đồng thời đánh chặn 4 tên lửa chiến thuật Tochka-U. Bộ Tổng tham mưu Ukraine trong ngày 6/5 ra thông báo rằng, các lực lượng vũ trang Ukraine, đã nối lại quyền kiểm soát 6 khu dân cư ở khu vực Kharkov. Tại khu vực Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga hôm 6/5 đưa tin, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực này. Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine, giao tranh ác liệt ở Donetsk vẫn đang diễn ra trên toàn mặt trận. Tại khu vực Luhansk, quân đội Nga tiếp tục mở cuộc tấn công dữ dội, cố gắng đánh chiếm thành phố Severodonetsk. Tại khu vực Đảo rắn, theo thông tin từ trang web "Truyền thông tự do" của Nga, vào ngày 8/5, Quân đội Ukraine đã cố gắng chiếm đảo Rắn ở Biển Đen và hiện do quân đội Nga kiểm soát. Phía Ukraine đã điều động trực thăng và xuồng tấn công đổ bộ loại Stanislav. Trong quá trình tác chiến, quân đội Nga đã bắn rơi 1 máy bay ném bom Su-24, 1 máy bay chiến đấu Su-27, 3 trực thăng Mi-8 và 2 UAV của quân đội Ukraine. Truyền thông Ukraine cho biết, Quân đội Ukraine đã lên kế hoạch sử dụng lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp, để bắn phá đảo Rắn. Số pháo Mỹ viện trợ đã đến Odessa; theo thông tin hiện có, Quân đội Ukraine dự định triển khai pháo cỡ 155mm trên các đảo ở cửa sông Danube. Tại khu vực Odessa, Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam Ukraine hôm 9/9 cho biết, quân đội Nga đã sử dụng máy bay ném bom chiến lược Tu-22, để phóng 3 tên lửa siêu thanh Dagger vào Odessa. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Michel và Thủ tướng Ukraine Shmigal đang thăm Odessa, thì tên lửa Nga tấn công. Hiện Nga chưa phản hồi về việc này. Tại nhà máy thép Azovstal, tờ "Izvestia" của Nga ngày 8/5 cho biết, trong ngày 8/5, phía Nga đã hoàn thành việc sơ tán dân thường khỏi khu vực nhà máy thép Azovstal; như vậy hiện trong khu vực Nhà máy, chỉ còn lực lượng vũ trang Ukraine. Cùng ngày, Quân đội Ukraine tại Nhà máy thép Azov đã tổ chức họp báo trực tuyến; Paramar, Phó chỉ huy Tiểu đoàn Azov nói rằng, việc đầu hàng là không thể chấp nhận được, và đó sẽ là một món quà lớn cho kẻ thù. Nhưng trước sự bao vây của quân Nga, việc rút quân Ukraine khỏi Nhà máy thép là lựa chọn khả thi duy nhất, và họ yêu cầu Kiev phải thực hiện "các bước quyết định" để thúc đẩy chiến dịch này. Theo tờ "Người bảo vệ" của Anh cho biết, có khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine ở nhà máy thép Azovstal, trong đó có 700 người bị thương.

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine, dẫn lời Andryushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol ngày 9/5 cho biết, sau khi đoàn xe của Liên hợp quốc rời khu vực Donetsk, quân đội Nga đã nối lại hoạt động tấn công vào Nhà máy thép Mariupol Azov. Quân Nga đã cố gắng chiếm lấy cây cầu bắc qua lối ra sơ tán, nhưng đã bị quân Ukraine đẩy lùi. Hãng thông tấn Nhà nước Ukraine cùng ngày cũng đưa tin, Phó Tư lệnh Hải quân Ukraine, tướng Ihor Bezai đã thiệt mạng do trúng tên lửa của Nga, khi thực hiện nhiệm vụ trên trực thăng Mi-14. Xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay vẫn đang đi vào bế tắc, hai bên vẫn đang giao tranh ác liệt ở khu vực Kherson, Kharkov, Donetsk, Đảo Rắn, Odessa và Mariupol của Ukraine. Tại khu vực Kherson, theo thông tin của Sputnik Nga vào ngày 9/5, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã cố gắng tấn công vào Kherson. Quân đội Nga cho biết, tên lửa đã được bắn vào khu vực phía bắc Kherson, và cả 5 mục tiêu trên không đều bị bắn hạ. Hãng thông tấn Nhà nước Ukraine ngày 6/5 cho biết, tình hình ở khu vực Kherson vẫn rất căng thẳng, các vụ nổ và pháo kích vẫn tiếp diễn. Còn tại khu vực Kharkov, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov ngày 6/5 đưa tin, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25, một MiG-29, một UAV của Không quân Ukraine ở khu vực Kharkov; đồng thời đánh chặn 4 tên lửa chiến thuật Tochka-U. Bộ Tổng tham mưu Ukraine trong ngày 6/5 ra thông báo rằng, các lực lượng vũ trang Ukraine, đã nối lại quyền kiểm soát 6 khu dân cư ở khu vực Kharkov. Tại khu vực Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga hôm 6/5 đưa tin, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực này. Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine, giao tranh ác liệt ở Donetsk vẫn đang diễn ra trên toàn mặt trận. Tại khu vực Luhansk, quân đội Nga tiếp tục mở cuộc tấn công dữ dội, cố gắng đánh chiếm thành phố Severodonetsk. Tại khu vực Đảo rắn, theo thông tin từ trang web "Truyền thông tự do" của Nga, vào ngày 8/5, Quân đội Ukraine đã cố gắng chiếm đảo Rắn ở Biển Đen và hiện do quân đội Nga kiểm soát. Phía Ukraine đã điều động trực thăng và xuồng tấn công đổ bộ loại Stanislav. Trong quá trình tác chiến, quân đội Nga đã bắn rơi 1 máy bay ném bom Su-24, 1 máy bay chiến đấu Su-27, 3 trực thăng Mi-8 và 2 UAV của quân đội Ukraine. Truyền thông Ukraine cho biết, Quân đội Ukraine đã lên kế hoạch sử dụng lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp, để bắn phá đảo Rắn. Số pháo Mỹ viện trợ đã đến Odessa; theo thông tin hiện có, Quân đội Ukraine dự định triển khai pháo cỡ 155mm trên các đảo ở cửa sông Danube. Tại khu vực Odessa, Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam Ukraine hôm 9/9 cho biết, quân đội Nga đã sử dụng máy bay ném bom chiến lược Tu-22, để phóng 3 tên lửa siêu thanh Dagger vào Odessa. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Michel và Thủ tướng Ukraine Shmigal đang thăm Odessa, thì tên lửa Nga tấn công. Hiện Nga chưa phản hồi về việc này. Tại nhà máy thép Azovstal, tờ "Izvestia" của Nga ngày 8/5 cho biết, trong ngày 8/5, phía Nga đã hoàn thành việc sơ tán dân thường khỏi khu vực nhà máy thép Azovstal; như vậy hiện trong khu vực Nhà máy, chỉ còn lực lượng vũ trang Ukraine. Cùng ngày, Quân đội Ukraine tại Nhà máy thép Azov đã tổ chức họp báo trực tuyến; Paramar, Phó chỉ huy Tiểu đoàn Azov nói rằng, việc đầu hàng là không thể chấp nhận được, và đó sẽ là một món quà lớn cho kẻ thù. Nhưng trước sự bao vây của quân Nga, việc rút quân Ukraine khỏi Nhà máy thép là lựa chọn khả thi duy nhất, và họ yêu cầu Kiev phải thực hiện "các bước quyết định" để thúc đẩy chiến dịch này. Theo tờ "Người bảo vệ" của Anh cho biết, có khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine ở nhà máy thép Azovstal, trong đó có 700 người bị thương.