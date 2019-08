Trớ trêu tàu sân bay đắt nhất của Mỹ không có "đất diễn" cho F-35

Hai cái nhất không thể dung hoà chính là vấn đề của Hải quân Mỹ hiện nay khi mà tàu sân bay đắt nhất của nước này lại không thể hoạt động được cùng với máy bay đắt nhất hiện đang có trong kho của Không quân Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Cụ thể, theo những thông tin mới nhất được tờ Business Insider của Mỹ đăng tải, tàu sân bay USS Gerald R. Ford hiện nay đã có thể hoạt động tốt được với mọi loại máy bay - bao gồm cả quá trình phóng máy bay và thu hồi - tuy nhiên với tiêm kích F-35C thì không. Nguồn ảnh: BI. Về mặt lý thuyết, tiêm kích F-35C hoàn toàn có thể được phóng đi từ hệ thống phóng đệm từ trường kiểu mới của tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Tuy nhiên loại chiến đấu cơ này lại không thể hạ cánh trên tàu sân bay này được. Nguồn ảnh: BI. Vấn đề nảy sinh là do mọi loại máy bay phổ biến trong biên chế của Không quân Hải quân Mỹ hiện tại bao gồm C-2A Greyhound, E-2C Hawkeye hay F/A-18 đều sử dụng hệ thống thu hồi máy bay giống như truyền thống trong khi F-35C thì không. Nguồn ảnh: BI. Hệ thống thu hồi máy bay trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford cũng được thiết kế để tương thích với các loại máy bay cũ và hiển nhiên là với hệ thống hãm "một mình một kiểu" của F-35C thì chiếc tiêm kích này sẽ khó có thể tương thích với USS Gerald R. Ford. Nguồn ảnh: BI. Hệ thống thu hồi máy bay kiểu mới của USS Gerald R. Ford mang tên AAG là một trong số 20 công nghệ mới nhất được áp dụng trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Hệ thống này giúp việc thu hồi máy bay diễn ra an toàn hơn và tốn ít không gian hơn so với các hệ thống kiểu cũ. Nguồn ảnh: BI. Trớ trêu hơn đó là trong khi tàu sân bay mới nhất của Mỹ không tương thích với F-35C thì về mặt lý thuyết, hệ thống thu hồi và phóng máy bay kiểu cũ trên các tàu sân bay lớp Nimitz lại có thể tương thích với F-35C một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: BI. Những nguồn thạo tin cho biết, sẽ tốn rất nhiều công sức và tiền của để chỉnh sửa lại hệ thống AAG trên USS Gerald R. Ford để có thể tương thích với F-35 và nhiều khả năng kể cả khi USS Gerald R. Ford được đưa vào trực chiến, hàng không mẫu hạm này vẫn chưa thể tương thích được với F-35C. Nguồn ảnh: BI. Như vậy, trong tương lai gần tàu sân bay đắt đỏ nhất của Hải quân Mỹ sẽ chỉ có thể triển khai được các loại chiến đấu cơ thế hệ cũ trong khi đó, tiêm kích F-35C nhiều khả năng sẽ được bổ sung lên biên chế của các tàu sân bay lớp Nimitz trước. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Tàu sân bay mới nhất, hiện đại nhất, đắt đỏ nhất và... nhiều lỗi nhất của Hải quân Mỹ

