Tiêm kích F-35 Israel tự do oanh kích, S-300 Syria chỉ biết đứng nhìn

Truyền thông Nga cho biết, cách đây chỉ ít giờ đồng hồ, các tiêm kích F-35 của Israel đã tự do oanh kích bên trong lãnh thổ Syria. Điều đáng nói là dù trong lãnh thổ Syria, hiện đang có cả tổ hợp phòng không S-300, cùng với các tổ hợp phòng không S-400 được Nga đóng tại đây, nhưng tất cả đều không có phản ứng. Tờ Avia của Nga cho biết, việc các tổ hợp phòng không hiện đại của nước này và của quân đội Syria, hoàn toàn không phản ứng trước các máy bay chiến đấu của Israel, là vì nguyên nhân sự cố kỹ thuật. Theo đó, truyền thông Nga khẳng định các tổ hợp tên lửa phòng không của nước này tại Syria, đã không hoạt động đúng chức năng, nên không thể phát hiện ra tiêm kích F-35 Israel. Một đoạn video được ghi lại đã cho thấy, các chiến đấu cơ F-35 của Israel đã triển khai những đòn đánh cực kỳ mạnh và dai dẳng, nhưng không gặp phải bất cứ kháng cự nào từ phía Syria. Truyền thông địa phương cho biết, quân đội Syria đã cố tìm cách tấn công các tiêm kích F-35 bằng các loại tên lửa phòng không hiện đại nhất, tuy nhiên không đạt được kết quả. Thậm chí nhiều nhân chứng còn khẳng định, Syria không phóng được bất cứ một quả tên lửa nào từ dưới mặt đất lên, mọi hỏa lực đều chỉ dội từ trên xuống. Theo các chuyên gia quân sự, rất có thể quân đội Israel đã sử dụng các biện pháp áp chế điện tử để khiến hệ thống radar của tổ hợp S-300 và S-400 bị "mù tạm thời". Bản thân các máy bay chiến đấu F-35 của Israel, cũng dùng hệ thống điện tử hàng không khác hoàn toàn, so với các máy bay chiến đấu F-35 trên thế giới. Vậy nên việc S-300 và S-400 có thể bắt được F-35 của Mỹ, không có nghĩa là các tổ hợp này, có thể "tóm sống" được F-35I của Israel. Hiện tại, vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức nào về vụ việc được Nga và Syria đưa ra. Tuy nhiên qua các đoạn video ghi lại vụ việc, có thể khẳng định chưa hề có một tên lửa S-300 hay S-400 nào được khai hỏa. Các tổ hợp tên lửa S-300 và S-400 được coi là hiện đại nhất của Nga hiện tại, thực chất lại chưa đạt được nhiều thành công trong thực chiến, thậm chí dính rất nhiều "bê bối" do tác chiến không hiệu quả. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cũng nhận định, rất có thể các phương án tác chiến của tên lửa S-300 tại Syria, tỏ ra không phù hợp và kém hiệu quả. Chứ thực chất dàn tên lửa này, vẫn có khả năng bắt sống và tiêu diệt máy bay chiến đấu thế hệ 5 của đối phương. Nguồn ảnh: Pinterest. Cận cảnh cuộc oanh tạc của các chiến đấu cơ F-35 Israel vào thành phố Safara của Syria. Avia.



