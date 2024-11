Aion UT 2025 điện từ 350 triệu đồng, "đối thủ" Volkswagen ID.3

Tại triển lãm Ô tô Quảng Châu 2024, thương hiệu con Aion của hãng mẹ GAC đã chính thức vén màn mẫu ôtô điện mới mang tên Aion UT 2025 mới. Đây được xem như đối thủ mới dành cho Volkswagen ID.3, MG4 EV và BYD Dolphin. Hatchback điện Aion UT 2025 được thiết kế để chủ yếu chạy trong đô thị, Aion UT sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.270 x 1.850 x 1.575 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước tổng thể như xe hạng B nhưng chiều dài cơ sở lại ngang ngửa xe cỡ C. Aion UT được áp dụng phong cách thiết kế khá mượt mà và mềm mại với nhiều đường nét bo tròn. Bên cạnh đó, ngoại hình của xe còn gợi liên tưởng đến đối thủ Geome Xingyuan do hãng Geely mới tung ra thị trường Trung Quốc. Xe được trang bị cụm đèn pha vuốt mượt mà về phía sau, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày Hốc gió trung tâm rộng, đèn sương mù dạng 4 viên đá hình vuông, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe nhằm giảm hệ số lực cản không khí, bộ vành phay xước 2 màu và đèn hậu gọn gàng. Đèn hậu cũng có 4 bóng vuông vức như đèn sương mù trước, gợi liên tưởng đến xe Kia đời cũ. Tùy theo phiên bản, xe sẽ dùng vành có đường kính 16 inch hoặc 17 inch. Bên trong Aion UT là không gian nội thất 5 chỗ ngồi khá rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở lớn. Trước mặt người lái là vô lăng 2 chấu hình tròn, tích hợp hai con lăn chỉnh một số tính năng của xe, và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch đặt nổi trên mặt táp-lô, hỗ trợ kết nối HiCar, CarLink và Apple CarPlay. Chưa hết, mẫu xe điện Trung Quốc này còn có tính năng ra lệnh bằng giọng nói với công nghệ trí thông minh nhân tạo AI. Ở cụm điều khiển trung tâm, xe đi kèm sạc điện thoại không dây và khay để ly. Phía sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có thể tích tiêu chuẩn 440 lít. Nếu hàng ghế sau gập xuống, con số này tăng lên 1.600 lít. "Trái tim" của Aion UT là 1 mô-tơ điện có công suất tối đa 134 mã lực, kết hợp với pin LFP. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 150 km/h và chạy 600 km sau khi sạc đầy pin. Theo kế hoạch, tân binh của thương hiệu Aion sẽ bắt đầu được bán ra thị trường Trung Quốc vào tháng 1 năm sau. Giá xe Aion UT 2025 khởi điểm tại thị trường tỷ dân chỉ từ 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng). Ngoài Trung Quốc, Aion UT sẽ được bán ở nhiều thị trường khác trên thế giới. Đây đồng thời là mẫu xe toàn cầu chiến lược thứ 3 của thương hiệu Aion. Tại Việt Nam, thương hiệu Aion đã chính thức ra mắt vào hồi tháng 10/2024 với 2 mẫu xe ES và Y Plus. Giá bán tương ứng của 2 mẫu xe điện này ở Việt Nam là 788 triệu và 888 triệu đồng. Hiện chưa rõ trong tương lai, Aion có đưa UT về Việt Nam hay không. Video: Aion vén màn mẫu ôtô điện mới mang tên UT 2025.

