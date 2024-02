Thừa thắng xông lên, quân Nga tiếp tục tiến về phía tây Avdiivka

Thế trận phòng ngự của Quân đội Ukraine tại mặt trận Avdiivka đang xấu đi mỗi ngày. Sau việc rút lui nhanh chóng về vùng ngoại ô phía tây Avdiivka, quân Ukraine đã để mất tuyến phòng thủ đầu tiên Stepove- Lastochkyne- Sjeverne.Quân Nga sau khi tràn ngập Avdiivka, đã nhanh chóng đưa lực lượng dự bị vào chiến đấu, nhanh chóng chiếm làng Lastochkino, nơi được xây dựng là tuyến phòng thủ đầu tiên sau khi Avdiivka thất thủ. Tiếp theo, quân Nga đã tràn ngập làng Sjeverne ở phía nam và chiếm làng Stepove ở sườn bắc Avdiivka. Chưa dừng lại, theo thông tin mới nhất, dưới sự yểm trợ của không quân, pháo binh và xe tăng, quân Nga đang đột phá vào tuyến phòng thủ thứ hai là làng Tonenkoye và Orlovka. Hiện Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đang điều gấp quân tăng viện, để chặn bước tiến của quân Nga. Điều khó khăn là tại Tonenkoye và Orlovka, quân Ukraine không có thời gian để xây dựng hệ thống công sự trận địa phòng ngự vững chắc; trong khi đó xe tăng Nga đã dẫn dắt bộ binh đột phá vào làng Tonenkoye, khiến quân Ukraine bất ngờ. Theo truyền thông Ukraine, xe tăng Nga bất ngờ tấn công vào làng Tonenkoye và giành được chỗ đứng trong làng. Trước sự tấn công dữ dội như vậy, quân Ukraine buộc phải rút lui do thiếu hỏa lực chi viện để có thể chống lại các xe tăng và xe bọc thép của Nga. Đồng thời, lính bộ binh Nga đã bắt đầu dọn sạch các vành đai rừng gần ngôi làng. Chưa dừng lại ở đó, quân Nga tiếp tục mở ngay cuộc tấn công vào làng Orlovka. Hiện tại, ngôi làng đang bị tấn công từ ba hướng cùng một lúc, khả năng cao là quân Ukraine sẽ phải rút lui trong thời gian tới để tránh rơi vào vòng vây. Ngày 27/2, truyền thông Ukraine chính thức thông báo họ mất quyền kiểm soát một số làng gần Avdiivka, trong đó có làng Lastochkino và làng Stepove. Đồng thời Quân đội Ukraine khẩn trương tăng viện cho lực lượng phòng thủ ở phía tây Avdiivka, tránh việc sụp đổ liên hoàn. Theo người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Tauride, Dmitry Likhovy, Ukraine đã chính thức công bố quyết định thành lập một tuyến phòng thủ mới, đã được hình thành dọc theo các làng Orlovka, Tonenkoye và Berdich. Những nơi này bây giờ sẽ trở thành cứ điểm kháng cự quan trọng. Còn theo kênh TG của Ukraine, lực lượng dự bị của Ukraine được triển khai gần Avdiivka không thể ngăn chặn quân Nga. Hiện quân Ukraine ở phía tây Avdiivka rất cần bổ sung các hệ thống phòng không, khi các hệ thống hiện có không thể bảo vệ các vị trí của của quân Ukraine khỏi Không quân Nga. Các nguồn tin của Ukraine, có tham khảo một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết, pháo, bom có điều khiển chính xác và UAV tự sát của Nga là yếu tố không cho phép Quân đội Ukraine ngăn chặn được cuộc tấn công của Nga gần Avdiivka. Sau khi chiếm được thành phố Avdiivka, Quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công, dần dần đẩy lùi quân Ukraine khỏi các vị trí phòng ngự tạm thời của họ và nhanh chóng đánh chiếm các làng ở khu vực ngoại ô phía tây Avdiivka theo đúng nghĩa đen là “đang di chuyển”. Lực lượng dự bị Ukraine được triển khai theo hướng này không thể ngăn cản bước tiến mà chỉ tạm thời làm chậm lại bước tiến của quân Nga. Tất cả là do chiến thuật bộ chỉ huy Nga sử dụng, mà Bộ Tổng tham mưu Ukraine gọi là “cuộc tấn công leo thang”. Như đã nhấn mạnh, các mũi tấn công của Nga không trực tiếp tấn công các vị trí của quân Ukraine cho đến khi pháo binh và bom “làm mềm trận địa”. Các công sự của Quân đội Ukraine thực sự bị băm nát bằng đạn pháo và bom dẫn đường, sau đó các nhóm tấn công của Nga mới tiến vào. Việc sử dụng chiến thuật “tiền bom, hậu pháo” này của quân Nga đã gây ra quá nhiều khó khăn cho quân phòng thủ Ukraine. Trong khi đó, quân Ukraine không có đạn pháo chi viện và lực lượng phòng không bảo vệ, nên việc phải rút lui là tất yếu. Kênh TG Ukraine "Legitimny" viết: “Người Nga đang “tưới” các vị trí phòng thủ của quân Ukraine bằng bom có điều khiển, phá hủy mọi công trình phòng thủ tạm thời, khiến lực lượng dự bị của Ukraine không thể ngăn chặn được quân Nga, mà chỉ làm chậm bước tiến của họ”. Như nhiều chuyên gia Ukraine chỉ rõ, nếu Ukraine không có các công trình phòng thủ tương tự như “Phòng tuyến Surovikin” của Nga, được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không, thì cuộc tấn công của quân Nga sẽ không thể bị ngăn chặn. Đồng thời quân Ukraine sẽ thiệt hại rất nhiều quân, do không có công sự vững chắc che chắn (Nguồn ảnh: CNN, Topwar, Sputnik).

Thế trận phòng ngự của Quân đội Ukraine tại mặt trận Avdiivka đang xấu đi mỗi ngày. Sau việc rút lui nhanh chóng về vùng ngoại ô phía tây Avdiivka, quân Ukraine đã để mất tuyến phòng thủ đầu tiên Stepove- Lastochkyne- Sjeverne. Quân Nga sau khi tràn ngập Avdiivka, đã nhanh chóng đưa lực lượng dự bị vào chiến đấu, nhanh chóng chiếm làng Lastochkino, nơi được xây dựng là tuyến phòng thủ đầu tiên sau khi Avdiivka thất thủ. Tiếp theo, quân Nga đã tràn ngập làng Sjeverne ở phía nam và chiếm làng Stepove ở sườn bắc Avdiivka. Chưa dừng lại, theo thông tin mới nhất, dưới sự yểm trợ của không quân, pháo binh và xe tăng, quân Nga đang đột phá vào tuyến phòng thủ thứ hai là làng Tonenkoye và Orlovka. Hiện Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đang điều gấp quân tăng viện, để chặn bước tiến của quân Nga. Điều khó khăn là tại Tonenkoye và Orlovka, quân Ukraine không có thời gian để xây dựng hệ thống công sự trận địa phòng ngự vững chắc; trong khi đó xe tăng Nga đã dẫn dắt bộ binh đột phá vào làng Tonenkoye, khiến quân Ukraine bất ngờ. Theo truyền thông Ukraine, xe tăng Nga bất ngờ tấn công vào làng Tonenkoye và giành được chỗ đứng trong làng. Trước sự tấn công dữ dội như vậy, quân Ukraine buộc phải rút lui do thiếu hỏa lực chi viện để có thể chống lại các xe tăng và xe bọc thép của Nga. Đồng thời, lính bộ binh Nga đã bắt đầu dọn sạch các vành đai rừng gần ngôi làng. Chưa dừng lại ở đó, quân Nga tiếp tục mở ngay cuộc tấn công vào làng Orlovka. Hiện tại, ngôi làng đang bị tấn công từ ba hướng cùng một lúc, khả năng cao là quân Ukraine sẽ phải rút lui trong thời gian tới để tránh rơi vào vòng vây. Ngày 27/2, truyền thông Ukraine chính thức thông báo họ mất quyền kiểm soát một số làng gần Avdiivka, trong đó có làng Lastochkino và làng Stepove. Đồng thời Quân đội Ukraine khẩn trương tăng viện cho lực lượng phòng thủ ở phía tây Avdiivka, tránh việc sụp đổ liên hoàn. Theo người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Tauride, Dmitry Likhovy, Ukraine đã chính thức công bố quyết định thành lập một tuyến phòng thủ mới, đã được hình thành dọc theo các làng Orlovka, Tonenkoye và Berdich. Những nơi này bây giờ sẽ trở thành cứ điểm kháng cự quan trọng. Còn theo kênh TG của Ukraine, lực lượng dự bị của Ukraine được triển khai gần Avdiivka không thể ngăn chặn quân Nga. Hiện quân Ukraine ở phía tây Avdiivka rất cần bổ sung các hệ thống phòng không, khi các hệ thống hiện có không thể bảo vệ các vị trí của của quân Ukraine khỏi Không quân Nga. Các nguồn tin của Ukraine, có tham khảo một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết, pháo, bom có điều khiển chính xác và UAV tự sát của Nga là yếu tố không cho phép Quân đội Ukraine ngăn chặn được cuộc tấn công của Nga gần Avdiivka. Sau khi chiếm được thành phố Avdiivka, Quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công, dần dần đẩy lùi quân Ukraine khỏi các vị trí phòng ngự tạm thời của họ và nhanh chóng đánh chiếm các làng ở khu vực ngoại ô phía tây Avdiivka theo đúng nghĩa đen là “đang di chuyển”. Lực lượng dự bị Ukraine được triển khai theo hướng này không thể ngăn cản bước tiến mà chỉ tạm thời làm chậm lại bước tiến của quân Nga. Tất cả là do chiến thuật bộ chỉ huy Nga sử dụng, mà Bộ Tổng tham mưu Ukraine gọi là “cuộc tấn công leo thang”. Như đã nhấn mạnh, các mũi tấn công của Nga không trực tiếp tấn công các vị trí của quân Ukraine cho đến khi pháo binh và bom “làm mềm trận địa”. Các công sự của Quân đội Ukraine thực sự bị băm nát bằng đạn pháo và bom dẫn đường, sau đó các nhóm tấn công của Nga mới tiến vào. Việc sử dụng chiến thuật “tiền bom, hậu pháo” này của quân Nga đã gây ra quá nhiều khó khăn cho quân phòng thủ Ukraine. Trong khi đó, quân Ukraine không có đạn pháo chi viện và lực lượng phòng không bảo vệ, nên việc phải rút lui là tất yếu. Kênh TG Ukraine "Legitimny" viết: “Người Nga đang “tưới” các vị trí phòng thủ của quân Ukraine bằng bom có điều khiển, phá hủy mọi công trình phòng thủ tạm thời, khiến lực lượng dự bị của Ukraine không thể ngăn chặn được quân Nga, mà chỉ làm chậm bước tiến của họ”. Như nhiều chuyên gia Ukraine chỉ rõ, nếu Ukraine không có các công trình phòng thủ tương tự như “Phòng tuyến Surovikin” của Nga, được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không, thì cuộc tấn công của quân Nga sẽ không thể bị ngăn chặn. Đồng thời quân Ukraine sẽ thiệt hại rất nhiều quân, do không có công sự vững chắc che chắn (Nguồn ảnh: CNN, Topwar, Sputnik).