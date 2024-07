Nga khoe vũ khí “ngày tận thế”, cơn ác mộng của NATO đang đến?

Sự xuất hiện công khai của tên lửa liên lục địa thế hệ mới "Sarmat", đánh dấu bước đột phá lớn của Nga trong lĩnh vực công nghệ tên lửa đạn đạo chiến lược. Đây cũng là thế hệ tên lửa liên lục địa mới nhất của Nga, được Nga phát triển, tính từ sau khi Liên Xô tan rã. Điều đặc biệt của tên lửa Sarmat là sử dụng động cơ nhiên liệu rắn tiên tiến, không chỉ đơn giản hóa cấu trúc phức tạp và quy trình phóng của tên lửa, mà còn cải thiện đáng kể hiệu quả và độ tin cậy khi phóng. Sự đổi mới công nghệ này của Nga giúp tên lửa Sarmat phản ứng nhanh chóng với tình huống trong thời gian ngắn, nâng cao khả năng răn đe chiến lược của Nga. Đây có thể coi là bước phát triển mới của công nghệ tên lửa chiến lược Nga, khi các loại tên lửa trước kia đều dùng nhiên liệu lỏng. Trước hết, việc sử dụng nhiên liệu rắn có mật độ năng lượng cao hơn và hoạt động ổn định hơn so với nhiên liệu lỏng truyền thống, giúp giảm thiểu rủi ro an toàn trong quá trình bảo quản và vận chuyển nhiên liệu tên lửa. Thứ hai, động cơ tên lửa thể rắn không yêu cầu quá trình nạp và làm mát phức tạp, giúp rút ngắn hơn nữa thời gian chuẩn bị phóng tên lửa và mang lại cho Nga phương thức tấn công chiến lược linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Tầm bắn tối đa của tên lửa Sarmat vượt quá 11.500 km; với tầm bắn này, Sarmat không chỉ vượt qua hầu hết các tên lửa liên lục địa hiện có, mà còn mang lại cho nó khả năng tấn công xuyên lục địa, có thể bắn đi theo nhiều hướng khác nhau. Điều này có nghĩa là với tên lửa Sarmat, Nga có thể phóng tên lửa từ bất cứ nơi nào trên lãnh thổ của mình và thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu trên khắp thế giới, mở rộng đáng kể khu vực tấn công chiến lược của mình. Bước nhảy vọt về tầm bắn này không chỉ nâng cao khả năng tấn công thứ cấp của Nga, mà còn mang lại cho nước này nhiều lựa chọn chiến lược hơn khi đối mặt với các mối đe dọa tiềm tàng. Đồng thời, khả năng xuyên phá siêu thanh của Sarmat khiến hệ thống phòng không của đối phương phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, tăng cường hơn nữa khả năng răn đe chiến lược của Nga. Sự xuất hiện của tên lửa liên lục địa Sarmat chắc chắn đã có tác động sâu sắc đến cán cân chiến lược quốc tế. Một mặt, nó nâng cao vị thế của Nga trong cán cân sức mạnh quân sự thế giới, mang lại cho Moscow nhiều tiếng nói và ảnh hưởng hơn trong các vấn đề toàn cầu. Mặt khác, nó cũng làm dấy lên sự cảnh giác và lo ngại giữa các nước NATO, buộc họ phải xem xét lại hệ thống phòng thủ tên lửa của mình và xem xét tăng cường vũ khí để đối phó với áp lực từ vũ khí chiến lược của Nga. Sự xuất hiện của tên lửa Sarmat trong lúc quan hệ giữa Nga và phương Tây đang xuống mức thấp nhất, không chỉ làm gia tăng sự nghi ngờ và đối đầu chiến lược giữa Nga và NATO, mà còn làm tăng nguy cơ xung đột quân sự toàn cầu. Tuy nhiên, cần chỉ ra rằng, sự xuất hiện của vũ khí chiến lược mới không phải là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh bùng nổ. Ngược lại, nó là vũ khí răn đe của nhiều quốc gia khác nhau trong cuộc chạy đua vũ trang và là phương tiện được nhiều quốc gia áp dụng để bảo vệ an ninh và lợi ích của chính họ. Đối mặt với sự xuất hiện của các loại vũ khí chiến lược mới như tên lửa Sarmat, cộng đồng quốc tế cần giữ thái độ hợp lý và bình tĩnh. Đầu tiên, các nước nên tăng cường trao đổi và liên lạc chiến lược, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đồng thời cố gắng giảm bớt những hiểu lầm và đánh giá sai lầm. Thứ hai, tất cả các nước cần hợp tác để xây dựng một trật tự quốc tế và hệ thống an ninh toàn cầu công bằng và hợp lý; đồng thời giải quyết những khác biệt và tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn. Trong quá trình này, hòa bình và hợp tác phải trở thành chủ đề chính trong hành động của tất cả các nước. Chỉ bằng cách giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình, mới có thể tránh được sự bùng nổ của chiến tranh và thảm họa của con người. Đồng thời, tất cả các nước cũng nên thừa nhận tính không bền vững của cuộc chạy đua vũ trang, tích cực tìm kiếm các biện pháp giải trừ vũ khí và kiểm soát vũ khí hiệu quả; đồng thời cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định thế giới. Tóm lại, việc ra mắt tên lửa liên lục địa rắn "Sarmat" là một bước đột phá quan trọng của Nga trong lĩnh vực vũ khí. Nó không chỉ có tác động sâu sắc đến cán cân chiến lược quốc tế, mà còn gây ra sự chú ý và thảo luận rộng rãi trên trường quốc tế. Tuy nhiên, trước tình hình quốc tế phức tạp và khó lường như hiện nay, tất cả các nước cần giữ thái độ hợp lý, bình tĩnh, xóa bỏ khác biệt và nghi ngờ thông qua đối thoại và tham vấn. Đồng thời cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định thế giới. (Nguồn ảnh: TASS, Sputnik, CNN, Wikipedia).

