Chiến thuật “tiền pháo-hậu xung” được Nga thay bằng “tiền bom-hậu pháo”

Các chiến thuật hiệu quả của Nga được sử dụng để tràn ngập Avdiivka và Krynki sẽ được sử dụng để tràn ngập lãnh thổ các khu vực khác. Tờ New York Times của Mỹ viết về điều này dựa trên thông tin từ tình báo Mỹ và Anh. Ví dụ, người Anh tính toán rằng trong giai đoạn quyết định của cuộc tấn công vào Avdiivka, khoảng 450 tấn bom lượn có điều khiển đã được lực lượng không quân chiến thuật Nga thả xuống thành phố này. Thậm chí có tới 50 lần thả bom được ghi nhận trong một ngày. Chiến dịch đánh bom dữ dội nhất là vào Nhà máy than cốc ở khu vực ngoại ô phía bắc Avdiivka. Tại đây, quân Ukraine đã sử dụng các tầng hầm dưới lòng đất làm nơi trú ẩn chiến đấu. Nhà máy được xây dựng vào năm 1963, được coi là lớn nhất ở châu Âu và được thiết kế có tính đến khả năng xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân. Seth Jones, nhà phân tích quân sự tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết, chiến thuật ném bom quy mô lớn trước đây đã được Quân đội Nga sử dụng ở chiến trường Afghanistan và Syria. Ở những chiến trường trên, họ cũng phải đối phó với kẻ thù đang ẩn náu sâu dưới lòng đất mà đạn pháo không thể tiêu diệt được, như phiến quân ở Afghanistan ẩn náu trong các hang động trên núi. Còn ở Syria, lực lượng IS đào hầm và kho chứa dưới lòng đất. Còn ở chiến trường Ukraine, chiến thuật "chiến tranh đường hầm" đã được quân Ukraine sử dụng trong chiến dịch phòng thủ tại Bakhmut; tại đây quân Ukraine sử dụng đường hầm của nhà máy chế biến kim loại màu Bakhmut. Còn tại Mariupol là đường hầm của Nhà máy thép Azovstal. New York Times cho biết, hiện vẫn chưa có số liệu thống kê chính xác về số lượng binh sĩ Ukraine thiệt mạng ở Avdiivka. Tuy nhiên, tờ báo của Mỹ ước tính, số tù binh và người mất tích trong chuyến rút lui hỗn loạn của quân Ukraine khỏi Avdiivka là từ 850 đến 1.000. CNN viết rằng, Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật từ “pháo bắn mở màn, bộ binh xung phong” sang “bom phá mở đường, pháo binh dọn dẹp và bộ binh vào thu dọn chiến trường”. Chiến thuật này giúp quân Nga thiệt hại tối thiểu về quân số trong chiến đấu, mà hiệu quả chiến đấu được tăng lên. CNN còn cho rằng: Bộ chỉ huy Ukraine đã lặp lại sai lầm đã mắc phải trước đó ở Bakhmut, đó là việc ra sức bảo vệ cả hai thành phố không có giá trị chiến thuật và chiến lược; nhưng đã tiêu tốn nguồn lực khổng lồ của Kiev. Điều mà lẽ ra tốt hơn là nên hướng tới các hoạt động tấn công. Franz-Stefan Gadi, nhà phân tích tại Trung tâm An ninh Mỹ (CNAS) thì cho rằng, cơ quan tuyên truyền của Ukraine đã cố gắng “hạ thấp” tầm quan trọng của Avdiivka, khi đây là một pháo đài quan trọng, chiếm vị trí then chốt trong toàn bộ hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Donbass. Điều này có khả năng mở ra các hướng tấn công mới cho lực lượng Nga. CNN chỉ ra rằng, việc quân Nga tràn ngập Avdiivka nên được coi là một chiến thắng lớn của Nga. Hiện các đơn vị quan trọng của Bộ chỉ huy Vostok, cũng như lực lượng hàng không chiến thuật của Nga tham gia chiến đấu ở Avdiivka, sẽ được sử dụng để tiến hành các hoạt động chiến đấu ở nơi khác. CNN viết rằng, các đơn vị chiến đấu ở Avdiivka có thể được chuyển đến Ugledar: “Giống như Avdiivka, Ugledar cũng được xây dựng trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donbass từ năm 2014. Và để phá vỡ hàng phòng thủ ở Ugledar, Nga sẽ cần phải ném bom. Mặc dù Ugledar không có những nhà kiên cố như ở Bakhmut hay Avdiivka, mà chỉ có các mỏ than”. “Ưu điểm chính của Quân đội Nga hiện nay là khả năng thích ứng và điều chỉnh chiến thuật tuyệt vời, sự kiên quyết và kiên trì, tính toán trước về chiến thuật… Đặc biệt Moscow có thứ mà Kiev thiếu, đó là một lượng tân binh liên tục có thể được bổ sung với tốc độ đáng kinh ngạc”, CNN kết luận. Tuy nhiên các chuyên gia quân sự được tạp chí Vox của Mỹ phỏng vấn cho rằng, yếu tố quyết định đến kết quả chiến dịch giành Avdiivka của Nga thắng lợi, đó chính là Ukraine thiếu sự trợ giúp của Mỹ. Gói vũ khí cuối cùng cho Ukraine đã kết thúc vào tháng 12/2023. Theo các chuyên gia Mỹ, nếu không có sự viện trợ khẩn cấp từ giữa tháng 3/2024 này, Quân đội Ukraine sẽ hết đạn pháo để chiến đấu. Thậm chí giờ đây, Ukraine không có khả năng sửa chữa các xe bọc thép có nguồn gốc NATO bị hỏng; mặc dù chúng ít được Ukraine sử dụng trong các trận đánh ở Avdiivka. Theo Trung tướng Ben Hodges (đã nghỉ hưu), cựu chỉ huy Quân đội Mỹ ở châu Âu, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Vox, từ nay đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024, sẽ không có gói viện trợ quân sự lớn nào của Mỹ cho Ukraine. Và rất có thể trong thời gian này, Quân đội Nga sẽ có thể tiến hành tấn công vào một số thành phố lớn hơn (thậm chí là cả Kharkov). Lúc này khả năng phòng thủ của Ukraine sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, do thiếu sự hỗ trợ quân sự của phương Tây. Việc quân Nga tổ chức bao vây hoạt động của các thành phố này sẽ không cho phép Ukraine cung cấp vũ khí cho các đơn vị phòng thủ trong thành phố. Ngay cả khi bằng “một phép màu nào đó”, Mỹ đồng ý tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Vì vậy, ở Bakhmut và Avdiivka, các thành phố này đều bị bao vây ba mặt, và những con đường duy nhất tiếp tế cho thành phố đều nằm dưới sự kiểm soát của hỏa lực Nga. Đây là nguyên nhân buộc quân Ukraine phải rút khỏi Avdiivka và Bakhmut. Franz-Stefan Gadi dự đoán rằng, trong những tuần tới, Quân đội Ukraine sẽ phải thực hiện việc rút quân “mang tính chiến thuật nhiều hơn”, để tránh bị bao vây bởi Quân đội Nga đang tiến rất nhanh. Hiện Kiev không còn đủ nguồn lực để phản công, mà thậm chí còn để phòng thủ.

Các chiến thuật hiệu quả của Nga được sử dụng để tràn ngập Avdiivka và Krynki sẽ được sử dụng để tràn ngập lãnh thổ các khu vực khác. Tờ New York Times của Mỹ viết về điều này dựa trên thông tin từ tình báo Mỹ và Anh. Ví dụ, người Anh tính toán rằng trong giai đoạn quyết định của cuộc tấn công vào Avdiivka, khoảng 450 tấn bom lượn có điều khiển đã được lực lượng không quân chiến thuật Nga thả xuống thành phố này. Thậm chí có tới 50 lần thả bom được ghi nhận trong một ngày. Chiến dịch đánh bom dữ dội nhất là vào Nhà máy than cốc ở khu vực ngoại ô phía bắc Avdiivka. Tại đây, quân Ukraine đã sử dụng các tầng hầm dưới lòng đất làm nơi trú ẩn chiến đấu. Nhà máy được xây dựng vào năm 1963, được coi là lớn nhất ở châu Âu và được thiết kế có tính đến khả năng xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân. Seth Jones, nhà phân tích quân sự tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết, chiến thuật ném bom quy mô lớn trước đây đã được Quân đội Nga sử dụng ở chiến trường Afghanistan và Syria. Ở những chiến trường trên, họ cũng phải đối phó với kẻ thù đang ẩn náu sâu dưới lòng đất mà đạn pháo không thể tiêu diệt được, như phiến quân ở Afghanistan ẩn náu trong các hang động trên núi. Còn ở Syria, lực lượng IS đào hầm và kho chứa dưới lòng đất. Còn ở chiến trường Ukraine, chiến thuật "chiến tranh đường hầm" đã được quân Ukraine sử dụng trong chiến dịch phòng thủ tại Bakhmut; tại đây quân Ukraine sử dụng đường hầm của nhà máy chế biến kim loại màu Bakhmut. Còn tại Mariupol là đường hầm của Nhà máy thép Azovstal. New York Times cho biết, hiện vẫn chưa có số liệu thống kê chính xác về số lượng binh sĩ Ukraine thiệt mạng ở Avdiivka. Tuy nhiên, tờ báo của Mỹ ước tính, số tù binh và người mất tích trong chuyến rút lui hỗn loạn của quân Ukraine khỏi Avdiivka là từ 850 đến 1.000. CNN viết rằng, Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật từ “pháo bắn mở màn, bộ binh xung phong” sang “bom phá mở đường, pháo binh dọn dẹp và bộ binh vào thu dọn chiến trường”. Chiến thuật này giúp quân Nga thiệt hại tối thiểu về quân số trong chiến đấu, mà hiệu quả chiến đấu được tăng lên. CNN còn cho rằng: Bộ chỉ huy Ukraine đã lặp lại sai lầm đã mắc phải trước đó ở Bakhmut, đó là việc ra sức bảo vệ cả hai thành phố không có giá trị chiến thuật và chiến lược; nhưng đã tiêu tốn nguồn lực khổng lồ của Kiev. Điều mà lẽ ra tốt hơn là nên hướng tới các hoạt động tấn công. Franz-Stefan Gadi, nhà phân tích tại Trung tâm An ninh Mỹ (CNAS) thì cho rằng, cơ quan tuyên truyền của Ukraine đã cố gắng “hạ thấp” tầm quan trọng của Avdiivka, khi đây là một pháo đài quan trọng, chiếm vị trí then chốt trong toàn bộ hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Donbass. Điều này có khả năng mở ra các hướng tấn công mới cho lực lượng Nga. CNN chỉ ra rằng, việc quân Nga tràn ngập Avdiivka nên được coi là một chiến thắng lớn của Nga. Hiện các đơn vị quan trọng của Bộ chỉ huy Vostok, cũng như lực lượng hàng không chiến thuật của Nga tham gia chiến đấu ở Avdiivka, sẽ được sử dụng để tiến hành các hoạt động chiến đấu ở nơi khác. CNN viết rằng, các đơn vị chiến đấu ở Avdiivka có thể được chuyển đến Ugledar: “Giống như Avdiivka, Ugledar cũng được xây dựng trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donbass từ năm 2014. Và để phá vỡ hàng phòng thủ ở Ugledar, Nga sẽ cần phải ném bom. Mặc dù Ugledar không có những nhà kiên cố như ở Bakhmut hay Avdiivka, mà chỉ có các mỏ than”. “Ưu điểm chính của Quân đội Nga hiện nay là khả năng thích ứng và điều chỉnh chiến thuật tuyệt vời, sự kiên quyết và kiên trì, tính toán trước về chiến thuật… Đặc biệt Moscow có thứ mà Kiev thiếu, đó là một lượng tân binh liên tục có thể được bổ sung với tốc độ đáng kinh ngạc”, CNN kết luận. Tuy nhiên các chuyên gia quân sự được tạp chí Vox của Mỹ phỏng vấn cho rằng, yếu tố quyết định đến kết quả chiến dịch giành Avdiivka của Nga thắng lợi, đó chính là Ukraine thiếu sự trợ giúp của Mỹ. Gói vũ khí cuối cùng cho Ukraine đã kết thúc vào tháng 12/2023. Theo các chuyên gia Mỹ, nếu không có sự viện trợ khẩn cấp từ giữa tháng 3/2024 này, Quân đội Ukraine sẽ hết đạn pháo để chiến đấu. Thậm chí giờ đây, Ukraine không có khả năng sửa chữa các xe bọc thép có nguồn gốc NATO bị hỏng; mặc dù chúng ít được Ukraine sử dụng trong các trận đánh ở Avdiivka. Theo Trung tướng Ben Hodges (đã nghỉ hưu), cựu chỉ huy Quân đội Mỹ ở châu Âu, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Vox, từ nay đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024, sẽ không có gói viện trợ quân sự lớn nào của Mỹ cho Ukraine. Và rất có thể trong thời gian này, Quân đội Nga sẽ có thể tiến hành tấn công vào một số thành phố lớn hơn (thậm chí là cả Kharkov). Lúc này khả năng phòng thủ của Ukraine sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, do thiếu sự hỗ trợ quân sự của phương Tây. Việc quân Nga tổ chức bao vây hoạt động của các thành phố này sẽ không cho phép Ukraine cung cấp vũ khí cho các đơn vị phòng thủ trong thành phố. Ngay cả khi bằng “một phép màu nào đó”, Mỹ đồng ý tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Vì vậy, ở Bakhmut và Avdiivka, các thành phố này đều bị bao vây ba mặt, và những con đường duy nhất tiếp tế cho thành phố đều nằm dưới sự kiểm soát của hỏa lực Nga. Đây là nguyên nhân buộc quân Ukraine phải rút khỏi Avdiivka và Bakhmut. Franz-Stefan Gadi dự đoán rằng, trong những tuần tới, Quân đội Ukraine sẽ phải thực hiện việc rút quân “mang tính chiến thuật nhiều hơn”, để tránh bị bao vây bởi Quân đội Nga đang tiến rất nhanh. Hiện Kiev không còn đủ nguồn lực để phản công, mà thậm chí còn để phòng thủ.