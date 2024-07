Theo báo chí phương Tây đưa tin, đơn vị lính đánh thuê "Sói của Sa hoàng (Tsar Wolf)" của Nga, gần đây thường xuyên có hành động giúp Quân đội Nga vượt qua các mục tiêu kiên cố và chiếm được một số vị trí chiến lược. Đội quân thiện chiến này, được mệnh danh là “giết người không chớp mắt”, đã chứng tỏ hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ trên chiến trường Ukraine. Mới đây, Quân đội Nga đã mở cuộc tấn công ác liệt vào quân Ukraine ở khu vực Avdiivka-Pokrovsk. Theo phóng viên chiến trường Cohen của hãng tin Anh BBC, Quân đội Nga đã bị chặn lại khi tấn công các công sự gần trung tâm đường sắt phía bắc Ocheretine và chịu thương vong nặng nề. Pháo đài này nằm sâu hơn 20 mét dưới lòng đất và được kết nối với bên ngoài bằng các đường hầm ngầm. Đây là nút thắt quan trọng của mặt trận và là chướng ngại vật quan trọng của Quân đội Ukraine, nhằm cản chân quân Nga tiến về phía bắc. Vào thời điểm quan trọng của chiến dịch, Quân đội Nga đã yêu cầu sự hỗ trợ từ lữ đoàn hoạt động đặc biệt "Tsar Wolf" hoạt động chiến đấu ở khu vực Donetsk. Hai tiểu đoàn của "Tsar Wolf" được điều đến, tình hình chiến trường lập tức thay đổi. Sau khi điều nghiên kỹ càng, "Tsar Wolf" dùng vũ khí hạng nặng mở đường, nhanh chóng san bằng các công sự trên mặt đất, đẩy toàn bộ quân Ukraine vào công sự dưới lòng đất. Sau đó, quân Nga đã sử dụng không quân chiến thuật, dùng bom khoan thực hiện tấn công chính xác vào pháo đài dưới lòng đất. Xuyên suốt toàn bộ quá trình, các đơn vị của "Tsar Wolf" đã thể hiện khả nắm và vận dụng chiến thuật cực cao, cũng như hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ. Hành động của họ nhanh chóng và dứt khoát, đồng thời xác định vị trí mục tiêu chính xác, giúp toàn bộ trận chiến đạt được kết quả quyết định trong một khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra, Cụm B thuộc Cụm quân phía Nam của Quân đội Nga cũng tiến từng bước dọc theo tuyến đường sắt và sáp nhập với Cụm C về phía tây, tạo thành vòng vây khổng lồ. Điều này sẽ cắt đứt hoàn toàn tuyến đường tiếp tế Pokrovsk-Koventinovka cho Quân đội Ukraine trong vòng tròn. Dự kiến, Cụm quân phía Nam của Nga sẽ áp dụng chiến thuật bao vây từ cả hai bên cánh và đột phá vào chính giữa, thực hiện chiến thắng cục bộ, để đẩy Ukraine đến thất bại chiến lược. Tiếp tục thay đổi cục diện ở mặt trận Donetsk. Liên quan đến danh tính của “Bầy sói của Sa hoàng”, mặc dù một số hãng truyền thông nước ngoài chỉ ra rằng, họ là đơn vị lính đánh thuê do Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng, nhưng phía Nga lại khẳng định họ là lực lượng vũ trang tư nhân và không thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng Nga. Tranh cãi này cũng làm dấy lên những đồn đoán và thảo luận trong cộng đồng quốc tế về danh tính thực sự của lực lượng này. Nhưng nhìn chung, các hoạt động của "Sói của Sa hoàng" trên chiến trường Ukraine đã thu hút sự chú ý và thảo luận rộng rãi. Hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ và phong cách chiến đấu độc đáo của họ đã khiến mọi người phải xem xét lại hướng đi của cuộc xung đột này và xu hướng phát triển trong tương lai của nó. Đồng thời, điều này một lần nữa nêu bật tầm quan trọng và ảnh hưởng của lực lượng quân sự tư nhân trong chiến tranh hiện đại. Giữa làn khói của chiến trường Nga-Ukraine, thành phần của các lực lượng tham chiến phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Theo thống kê, ngoài binh lính Nga và Ukraine, ít nhất 3.000 quân Ba Lan, hơn 1.200 quân Mỹ, hơn 1.100 quân Canada và gần một nghìn quân từ Anh, Pháp và Đức cũng tham gia vào cuộc xung đột này. Họ không xuất hiện với tư cách là lực lượng quân đội chính thức, mà là cố vấn quân sự hoặc lính đánh thuê, hỗ trợ Quân đội Ukraine và mang các khái niệm quân sự cũng như kiến thức chiến thuật của phương Tây, huấn luyện cho Quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã công khai tiết lộ rằng, kể từ khi xung đột leo thang, ít nhất 15.000 quân nhân nước ngoài đã âm thầm tiến vào Ukraine. Họ trực tiếp huấn luyện chiến thuật hoặc đích thân chiến đấu. Tuy nhiên, trong mắt Quân đội Nga, tất cả đều là kẻ thù, trở thành mục tiêu săn đuổi của Quân đội Nga. Gần đây, tên lửa chiến thuật "Iskander-M" của Nga đã tỏa sáng trên chiến trường, với sai số thông thường của nó là dưới 2 mét, nên tỷ lệ bắn trúng cực kỳ cao, khiến nó trở thành cơn ác mộng đối với các cố vấn quân sự và lính đánh thuê nước ngoài của Quân đội Ukraine. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, Quân đội Nga gần đây đã sử dụng tên lửa Iskander-M, thực hiện cuộc tấn công tàn khốc vào một doanh trại ở phía tây tỉnh Kharkov của Ukraine, tiêu diệt hơn 50 cố vấn quân sự và lính đánh thuê nước ngoài ở đó, đồng thời giáng một đòn nặng nề vào Quân đội Ukraine. (Nguồn ảnh: Southfront.press, Topwar, TASS).

