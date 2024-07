Hai tiểu đoàn bị bao vây, Toretsk rạn nứt, Chasov Yar chuẩn bị sụp đổ

Chiến trường Ukraine ngày 24/7 vẫn diễn biến ác liệt, trên hướng Pokrovsk, tiểu đoàn 1 và 3 thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 37 của quân Ukraine đã bị bao vây. Kênh DeepState trên mạng xã hội Telegram của Ukraine cho biết, đã có lệnh từ chỉ huy lữ đoàn, cấm quân Ukraine thoát ra khỏi vòng vây. Nguồn tin trên DeepState chỉ ra rằng, tình hình tác chiến đã trở nên nguy cấp, do sự rút lui hỗn loạn của một trong các lữ đoàn bộ binh của Quân đội Ukraine. Các đơn vị đến giải cứu đã không thể kiềm chế được sức tiến công của quân Nga, vốn đông hơn quân Ukraine. DeepState viết “Binh lính của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 37 đã cảnh báo về những rủi ro và hậu quả có thể xảy ra đối với lãnh đạo tiểu đoàn. Tuy nhiên ban chỉ huy Lữ đoàn 37 muốn binh lính chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Hiện hầu như không có sự chỉ huy của đại đội vì sĩ quan đã bị thương hoặc thiệt mạng”. Trong khi đó, có sự hoảng loạn trong Quân đội Ukraine, khi tuyến phòng thủ ở thành phố Chasov Yar chuẩn bị sụp đổ. Các nhà quan sát phương Tây, bao gồm cả các nhà phân tích của Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW) cho biết, quân Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở khu vực Chasov Yar, nhưng được cho là “không đạt được bất kỳ thành công nào” được xác nhận. Nhưng ngược lại, các blogger Nga tiếp tục khẳng định Quân đội Nga đã tiến vào khu vực kênh Seversky Donets - Donbass gần Kalinovka. Còn Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã thông báo về số lượng các cuộc tấn công với tần suất lớn hơn của Quân đội Nga ở phía bắc và đông bắc Chasov Yar, đặc biệt là gần Grigorovka. Trước đó vào lúc 16 giờ ngày 22/7, một cuộc tấn công ác liệt bằng tất cả các loại hỏa lực vào các vị trí của quân Ukraine đã bắt đầu. Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky vẫn chưa hiểu đây là gì: Một cuộc tấn công mới nhằm mục đích bao vây Chasov Yar với phạm vi rộng hơn từ phía bắc, hay một động thái nghi binh khác? Các chuyên gia ISW nghiêng về phương án đầu tiên, đó là mở rộng vòng vây của quân Nga với Chasov Yar. Lý do là ở trên hướng này, quân Ukraine phòng thủ ít hơn nhiều so với các sườn gần thành phố; và các công sự tại đây cũng “mỏng hơn”. Thông tin này phù hợp với thông tin từ các nguồn của Nga. Chỉ huy Trung đoàn 105 của Nga viết: “Tại Chasov Yar, quân Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công thành công ở phía bắc Bogdanovka. Đã có tiến bộ lớn, khi quân Nga tiến lên hơn một km, đe dọa quân Ukraine phòng ngự ở làng Grigorovka”. Ngoài ra, lính dù của Sư đoàn dù 98 đã tích cực tiến công vào khu vực kênh đào Seversky Donets - Donbass, một số phân đội dù đã vượt qua được kênh đào ở khu vực Kalinovka, và một xe bán tải của Ukraine bị tiêu diệt ở phía tây của làng. Tại đường Orlova, quân dù Nga cũng ngăn chặn các nỗ lực phản công của Ukraine; trong khi pháo binh của quân dù Nga bắn phá dữ đội trận địa Ukraine ở phía tây của tiểu khu Kanal. Theo trang Topwar, ngày 21/7, Lữ đoàn 200 đã vượt kênh đào ở 2 nơi và đang bảo vệ các đầu cầu. Hiện chưa có chi tiết nào khác. Theo một nguồn tin giấu tên từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, bản thân Tướng Syrsky đã đánh giá quá cao khả năng phòng thủ của Quân đội Ukraine trên hướng mặt trận Toretsk - New York. Thậm chí Tướng Syrsky còn cho rằng, Quân đội Nga mở mặt trận Toretsk - New York là nhằm đánh lạc hướng quân Ukraine và gây phân tán về việc bảo vệ Chasov Yar. Nhưng tuyến phòng thủ của của Toretsk đang rạn nứt và có vẻ như sắp sụp đổ, và điều này chắc chắn ảnh hưởng đến tinh thần của quân đồn trú Ukraine ở Chasov Yar. Rất có thể, phán đoán của Tướng Syrsky đã sai. Cuộc tấn công của quân Nga phát động vào New York và các làng vệ tinh (Pivdenny/Leninsky, Pivnichny/Kirovo, Druzhba) trên thực tế đã trở thành hoạt động quân sự chính trong chiến dịch mùa hè của Quân đội Nga, mục tiêu cuối cùng là đánh bật quân Ukraine ra khỏi toàn bộ khu vực Donbass. Kênh Military Summary đưa tin, trên hướng Toretsk, quân Nga đang tiến vài trăm mét theo nhiều hướng khác nhau, đặc biệt là ở Pivdenny, Zalizne và Pivnichny. Trong khi đó, tại hướng New York, quân Nga tiếp tục tiến vào trung tâm thị trấn và xa hơn về phía tây tới Oleksandropil. Kênh Readovka cũng xác nhận những bước tiến của Nga ở Toretsk, tại khu vực trung tâm Toretsk, quân Nga chiếm hoàn toàn một dãy nhà cao tầng ở tiểu khu Severnoye dọc theo các đường Yunost và Novaya hiện đang tiến đánh vào trung tâm văn hóa. Ngoài ra, các phân đội tấn công tiên phong chiếm lĩnh ở ngoại ô đường Fedorov và Grizodubova. Quân Nga cũng đang tiến tới ngã ba Severny và Druzhba, nơi các binh sĩ Nga từng bước tiếp cận thận trọng mỏ Severnaya và khu vực bãi thải của mỏ. Tại Zhelezny, quân Nga sau khi đột phá thành công trung tâm phòng thủ của Ukraine trong tòa nhà trường học, đã áp sát mỏ Artyom và bãi thải của mỏ. Nguyên nhân là quân Ukraine sau khi mất cứ điểm ở mỏ Yuzhnaya, đã không còn khả năng ngăn chặn lính xung kích Nga. Quân Nga đang nhanh chóng chiếm khu vực bãi thải của mỏ Artyom, trước khi các đơn vị Ukraine kịp có thời gian củng cố hệ thống công sự phòng thủ.

