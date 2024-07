Chiến thuật vượt sông thất bại, tiêu hao tới 5 nghìn quân Ukraine

Trận đổ bộ kéo dài hơn nửa năm sang bờ nam sông Dnieper ở khu vực Kherson đã kết thúc. Do thiếu hỏa lực để phản công, quân Ukraine cuối cùng không thể giữ được đầu cầu đổ bộ trước hỏa lực pháo binh và Không quân Nga, buộc phải rút khỏi đầu cầu ở làng Krynki. Để yểm trợ cho việc rút lực lượng lớn khỏi tuyến phòng thủ, Quân đội Ukraine đã mở cuộc tấn công ác liệt vào làng Krynki bên tả ngạn sông Dnepr, cố gắng tranh thủ thời gian sơ tán bằng cách dựa vào hỏa lực bao trùm. Được biết, trong vòng một ngày đêm, Quân đội Ukraine đã sử dụng pháo binh thực hiện tổng cộng 51 đợt pháo kích vào Quân đội Nga. Theo thông tin của Quân đội Nga từ tiền tuyến cho biết, pháo kích quy mô lớn đã nổ ra ở 9 khu vực bên tả ngạn sông Dnieper ở các mức độ khác nhau. Quân Ukraine đã hoàn thành rút khỏi làng Krynki, sau 7 tháng giằng co giữa Nga và Ukraine; như vậy Quân đội Nga một lần nữa giành chiến thắng. Tạp chí "Tình báo điều tra" của Ukraine đưa tin, Quân đội Ukraine hiếm khi thừa nhận thất bại trong cuộc chiến ở làng Krynki bên tả ngạn sông Dnieper. Chiến dịch này được bắt đầu vào tháng 10/2023 và kéo dài đến tháng 6/2024. Giai đoạn này, Quân đội Ukraine đã trải qua những trận chiến vô cùng ác liệt và chịu tổn thất nặng nề. Làng Krynki nằm ở tả ngạn (hay phía nam) sông Dnieper và có vị trí chiến thuật rất quan trọng. Vào tháng 10 năm ngoái, Quân đội Ukraine đã xây dựng một đầu cầu tại đây, đây là một trong số ít công trình được Quân đội Ukraine thực hiện sau thất bại trong cuộc phản công mùa hè. Việc kiểm soát được ngôi làng Krynki sẽ giúp Quân đội Ukraine có thể kiểm soát các tuyến giao thông đường bộ dọc theo sông Dnieper. Vì vậy, Quân đội Ukraine đã nỗ lực chiếm vị trí quan trọng này, thông qua các hoạt động quân sự quy mô lớn. Quân đội Ukraine đã sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau, bao gồm đổ bộ, tấn công bằng UAV và đột kích trên bộ. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực to lớn, cuộc tấn công của Quân đội Ukraine đã gặp khó khăn, do sự phòng thủ vững chắc và phản công mạnh mẽ của Quân đội Nga. Theo thông tin, Quân đội Ukraine đã tổ chức một chiến dịch đổ bộ quy mô lớn, nhằm hợp tác với lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine, trong việc mở rộng khu vực kiểm soát ở làng Krynki. Đồng thời nỗ lực tiến hành một cuộc tấn công không ngừng nghỉ, để mở rộng đầu cầu ở làng Krynki. Tuy nhiên, bất chấp sự đầu tư lớn về quân số và vũ khí, trận chiến vẫn kết thúc với thất bại thuộc về Quân đội Ukraine. Theo ông Sardo, thống đốc vùng Kherson do Nga kiểm soát cho biết, tổng số lính Ukraine được điều động trong toàn bộ chiến dịch vượt sông lên tới 10.000 người, nhưng cuối cùng Quân đội Ukraine mất khoảng 5.000 binh sĩ. Thất bại trong trận chiến ở khu vực làng Krynki, chắc chắn là một bước thụt lùi lớn đối với quân đội Ukraine và sẽ có tác động sâu sắc đến tinh thần cũng như việc triển khai chiến lược của Quân đội Ukraine sau này. Hãng tin Mỹ CNN cho biết, trong toàn bộ chiến dịch vượt sông của Quân đội Ukraine, Quân đội Ukraine đã tung liên tiếp 4 lữ đoàn Thủy quân lục chiến vào chiến dịch đổ bộ. Quân đội Ukraine cũng điều Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37 và lực lượng đặc biệt được phương Tây huấn luyện tham gia chiến đấu vượt sông. Khách quan đánh giá, quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc đổ bộ vượt sông mà không có hỏa lực yểm trợ. Đặc biệt, Quân đội Nga đã và đang sử dụng các cụm pháo binh, để thực hiện việc dập tắt hỏa lực của quân Ukraine, dù lực lượng xung kích Ukraine đã thiết lập được đầu cầu ở làng Krynki. Tuy nhiên, khi Quân đội Nga điều lực lượng không quân chiến thuật, tiến hành ném bom lượn có điều khiển một cách bừa bãi vào khu vực đổ bộ cũng như khu vực bến vượt, thì quân Ukraine vượt sông đã chịu thương vong rất lớn. Quân Ukraine đã thành công khi chiếm được một số bãi bồi ven sông làm chỗ đứng chân, nhưng không thể tổ chức vượt sông quy mô lớn. Những đội quân Ukraine này bị mắc kẹt trong các hòn đảo nhỏ ven sông và trở thành "những con cừu non bị tàn sát" bằng các đòn tấn công tổng hợp của Quân đội Nga. Trong thời kỳ này, để vượt sông nhanh nhất có thể, Quân đội Ukraine đã có ý tưởng sử dụng cầu phao để vượt sông. Tuy nhiên, hỏa lực tấn công của pháo binh và máy bay ném bom của Quân đội Nga, thì ý tưởng cầu phao vượt sông của Ukraine không bao giờ trở thành hiện thực. Không có cầu, nên các phương tiện bọc thép hạng nặng của Quân đội Ukraine chưa thể vượt sông, mà chỉ có thể dựa vào các thuyền nhỏ để vận chuyển quân và vũ khí, trang thiết bị. Do những con thuyền này quy mô quá nhỏ, nên không phát huy được hiệu quả chiến đấu. Quân đội Ukraine ở đầu cầu Krynki không có quân tiếp viện bổ sung và không có tiếp tế hậu cần đầy đủ; nên dù có vượt sông thành công, quân Ukraine chỉ có thể ẩn nấp trong các công sự dưới lòng đất, để thoát khỏi bom, pháo của Nga bắn phá bừa bãi vào khu vực đổ bộ của Ukraine. Do vậy họ không thể ra khỏi chiến hào để tiếp tục mở rộng phạm vi đầu cầu. Ngay sau khi mặt trận Kharkov được mở ra, trọng tâm của Quân đội Ukraine chuyển sang khu vực này, điều đó có nghĩa là sẽ không có quân tiếp viện cho đầu cầu Krynki bên tả ngạn sông Dnieper. Trong cuộc giằng co kéo dài 7 tháng ở làng Krynki, Quân đội Ukraine kiệt sức, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa và đưa ra yêu cầu rút lui. Pháo binh Ukraine đã tung ra 51 đợt pháo kích dữ dội vào ngày 17/7 nhằm trấn áp pháo binh của Nga để giúp lực lượng rút lui được an toàn. Cuối cùng, số quân Ukraine còn lại ở đầu cầu Krynki đã sơ tán khỏi “ngôi làng chết chóc (như lời lính Ukraine)” trên những chiếc thuyền nhỏ. Kể từ đó, trận chiến khốc liệt nhất ở mặt trận Kherson cuối cùng đã kết thúc, với tổn thất quá lớn cho phía Ukraine. (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Blind, Sputnik, Ukrinform). Quân Ukraine vượt sông bằng thuyền ban đêm, bị UAV FPV của Nga trang bị kính hồng ngoại tấn công. Nguồn Topwar.

