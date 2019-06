Thèm thuồng dàn vũ khí “khủng” của Nga ở Army 2019 (2)

Hệ thống phòng không – phòng thủ tên lửa Antey-2500 hay còn gọi là S-300VM tiếp tục là “khách mời” quen thuộc của Triển lãm Army 2019. Nguồn: SAID AMINOV Bệ phóng tự hành 9A38ME của tổ hợp tên lửa Antey-2500. Nguồn: SAID AMINOV Anten đồ sộ của hệ thống radar cảnh giới tầm xa Nebo nổi tiếng của Nga. Nguồn: SAID AMINOV Tổ hợp phòng không tự hành Tor-M2DT sử dụng khung gầm xe bánh xích đa dụng vượt nhiều địa hình DT-30PM. Nguồn: SAID AMINOV Xe thiết giáp kháng mìn Typhoon-K với tháp pháo 30mm điều khiển từ xa. Nguồn: SAID AMINOVXe chiến đấu bộ binh BMP-3 và pháo tự hành 2S25 Sprut-SD được trang bị giáp lồng để chống đạn súng RPG. Sự cải tiến này được cho là rút kinh nghiệm từ cuộc chiến Syria, tại đó nhiều xe tăng – thiết giáp đã sống sót nhờ kiểu giáp lồng này. Nguồn: SAID AMINOV Được giới thiệu cách đây chỉ ít ngày, ngay lập tức tổ hợp phòng không tự hành Pine đã được ra mắt chính thức tại Army 2019. Pine được thiết kế trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3, sử dụng tên lửa 9M340 Sosna-R. Nguồn: SAID AMINOV Xe thiết giáp chở quân đổ bộ đường không BTR-MDM. Nguồn: SAID AMINOV Sau Tigr-M, xe thiết giáp Typhoon-K cũng được cải tiến làm khung gầm cho hệ thống tên lửa chống tăng tự hành Kornet. Nguồn: SAID AMINOV Xe thiết giáp chở quân BTR-82A được trang bị giáp lồng. Nguồn: SAID AMINOV Xe thiết giáp đa năng DT-30PM. Nguồn: SAID AMINOV Xe tăng chủ lực T-72B3 ra mắt với “thay đổi nhỏ” – bổ sung module giáp tăng cường ở dọc hai bên hông xe. Nguồn: SAID AMINOV Xe tăng chủ lực T-90MS. Nguồn: SAID AMINOV Tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4. Nguồn: SAID AMINOV Phiên bản nâng cấp mới nhất hệ thống radar cảnh giới P-18 thời Liên Xô. Đáng chú ý, loại này Việt Nam vẫn đang sử dụng và đã qua nâng cấp. Nguồn: SAID AMINOV Toàn cảnh dàn vũ khí "khủng" tại triển lãm Army 2018. Nguồn: Army Recognition

