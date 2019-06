Thèm thuồng dàn vũ khí “khủng” của Nga ở Army 2019 (1)

Triển lãm Army 2019 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25-30/6/2019. Tại sự kiện năm nay, một lần nữa, các dàn vũ khí tối tân tương lai dành cho lục quân Nga tiếp tục chiếm chọn một góc lớn chủ đề ngoài trời. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Trong ảnh là xe chiến đấu bộ binh K-17 Bumerang – một trong những khí tài hạng nặng tương lai của Lục quân Nga. Chúng dự định được dùng để thay thế cho các dòng xe BMP-1/2/3. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Xe chiến đấu bộ binh Kurganet-25. Các thế hệ xe thiết giáp – chiến đấu bộ binh mới của Nga cùng có chung module vũ khí, nhưng khác khung thân cơ sở. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Không thể thiếu siêu tăng chủ lực T-14 Armata. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT-72 Teminator dù ra mắt vài năm những vẫn có “chỗ đẹp” cạnh các dàn vũ khí tương lai. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Pháo tự hành hạng nặng 2S35 Koalitsiya được nâng cấp sâu từ khẩu 2S19 Msta-S thời Liên Xô. Pháo có tốc độ bắn nhanh hơn hẳn so với 2S19, bắn chính xác hơn. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 Armata – xe dùng khung gầm Armata lắp module tháp pháo tự động 57mm – được coi là tương lai của hỏa lực thiết giáp Lục quân Nga. Pháo 57mm uy lực hơn pháo 30mm, có thể xuyên phá mọi xe thiết giáp, thậm chí cả tăng hạng nhẹ của Mỹ - NATO. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Pháo phòng không tự hành 2S38 Derivation-SV dùng khung gầm BMP-3, trang bị module tháp pháo tự động 57mm. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Bệ phóng tự hành 5P60E của tổ hợp tên lửa phòng không tự hành S-350E Vityaz. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Hệ thống phòng không tự hành Pantsir-SM chính thức lộ diện với vũ khí giữ nguyên như Pantsir-S1 nhưng khung gầm và radar đều được thay đổi. Các thay đổi này được cho là tăng khả năng tác chiến so với hệ thống Pantsir-S1 khiến Quân đội Nga thất vọng ở Syria. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Xe thiết giáp kháng mìn KAMAZ-53949 Typhoon-K vẫn là "khách mời quen thuộc" của Army 2019, tuy nhiên năm nay nó xuất hiện với "trang sức" - hệ thống quét mìn bộ binh. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Gia đình “robot chiến đấu” Uran năm nay cũng xuất hiện ở Army 2019. Trong ảnh là robot Uran 9 với tổ hợp vũ khí cực mạnh gồm pháo 30mm và tên lửa chống tăng. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Sau khi chính thức giới thiệu cách đây vài tuần, pháo tự hành 2S42 Lotos dành cho bộ đội nhảy dù lần đầu tiên ra mắt tại Army 2019. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Bệ phóng tự hành 9A317ME của tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung 9K317ME Viking hay còn được biết tới với cái tên Buk-M3. So với Buk-M2, bản M3 được làm mới bệ phóng với các ống phóng chứa đạn thay vì đặt đạn tên lửa “lộ thiên”. Nguồn ảnh: SAID AMINOV Mời độc giả xem video: Toàn cảnh triển lãm Army 2018. Nguồn: Army Recognition

