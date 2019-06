Soi mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với tàu chiến Mỹ ở Trung Đông

Theo đó đầu tiên có thể kể đến mẫu ngư lôi chủ lực của Hải quân Iran là Valfajr, đây là mẫu ngư lôi hạng nặng do Iran tự sản xuất và được trang bị phổ biến trên các tàu ngầm "bỏ túi" của nước này. Theo như truyền thống Iran, Valfajr là mẫu ngư lôi có điều khiển và với khả năng tấn công chính xác các mục tiêu trên và dưới mặt biển ở khoảng cách xa hơn các mẫu ngư lôi từng được nước này chế tạo. Kể từ khi được giới thiệu vào năm 2011, số lượng ngư lôi Valfajr trong biên chế của Iran được cho là đã đủ để quốc gia này trang bị cho toàn bộ các tàu ngầm mini mà nước này đang sở hữu. Năm 2015, Hải quân Iran thậm chí còn đưa thông tin khẳng định, loại ngư lôi có dẫn đường này đã được nâng cấp thêm tính năng chống áp chế điện tử, cho phép nó hoạt động tốt trong môi trường nhiễu sóng nặng. Valfajr mang theo một đầu đạn có trọng lượng 220 kg tới 300 kg, có khả năng điều chỉnh độ sâu và tốc độ di chuyển, phù hợp với nhiều điều kiện tác chiến, hoạt động được cả trong điều kiện biển động mạnh. Các tàu ngầm mini của Iran tự thiết kế có thể triển khai được ngư lôi Valfajr với số lượng cực lớn. Loại ngư lôi thứ hai được coi là loại ngư lôi hiện đại nhất mà Iran hiện có trong biên chế của mình đó là ngư lôi Hoot. Iran khẳng định rằng loại ngư lôi này có thể đạt tốc độ lên tới 320 km/h, nhanh hơn vài lần so với các loại ngư lôi thông thường. Iran cũng cho biết loại ngư lôi này đã được thử nghiệm thành công khi phóng đi từ càu mặt nước, tấn công một tàu ngầm giả định trong cuộc tập trận mang tên Great Prophet diễn ra hồi tháng 4/2006. Sở dĩ Hoot đạt được tốc độ di chuyển nhanh tới như vậy là do thiết kế phần mũi của nó có khả năng rẽ nước cực kỳ tốc, cho phép toàn bộ phần thân của ngư lôi thực chất di chuyển trong một bong bóng khí, giảm thiểu tối đa lực cản của nước tác động lên nó. Tuy nhiên loại ngư lôi này lại có tầm hoạt động không quá rộng do tốn quá nhiều năng lượng vào cơ chế "rẽ nước" tạo bong bóng. Tầm xa tối đa mà nó đạt được chỉ là 10 km. Nhiều nguồn tin trong đó có cả các hãng truyền thông của Iran đã từng thừa nhận, thiết kế của Hoot có phần giống với VA-111 Shkval của Nga. Điều này khiến cho Hoot hoàn toàn có khả năng đạt tới tốc độ 360 km/h - trở thành loại ngư lôi nhanh nhất trong biên chế của hải quân nước này ở thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Tàu chở dầu bị tấn công trên vịnh Oman, Mỹ đổ cho Iran, Iran khăng khăng không nhận.

Theo đó đầu tiên có thể kể đến mẫu ngư lôi chủ lực của Hải quân Iran là Valfajr, đây là mẫu ngư lôi hạng nặng do Iran tự sản xuất và được trang bị phổ biến trên các tàu ngầm "bỏ túi" của nước này. Theo như truyền thống Iran, Valfajr là mẫu ngư lôi có điều khiển và với khả năng tấn công chính xác các mục tiêu trên và dưới mặt biển ở khoảng cách xa hơn các mẫu ngư lôi từng được nước này chế tạo. Kể từ khi được giới thiệu vào năm 2011, số lượng ngư lôi Valfajr trong biên chế của Iran được cho là đã đủ để quốc gia này trang bị cho toàn bộ các tàu ngầm mini mà nước này đang sở hữu. Năm 2015, Hải quân Iran thậm chí còn đưa thông tin khẳng định, loại ngư lôi có dẫn đường này đã được nâng cấp thêm tính năng chống áp chế điện tử, cho phép nó hoạt động tốt trong môi trường nhiễu sóng nặng. Valfajr mang theo một đầu đạn có trọng lượng 220 kg tới 300 kg, có khả năng điều chỉnh độ sâu và tốc độ di chuyển, phù hợp với nhiều điều kiện tác chiến, hoạt động được cả trong điều kiện biển động mạnh. Các tàu ngầm mini của Iran tự thiết kế có thể triển khai được ngư lôi Valfajr với số lượng cực lớn. Loại ngư lôi thứ hai được coi là loại ngư lôi hiện đại nhất mà Iran hiện có trong biên chế của mình đó là ngư lôi Hoot. Iran khẳng định rằng loại ngư lôi này có thể đạt tốc độ lên tới 320 km/h, nhanh hơn vài lần so với các loại ngư lôi thông thường. Iran cũng cho biết loại ngư lôi này đã được thử nghiệm thành công khi phóng đi từ càu mặt nước, tấn công một tàu ngầm giả định trong cuộc tập trận mang tên Great Prophet diễn ra hồi tháng 4/2006. Sở dĩ Hoot đạt được tốc độ di chuyển nhanh tới như vậy là do thiết kế phần mũi của nó có khả năng rẽ nước cực kỳ tốc, cho phép toàn bộ phần thân của ngư lôi thực chất di chuyển trong một bong bóng khí, giảm thiểu tối đa lực cản của nước tác động lên nó. Tuy nhiên loại ngư lôi này lại có tầm hoạt động không quá rộng do tốn quá nhiều năng lượng vào cơ chế "rẽ nước" tạo bong bóng. Tầm xa tối đa mà nó đạt được chỉ là 10 km. Nhiều nguồn tin trong đó có cả các hãng truyền thông của Iran đã từng thừa nhận, thiết kế của Hoot có phần giống với VA-111 Shkval của Nga. Điều này khiến cho Hoot hoàn toàn có khả năng đạt tới tốc độ 360 km/h - trở thành loại ngư lôi nhanh nhất trong biên chế của hải quân nước này ở thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Tàu chở dầu bị tấn công trên vịnh Oman, Mỹ đổ cho Iran, Iran khăng khăng không nhận.