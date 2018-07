Soi dàn vũ khí Israel triển khai sát biên giới Syria

Theo Defence Blog, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố họ đã triển khai thêm xe tăng và lực lượng pháo binh nhằm tăng cường năng lực phòng thủ ở khu vực dọc biên giới với Syria. Ảnh: Defence Blog. Tuy nhiên, Israel nhấn mạnh, nước này sẽ không can thiệp vào cuộc nội chiến Syria nhưng sẽ phản ứng mạnh trong trường hợp có mối đe dọa đối với người dân và chủ quyền đất nước Israel. Ảnh: Defence Blog. Có thể thấy, xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava, pháo tự hành M109, xe chỉ huy M577 cùng nhiều phương tiện hạng nặng khác đã xuất hiện ở khu vực gần biên giới với Syria. Ảnh: Defence Blog. Trong đó, Merkava là loại xe tăng chủ lực trong biên chế Quân đội Israel, được sản xuất từ năm 1974 và chính thức đi vào phục vụ trong quân đội nước này vào năm 1978. Ảnh: Wikipedia. Merkava có trọng lượng 65 tấn, chiều dài 9,04 mét, rộng 3,72 mét, cao 2,66 mét. Vũ khí chính của xe tăng Merkava là pháo MG253 120 mm, có khả năng phóng tên lửa chống tăng LAHAT. Ảnh: National Interest. Hiện tại, có 4 biến thể của siêu tăng Merkava là Mark I, Mark II, Mark III, và Mark IV. Ảnh: Youtube. Pháo tự hành M109 do Mỹ chế tạo được giới thiệu lần đầu tiên vào đầu những năm 1960 và đã trải qua nhiều lần nâng cấp với phiên bản mới nhất là M109A7. Ảnh: Pháo tự hành M109A6. Ảnh: Wikipedia. Pháo tự hành M109 là loại vũ khí hỗ trợ chiến đấu có tính di động cao. Vũ khí chính của nó là pháo M126 155 mm. M109 có phạm vi hoạt động 350 km và có thể đạt tốc độ 56 km/h. Ảnh: israeli-weapons.com. Các phương tiện hạng nặng Israel triển khai áp sát biên giới Syria còn có xe chỉ huy bọc thép M577. Ảnh: Military-today.com. Thiết giáp M577 do Mỹ sản xuất từ đầu những năm 1960 được sử dụng nhưng một trung tâm hoạt động chiến thuật. Rất nhiều quốc gia trên thế giới vẫn tin dùng loại xe bọc thép này. Ảnh: Military-today.com. Mời độc giả xem video về siêu tăng Merkava IV (Nguồn: Military)

Theo Defence Blog, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố họ đã triển khai thêm xe tăng và lực lượng pháo binh nhằm tăng cường năng lực phòng thủ ở khu vực dọc biên giới với Syria. Ảnh: Defence Blog. Tuy nhiên, Israel nhấn mạnh, nước này sẽ không can thiệp vào cuộc nội chiến Syria nhưng sẽ phản ứng mạnh trong trường hợp có mối đe dọa đối với người dân và chủ quyền đất nước Israel. Ảnh: Defence Blog. Có thể thấy, xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava, pháo tự hành M109, xe chỉ huy M577 cùng nhiều phương tiện hạng nặng khác đã xuất hiện ở khu vực gần biên giới với Syria. Ảnh: Defence Blog. Trong đó, Merkava là loại xe tăng chủ lực trong biên chế Quân đội Israel , được sản xuất từ năm 1974 và chính thức đi vào phục vụ trong quân đội nước này vào năm 1978. Ảnh: Wikipedia. Merkava có trọng lượng 65 tấn, chiều dài 9,04 mét, rộng 3,72 mét, cao 2,66 mét. Vũ khí chính của xe tăng Merkava là pháo MG253 120 mm, có khả năng phóng tên lửa chống tăng LAHAT. Ảnh: National Interest. Hiện tại, có 4 biến thể của siêu tăng Merkava là Mark I, Mark II, Mark III, và Mark IV. Ảnh: Youtube. Pháo tự hành M109 do Mỹ chế tạo được giới thiệu lần đầu tiên vào đầu những năm 1960 và đã trải qua nhiều lần nâng cấp với phiên bản mới nhất là M109A7. Ảnh: Pháo tự hành M109A6. Ảnh: Wikipedia. Pháo tự hành M109 là loại vũ khí hỗ trợ chiến đấu có tính di động cao. Vũ khí chính của nó là pháo M126 155 mm. M109 có phạm vi hoạt động 350 km và có thể đạt tốc độ 56 km/h. Ảnh: israeli-weapons.com. Các phương tiện hạng nặng Israel triển khai áp sát biên giới Syria còn có xe chỉ huy bọc thép M577. Ảnh: Military-today.com. Thiết giáp M577 do Mỹ sản xuất từ đầu những năm 1960 được sử dụng nhưng một trung tâm hoạt động chiến thuật. Rất nhiều quốc gia trên thế giới vẫn tin dùng loại xe bọc thép này. Ảnh: Military-today.com. Mời độc giả xem video về siêu tăng Merkava IV (Nguồn: Military)