So sánh chiến đấu cơ F-15EX và máy bay ném bom H-6K

Trong bối cảnh hàng không quân sự đang phát triển, cuộc tranh luận về khả năng của nhiều loại máy bay chiến đấu tiếp tục trở nên gay gắt. Phiên bản mới nhất của chiến đấu cơ F-15 nổi tiếng, là F-15EX; nổi bật với khả năng tải trọng đáng chú ý, được cho là có thể mang tới 13,4 tấn vũ khí trong một lần xuất kích. Ngược lại, máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc, được thiết kế chỉ có thể mang khoảng 12 tấn vũ khí. Thoạt nhìn, có vẻ như F-15EX có lợi thế rõ ràng so với đối thủ Trung Quốc; tuy nhiên, sự so sánh này phải được tiếp cận một cách thận trọng, vì tính năng của từng máy bay cho thấy một bức tranh phức tạp hơn. F-15EX là máy bay chiến đấu đa năng hạng nặng nổi tiếng, đại diện cho sự phát triển mới nhất của dòng máy bay lừng danh. Được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, F-15EX được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, hệ thống điều khiển bay bằng phần mềm và khung máy bay chắc chắn, có khả năng chịu được các thao tác quá tải cao. F-15EX được thiết kế không chỉ để chiếm ưu thế trên không, mà còn cho các nhiệm vụ tấn công chính xác, giúp nó linh hoạt trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Chính vì tầm quan trọng của nó, mặc dù Mỹ phát triển thành công máy bay chiến đấu tàng hình, nhưng vẫn duy trì sản xuất F-15EX. Tải trọng của bất kỳ máy bay chiến đấu nào cũng rất quan trọng, đối với thành công của nhiệm vụ. Sức chứa được công khai của F-15EX là 13,4 tấn vũ khí, giúp nó có khả năng mang theo nhiều loại vũ khí hỗn hợp gồm không đối không và không đối đất. Ngược lại, H-6K, một biến thể của máy bay ném bom H-6 thời Liên Xô, có thể mang theo tải trọng tối đa khoảng 12 tấn vũ khí, nhưng chủ yếu tập trung vào mang vũ khí tấn công tầm xa. Chính xác hơn, H-6K hiện biến thành một bệ phóng tên lửa trên không của Trung Quốc. Nếu chỉ nhìn vào các con số như thông báo của nhà sản xuất, cho thấy F-15EX có khả năng mang tải nhiều hơn H-6K; tuy nhiên điều đó lại phụ thuộc rất nhiều vào cấu hình cụ thể và nhiệm vụ của máy bay. F-15EX có thể được trang bị nhiều loại vũ khí, nhưng tải trọng thực tế sẽ thay đổi dựa trên các yếu tố như tải trọng nhiên liệu, loại nhiệm vụ và lựa chọn vũ khí. Ví dụ, nếu F-15EX được cấu hình để chiến đấu không đối không, nó có thể mang ít bom, để có thể mang nhiều tên lửa hơn, việc này sẽ ảnh hưởng đến tải trọng tổng thể của nó. Vì khi chiến đấu không đối không, F-15EX cần mang ít vũ khí, để dễ dàng hơn trong việc cơ động. Còn H-6K, ban đầu được thiết kế chủ yếu như một máy bay ném bom thông thường, nhắm vào các nhiệm vụ tấn công tầm xa và cấu hình tải trọng của nó phản ánh mục đích này. Sau này Trung Quốc đã cải tiến nó, để chuyên phóng tên lửa hành trình, khiến nó trở thành mối đe dọa đối với các mục tiêu trên bộ và trên biển, từ khoảng cách xa đáng kể. Một khía cạnh quan trọng khác, quyết định hiệu quả hoạt động của bất kỳ máy bay chiến đấu nào, đó là bán kính hoạt động và thời gian hoạt động trên không. F-15EX có bán kính chiến đấu khoảng 4.000 km, với khả năng tiếp nhiên liệu trên không, giúp nó tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ của đối phương. Còn H-6K có bán kính hoạt động tới 5.000 km, giúp nó có khả năng thực hiện các cuộc tấn công tầm xa. Tiếp nhiên liệu trên không đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả năng hoạt động của máy bay chiến đấu. F-15EX, được trang bị các hệ thống tiếp nhiên liệu trên không tiên tiến, có thể duy trì các nhiệm vụ dài hơn và tăng đáng kể phạm vi giao tranh. Khả năng này giúp F-15EX tận dụng tối đa khả năng tải trọng của mình trong các hoạt động kéo dài, một tính năng mà H-6K không có. Hệ thống điện tử hàng không tiên tiến của F-15EX, mang lại cho nó lợi thế về nhận thức tình huống, giúp phi công tấn công mục tiêu hiệu quả trong môi trường chiến trường phức tạp. Còn các hệ thống cũ hơn của H-6K, không thể so sánh với khả năng tiên tiến của F-15EX, điều đó sẽ hạn chế hiệu quả của nó trong không phận có tranh chấp. Khả năng đa nhiệm của F-15EX, cho nó lợi thế lớn, nó có thể đáp ứng với nhiều tình huống chiến đấu khác nhau, cho dù đó là giao chiến với máy bay địch, hỗ trợ hỏa lực mặt đất tầm gần hay tiến hành các cuộc tấn công chiến lược. Còn H-6K, với trọng tâm là máy bay ném bom đơn thuần, nổi bật trong các cuộc giao tranh tầm xa, nhưng ít thích ứng hơn với các tình huống chiến đấu năng động. Những tiến bộ công nghệ được tích hợp trong F-15EX, bao gồm các tính năng tàng hình được cải thiện và hệ thống vũ khí thế hệ tiếp theo, mang lại cho Không quân Mỹ một lợi thế đáng kể so với nhiều đối thủ của mình. Những tính năng này nâng cao khả năng sống sót của F-15EX trong môi trường chiến đấu hiện đại, một lĩnh vực mà H-6K có khả năng gặp khó khăn. Việc quyết định đầu tư vào F-15EX của Không quân Mỹ, cho thấy một chiến lược rộng hơn nhằm duy trì ưu thế trên không và tính linh hoạt trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Với khả năng mang nhiều vũ khí hơn H-6K, F-15EX được định vị là một vũ khí chủ lực, trong bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nơi sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tiếp tục gia tăng. Còn H-6K là máy bay ném bom của thời kỳ quá độ, Trung Quốc hiện chưa thể bỏ, nhưng họ đã đầu tư phát triển một thế hệ máy bay ném bom tiên tiến hơn, đó là H-20, có khả năng tàng hình và sẽ thay thế số máy bay H-6K trong vài chục năm tới. Tóm lại, mặc dù về mặt lý thuyết, F-15EX có thể mang nhiều tải trọng vũ khí hơn H-6K, nhưng lợi thế này phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện hoạt động cụ thể. Khi cả Mỹ và Trung Quốc tiếp tục hiện đại hóa lực lượng không quân của mình, những tác động của các khả năng máy bay này sẽ định hình tương lai của không chiến. F-15EX thể hiện cam kết duy trì ưu thế công nghệ, trong khi H-20 phản ánh tham vọng chiến lược của Trung Quốc ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. (nguồn ảnh Sina, Bộ Quốc phòng Mỹ, Wikipedia).

