Hoành tráng Lễ diễu binh, diễu hành “Vinh quang Công an nhân dân“

Chiều ngày 8/3, Lễ diễu binh, diễu hành "Vinh quang Công an nhân dân" đã diễn ra tại khu vực Hồ Gươm. Mở đầu đoàn diễu binh, diễu hành là lực lượng Công an giao thông dẫn đoàn. Tiếp theo sau là dàn quân nhạc Công an nhân dân.Đoàn kị binh Công an nhân dân. Màn biểu diễn của khôi xe dẫn đoàn phục vụ các sự kiện lớn của đất nước. Những màn biểu diễn của những chú cảnh khuyển áp chế tội pháp khiến người dân vô cùng phấn khích. Các chú kị binh cũng có màn biểu diễn tuyệt vời phục vụ người dân Thủ đô. Chương trình "Vinh quang Công an nhân dân" diễn ra trong 2 ngày từ 8/3 - 9/3 tại khu vực Hồ Gươm. Màn biểu diễn nhiều kỹ thuật điêu luyện của đội hình mô tô hộ tống thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Màn biểu diễn của Kỵ binh thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Mời quý độc giả xem video: Nga diễu binh không quân kỷ niệm 75 năm ngày Chiến thắng | VTV1.

Chiều ngày 8/3, Lễ diễu binh, diễu hành "Vinh quang Công an nhân dân" đã diễn ra tại khu vực Hồ Gươm. Mở đầu đoàn diễu binh, diễu hành là lực lượng Công an giao thông dẫn đoàn. Tiếp theo sau là dàn quân nhạc Công an nhân dân. Đoàn kị binh Công an nhân dân . Màn biểu diễn của khôi xe dẫn đoàn phục vụ các sự kiện lớn của đất nước. Những màn biểu diễn của những chú cảnh khuyển áp chế tội pháp khiến người dân vô cùng phấn khích. Các chú kị binh cũng có màn biểu diễn tuyệt vời phục vụ người dân Thủ đô. Chương trình "Vinh quang Công an nhân dân" diễn ra trong 2 ngày từ 8/3 - 9/3 tại khu vực Hồ Gươm. Màn biểu diễn nhiều kỹ thuật điêu luyện của đội hình mô tô hộ tống thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Màn biểu diễn của Kỵ binh thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Mời quý độc giả xem video: Nga diễu binh không quân kỷ niệm 75 năm ngày Chiến thắng | VTV1.