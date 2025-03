Chiến dịch tấn công vào cứ điểm cuối cùng ở Kursk đã bắt đầu

Theo thông tin từ tờ Kyiv Independent của Ukraine, tờ New York Post của Mỹ và các phương tiện truyền thông khác vào ngày 7/3, quân đội Nga (RFAF) gần đây đã có một bước đột phá quân sự lớn ở vùng Kursk, khi liên tiếp tái chiếm nhiều làng mạc và thiết lập vòng vây đối với quân đội Ukraine (AFU) ở khu vực Kursk. RFAF vẫn như mọi khi, đó là tập trung phá hủy hệ thống cung cấp hậu cần chiến dịch của AFU cho khu vực Kursk mà họ kiểm soát, đẩy binh lính Ukraine đối mặt với nguy cơ bị bao vây. Tình hình của AFU trong khu vực đã xấu đi đáng kể và AFU có thể phải rút khỏi khu vực Kursk trong vòng hai tuần tới; nếu không có thể bị tiêu diệt. Tờ Kyiv Independent đưa tin, binh lính và nhân viên y tế Ukraine ở tuyến đầu tiết lộ rằng, sau khi RFAF đột phá qua tuyến phòng thủ của Ukraine ba ngày trước, họ đã kiểm soát mọi lối vào và ra khu vực Kursk và phá mọi cây cầu quanh Sudzha, khiến nguồn cung cấp đạn và nhiên liệu của AFU tại Kursk bị cắt đứt. Hiện tại, binh lính Ukraine trong khu vực Kursk mà họ kiểm soát, đang phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây và họ hy vọng có thể sơ tán an toàn khỏi khu vực. Hãng tin Reuters của Anh cũng đưa tin, theo dữ liệu bản đồ Liveuamap của Lầu Năm góc, tình hình của quân đội Ukraine ở khu vực Kursk đã xấu đi đáng kể trong ba ngày qua. Có thông tin cho rằng, RFAF đã phát động cuộc tổng phản công để giành lại lãnh thổ ở khu vực Kursk. Cuộc tấn công của họ gần như đã chia cắt AFU tại đây thành hai, cắt đứt mối liên hệ giữa lực lượng chủ lực của AFU với các tuyến tiếp tế chính. Tờ New York Post dẫn lời binh lính Ukraine chiến đấu ở mặt trận Kursk cho biết, do tiếp tục bị hạn chế tiếp vận, AFU có thể phải từ bỏ các hoạt động quân sự trong vòng hai tuần tới. Tuy nhiên đến thời điểm báo chí đưa tin, vẫn chưa có phản hồi nào từ chính phủ Ukraine. Trang Topwar của Nga đưa tin, RFAF đã phát động một cuộc tấn công trực tiếp vào thị trấn Sudzha, trung tâm phòng thủ của AFU ở khu vực Kursk mà họ kiểm soát. Nhà báo chiến trường Nga, Evgeny Poddubny đã đưa tin về sự việc này; theo ông, chiến dịch RFAF tái chiếm khu vực Kursk do AFU kiểm soát đã bước vào giai đoạn cuối. Theo thông tin của Poddubny, một số mũi đột kích của RFAF đã bắt đầu tấn công trực tiếp vào Sudzha. Điều đáng chú ý là RFAF trước đó đã có bước làm công tác chuẩn bị chiến đấu nghiêm túc, khi họ cắt đứt mọi tuyến tiếp vận cho lực lượng Ukraine ở Kursk; nhất là khu vực xung quanh Sudzha. Như vậy, khu vực Kursk do AFU kiểm soát trên thực tế đã bị RFAF cô lập. Theo thông tin của Topwar, một nhóm quân Ukraine, gồm khoảng 6.500 người hiện đang bị bao vây. Cùng lúc đó, có thông tin cho biết, nhiều đơn vị của AFU tại Kursk đã mất khả năng chiến đấu và sẵn sàng đầu hàng. Tuy nhiên trong bố cảnh như vậy, lãnh đạo Kiev vẫn duy trì thái độ “im lặng đầy tự tin”, coi như không có chuyện gì bất thường xảy ra ở khu vực Kursk. Trước đó, có thông tin từ Kiev rằng, Tổng thống Ukraine Zelensky, đã ra lệnh chuyển thêm quân tiếp viện tới vùng Kursk, mà họ đang kiểm soát. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu các hoạt động quân sự ở khu vực Kursk vào ngày 6/8/2024 tới nay, AFU đã có hơn 65 nghìn quân bị loại khỏi vòng chiến đấu. Số lượng xe tăng, xe cơ giới của AFU bị quân Nga phá hủy lên tới hàng nghìn chiếc. Hãng tin Anh Reuters cho biết, tình hình xấu đi gần đây trên chiến trường Ukraine xảy ra, sau khi Mỹ thay đổi chính sách đối với Ukraine. Theo các bản tin của truyền thông Mỹ ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donal Trump đã ra lệnh đình chỉ mọi khoản viện trợ quân sự cho Ukraine. Hai ngày sau, Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết vào ngày 5/3 rằng, Mỹ đã đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Các động thái này nhằm gây áp lực buộc Tổng thống Ukraine Zelensky phải hợp tác với Trump và tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Cùng ngày, Ukraine cho biết họ có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán mới với Mỹ. Trong khi đó, Nga vẫn giữ lập trường cứng rắn về diễn biến của tình hình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 6/3 rằng, các nước phương Tây đang "cố gắng bằng mọi giá để Ukraine có thể thở và ngăn chặn mặt trận của nước này sụp đổ" và cho rằng, Kiev muốn thời gian ngừng bắn, để củng cố sức mạnh của mình và chờ thời cơ phản công. Nga tin rằng, cần phải đạt được một thỏa thuận đáng tin cậy về giải pháp cuối cùng và bất kỳ nỗ lực nào nhằm hòa hoãn, hoặc nỗ lực tái triển khai lực lượng của Ukraine, đều "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov, tuyên bố Nga sẽ không bao giờ cho phép quân đội châu Âu triển khai ở Ukraine và cuộc xung đột ở Ukraine sẽ nhanh chóng kết thúc, nếu phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. (nguồn ảnh Topwar, TASS, Ukrinform, Sina).

Theo thông tin từ tờ Kyiv Independent của Ukraine, tờ New York Post của Mỹ và các phương tiện truyền thông khác vào ngày 7/3, quân đội Nga (RFAF) gần đây đã có một bước đột phá quân sự lớn ở vùng Kursk, khi liên tiếp tái chiếm nhiều làng mạc và thiết lập vòng vây đối với quân đội Ukraine (AFU) ở khu vực Kursk. RFAF vẫn như mọi khi, đó là tập trung phá hủy hệ thống cung cấp hậu cần chiến dịch của AFU cho khu vực Kursk mà họ kiểm soát, đẩy binh lính Ukraine đối mặt với nguy cơ bị bao vây. Tình hình của AFU trong khu vực đã xấu đi đáng kể và AFU có thể phải rút khỏi khu vực Kursk trong vòng hai tuần tới; nếu không có thể bị tiêu diệt. Tờ Kyiv Independent đưa tin, binh lính và nhân viên y tế Ukraine ở tuyến đầu tiết lộ rằng, sau khi RFAF đột phá qua tuyến phòng thủ của Ukraine ba ngày trước, họ đã kiểm soát mọi lối vào và ra khu vực Kursk và phá mọi cây cầu quanh Sudzha, khiến nguồn cung cấp đạn và nhiên liệu của AFU tại Kursk bị cắt đứt. Hiện tại, binh lính Ukraine trong khu vực Kursk mà họ kiểm soát, đang phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây và họ hy vọng có thể sơ tán an toàn khỏi khu vực. Hãng tin Reuters của Anh cũng đưa tin, theo dữ liệu bản đồ Liveuamap của Lầu Năm góc, tình hình của quân đội Ukraine ở khu vực Kursk đã xấu đi đáng kể trong ba ngày qua. Có thông tin cho rằng, RFAF đã phát động cuộc tổng phản công để giành lại lãnh thổ ở khu vực Kursk. Cuộc tấn công của họ gần như đã chia cắt AFU tại đây thành hai, cắt đứt mối liên hệ giữa lực lượng chủ lực của AFU với các tuyến tiếp tế chính. Tờ New York Post dẫn lời binh lính Ukraine chiến đấu ở mặt trận Kursk cho biết, do tiếp tục bị hạn chế tiếp vận, AFU có thể phải từ bỏ các hoạt động quân sự trong vòng hai tuần tới. Tuy nhiên đến thời điểm báo chí đưa tin, vẫn chưa có phản hồi nào từ chính phủ Ukraine. Trang Topwar của Nga đưa tin, RFAF đã phát động một cuộc tấn công trực tiếp vào thị trấn Sudzha, trung tâm phòng thủ của AFU ở khu vực Kursk mà họ kiểm soát. Nhà báo chiến trường Nga, Evgeny Poddubny đã đưa tin về sự việc này; theo ông, chiến dịch RFAF tái chiếm khu vực Kursk do AFU kiểm soát đã bước vào giai đoạn cuối. Theo thông tin của Poddubny, một số mũi đột kích của RFAF đã bắt đầu tấn công trực tiếp vào Sudzha. Điều đáng chú ý là RFAF trước đó đã có bước làm công tác chuẩn bị chiến đấu nghiêm túc, khi họ cắt đứt mọi tuyến tiếp vận cho lực lượng Ukraine ở Kursk; nhất là khu vực xung quanh Sudzha. Như vậy, khu vực Kursk do AFU kiểm soát trên thực tế đã bị RFAF cô lập. Theo thông tin của Topwar, một nhóm quân Ukraine, gồm khoảng 6.500 người hiện đang bị bao vây. Cùng lúc đó, có thông tin cho biết, nhiều đơn vị của AFU tại Kursk đã mất khả năng chiến đấu và sẵn sàng đầu hàng. Tuy nhiên trong bố cảnh như vậy, lãnh đạo Kiev vẫn duy trì thái độ “im lặng đầy tự tin”, coi như không có chuyện gì bất thường xảy ra ở khu vực Kursk. Trước đó, có thông tin từ Kiev rằng, Tổng thống Ukraine Zelensky, đã ra lệnh chuyển thêm quân tiếp viện tới vùng Kursk, mà họ đang kiểm soát. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu các hoạt động quân sự ở khu vực Kursk vào ngày 6/8/2024 tới nay, AFU đã có hơn 65 nghìn quân bị loại khỏi vòng chiến đấu. Số lượng xe tăng, xe cơ giới của AFU bị quân Nga phá hủy lên tới hàng nghìn chiếc. Hãng tin Anh Reuters cho biết, tình hình xấu đi gần đây trên chiến trường Ukraine xảy ra, sau khi Mỹ thay đổi chính sách đối với Ukraine. Theo các bản tin của truyền thông Mỹ ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donal Trump đã ra lệnh đình chỉ mọi khoản viện trợ quân sự cho Ukraine. Hai ngày sau, Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết vào ngày 5/3 rằng, Mỹ đã đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Các động thái này nhằm gây áp lực buộc Tổng thống Ukraine Zelensky phải hợp tác với Trump và tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Cùng ngày, Ukraine cho biết họ có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán mới với Mỹ. Trong khi đó, Nga vẫn giữ lập trường cứng rắn về diễn biến của tình hình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 6/3 rằng, các nước phương Tây đang "cố gắng bằng mọi giá để Ukraine có thể thở và ngăn chặn mặt trận của nước này sụp đổ" và cho rằng, Kiev muốn thời gian ngừng bắn, để củng cố sức mạnh của mình và chờ thời cơ phản công. Nga tin rằng, cần phải đạt được một thỏa thuận đáng tin cậy về giải pháp cuối cùng và bất kỳ nỗ lực nào nhằm hòa hoãn, hoặc nỗ lực tái triển khai lực lượng của Ukraine, đều "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov, tuyên bố Nga sẽ không bao giờ cho phép quân đội châu Âu triển khai ở Ukraine và cuộc xung đột ở Ukraine sẽ nhanh chóng kết thúc, nếu phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. (nguồn ảnh Topwar, TASS, Ukrinform, Sina).