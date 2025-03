Lê Phương viếng Quý Bình, viết lời tiễn biệt

Ngày 9/3, Lê Phương - Trung Kiên đến viếng diễn viên Quý Bình. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật. Sau khi đến viếng, trên trang cá nhân, Lê Phương chia sẻ hình ảnh nắm tay Quý Bình khi anh bị bệnh. Nữ diễn viên nghẹn ngào viết: "Tạm biệt! Cảm ơn anh, vì tất cả!". Ảnh: FB Lê Phương. Lê Phương thân thiết với Quý Bình trong nhiều năm qua. Ảnh: Znews. Quý Bình từng tiết lộ chuyến đi Trường Sa se duyên cho Lê Phương và Trung Kiên là do anh thuyết phục cô tham gia. Phía Trung Kiên viết trên trang cá nhân sau khi dự đám tang của Quý Bình: "Đã từng nghe kể về một tình yêu đẹp! Em rất biết ơn! Em tạm biệt". Ảnh: Saostar. Khi tiễn đưa Quý Bình, Đoàn Minh Tài nghẹn ngào: "Ừ thì bạn đi. Đừng sợ nha bạn. Mong bạn sớm gặp được ba. Cúi đầu tiễn bạn". Ảnh: FB Đoàn Minh Tài. Trong sổ tang, Đoàn Minh Tài viết lời vĩnh biệt Quý Bình: "Bạn ơi…ngày nào ngồi hát, vui say/ Đêm nay tôi lại, mắt cay tiễn người/ Bạn về nơi ấy xa xôi/ Đơn côi lạnh lẽo, mong người bình an". Ảnh: Saostar. Lâm Khánh Chi cũng đến tiễn đưa Quý Bình. "Em luôn nhớ về anh", nữ ca sĩ nhắn nhủ đàn anh. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi.Quý Bình qua đời ngày 6/3. Nam diễn viên ước nguyện tang lễ được tổ chức nhẹ nhàng, yên tĩnh, tro cốt được rải ở biển Cần Giờ. Trước khi đến với nghệ thuật, Quý Bình tham gia lực lượng biên phòng, đóng ở huyện Cần Giờ, TP HCM. Ảnh: Znews. Xem video: "Quý Bình hát trong phòng thu". Nguồn FB Quý Bình

