Nga liên tiếp giành lại đất ở Kursk, quân Ukraine bị chặn đường rút

Ngày 8/3 có nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trên mặt trận, tin tốt lại đến với quân đội Nga (RFAF) từ hướng mặt trận Kursk. Theo nguồn tin của Nga, sau khi tái chiếm làng Stara Sorochina, RFAF tiếp tục giải phóng làng Nikolaevka và Viktorovka. Trang tin Topwar của Nga cho biết, Cụm quân phía Bắc RFAF, đầu tiên đã tái chiếm làng Nikolaevka ở phía tây Malaya Loknya, sau đó là Viktorovka ở phía nam. Bây giờ, với việc RFAF tiếp tục tái chiếm làng Staraya Sorochina ở phía bắc, như vậy quân Nga đã bao vây Malaya Loknya từ ba phía. Hiện tại, quân Nga đã bắt đầu tấn công đột phá vào Malaya Loknya; nếu quân Ukraine không giữ được Malaya Loknya, họ có thể phải rút lui toàn bộ khỏi phía bắc khu vực Kursk mà họ kiểm soát. Nhiều khả năng tuyến phòng thủ chính của quân đội Ukraine (AFU), sẽ phải lui về Kazachya Loknya, cách phía bắc Sudzha khoảng 5 km. Theo các nhà phân tích, tình hình khó khăn của nhóm quân Ukraine ở khu vực Kursk, có liên quan đến việc RFAF đã cắt đứt được tuyến tiếp tế thứ cấp và kiểm soát được tuyến tiếp tế chính cho nhóm quân Ukraine ở Kursk. Do không nhận được quân tiếp viện và vật chất hậu cần, vũ khí, nên quân Ukraine buộc phải rút lui và chịu tổn thất nặng nề. Trong khi đó, các đơn vị của Cụm quân phía Bắc RFAF tiếp tục cắt đứt các cánh quân Ukraine ở phía nam Sudzha, đột phá tới đường Yunakovka-Sudzha. Từ phía đông, quân Nga đang tiến về Oleshnya, từ phía tây tới Basivka ở vùng Sumy (Ukraine). Khi con đường cuối cùng bị cắt đứt, nhóm quân Ukraine ở Kursk sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Trong khi đó, truyền thông phương Tây cũng cho biết, kể từ đầu tháng 3 tới nay, RFAF đã tái chiếm hàng chục km2 lãnh thổ khu vực Kursk do AFU kiểm soát, đặc biệt là các làng ở phía bắc Sudzha. Trong số những nơi được tái chiếm, có làng Novaya Sorochina. Kênh Deep State của Ukraine cũng cho biết, việc quân Nga tiến tới Malaya Lokna, đánh dấu việc sườn phía bắc khu vực Kursk do AFU kiểm soát bị đe dọa nghiêm trọng. Cùng lúc đó, RFAF đang cắt đôi quân Ukraine ở khu vực Melove, tiến về phía Oleshnya và biên giới với tỉnh Sumy. Nhưng đó chưa phải là tất cả, khi RFAF đã ào ạt vượt biên giới ở khu vực Kursk, sang tỉnh Sumy của Ukraine. Cục Biên phòng Ukraine cho biết, RFAF đã tiến về phía nam làng Novyenkiy, cộng với từ phía tây bắc theo hướng Basivka. Như vậy RFAF đã kiểm soát được tới 9 km vuông lãnh thổ ở Ukraine ở tỉnh Sumy. Việc RFAF tiến vào lãnh thổ Ukraine ở vùng Sumy, càng làm phức tạp thêm việc tiếp tế cho quân Ukraine đồn trú ở khu vực Kursk. Nguồn tin của tờ Politico (Mỹ) cho biết, "AFU có thể cần phải đưa ra quyết định khó khăn, đó là rút lui khỏi Kursk, do sự tấn công mãnh liệt của RFAF”. Tờ Politico cũng trích dẫn thông tin của quân nhân Ukraine đang chiến đấu ở khu vực Kursk, về "việc chuyển một số đơn vị UAV tốt nhất của Nga đến khu vực biên giới Kursk, nơi UAV FPV và hỏa lực pháo binh, không quân của RFAF, đang gây khó khăn trong việc cung cấp vũ khí và thực phẩm". Kênh DeepState ngày 7/3 cho biết, RFAF đã chọc thủng phòng tuyến của Ukraine gần thị trấn Sudzha, khu vực mà các đơn vị AFU đang cố gắng ngăn chặn nguy cơ bị bao vây một phần hoặc toàn bộ. "Điều này không xảy ra đột ngột mà diễn ra dần dần và có hệ thống. Ngay cả trước năm mới, quân Nga đã tiến vào Kurilovka (một ngôi làng phía Nam Sudzha), nơi một trong những lữ đoàn Ukraine đã rút khỏi vị trí. Sau đó, đối phương tăng cường lực lượng và tiến hành các hoạt động tấn công có hệ thống. Hôm 5/3 và 6/3, họ đã đạt được bước đột phá, chọc thủng phòng tuyến của Ukraine", Deep State viết. Theo kênh Telegram Mash, chỉ còn chưa đầy sáu km nữa là RFAF hoàn tất vòng vây, khiến khoảng hai nghìn quân Ukraine ở khu vực Kursk rơi vào tình thế nguy cấp. Các nguồn tin cho biết, AFU thực tế đã bị tước mất các tuyến đường rút lui hoặc sơ tán có tổ chức, điều này thậm chí còn được xác nhận bởi các nguồn bản đồ của Ukraine, ghi lại tình trạng thu hẹp vùng kiểm soát. Còn trang Avia.pro của Nga cho biết, cuộc đột phá của RFAF được thực hiện nhờ cuộc tấn công nhanh vào ban đêm của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 810, bao phủ khoảng chín km từ làng Guevo đến ngoại ô Oleshnya. Khu làng này nằm gần đường cao tốc Yunakovka-Sudzha, con đường trải nhựa duy nhất đóng vai trò là tuyến đường chính, để AFU tiếp tế cho nhóm quân của họ ở khu vực biên giới Kursk-Sumy. Hiện nay, các đơn vị của AFU, bao gồm lữ đoàn bộ binh cơ giới số 32 và 88; lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 129 và 105, cũng như lữ đoàn đổ bộ đường không số 95, nhận thấy họ không thể rút vũ khí hạng nặng và quân số ra khỏi khu vực Kursk mà họ còn đang kiểm soát, do các tuyến đường đều bị hỏa lực của RFAF khống chế và biến thành những “con đường tử thần”. (nguồn ảnh Topwar, Kyiv Post, Ukrinform, Deep State).

