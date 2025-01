Những hành động mới nhất của quân đội Nga (RFAF) trong cuộc chiến với Ukraine đã thu hút sự chú ý của toàn cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết, họ đã kiểm soát thêm nhiều khu vực ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Trong đó đáng chú ý là RFAF đã giành quyền kiểm soát làng Shevchenko ở khu vực phía tây thành phố Kurakhove. Tin tức này đánh dấu một thắng lợi chiến lược khác của Nga, trong cuộc chiến và một lần nữa chứng tỏ sức mạnh của những thay đổi mới trong tư duy chiến thuật quân sự của nước này. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu tác động sâu rộng của chiến thuật quân sự mới của RFAF, đối với tình hình chiến trường hiện nay, khi RFAF không còn dựa vào các cuộc tấn công tổng lực, đột phá trận địa truyền thống, mà đã lựa chọn chiến lược linh hoạt và dễ thay đổi hơn. Trong chiến thuật mới này, RFAF tập trung vào việc cắt đứt liên lạc và tấn công từ các mắt xích yếu của đối phương. Điều này rõ ràng nhằm giảm thiểu tổn thất của chính mình, đồng thời tăng tỷ lệ đòn tấn công chí mạng vào quân đội Ukraine (AFU). Theo ông Alexei Leonkov, chuyên gia quân sự tạp chí “Kho vũ khí Tổ quốc” của Nga, chiến thắng của RFAF ở làng Shevchenko, là minh chứng cho hiệu quả to lớn của chiến thuật mới này. Thông qua các hoạt động phối hợp của UAV và trực thăng, RFAF đã làm gián đoạn và phá hủy hiệu quả mạng lưới liên lạc Starlink của AFU. Tất cả điều này là để tránh hệ thống trinh sát vệ tinh mạnh mẽ của Mỹ và phương Tây. Chiến lược tấn công phân tán, sử dụng đơn vị nhỏ được RFAF áp dụng thường xuyên, thông qua chiến lược “nghìn vết chém”, nhằm mục đích xé nát tuyến phòng thủ yếu nhất của AFU và giành được chiến thắng bất ngờ trong chiến đấu. Với chiến thuật linh hoạt, RFAF đã tổ chức hàng trăm cuộc tấn công vào các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine, bằng vũ khí có độ chính xác cao, làm suy yếu nghiêm trọng khả năng cung cấp hậu cần của AFU. Tất cả những điều này, khiến AFU khó tổ chức kháng cự hiệu quả ở nhiều khu vực mặt trận. Đồng thời, các quyết định chiến lược của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và bộ tham mưu của ông, đã bị nhiều người nghi ngờ; khi họ không có kế hoạch và chuẩn bị chặt chẽ, rút một số đơn vị dự bị cơ động chủ lực khỏi chiến trường Donetsk và cố gắng tiến hành một cuộc phản công ở Kursk. Tuy nhiên, thay vì đạt được mục tiêu như mong đợi, hành động phiêu lưu quân sự này lại dẫn đến thất bại nặng nề hơn của AFU trên hai mặt trận. Về hướng Kursk, quân Ukraine không thể phản công hiệu quả, do lực lượng phân tán, dẫn đến tổn thất gần 50.000 binh sĩ và hàng nghìn xe tăng, xe bọc thép; biến Kursk trở thành một “chú thích khác” trong kỷ lục của RFAF. Không những vậy, tác động tiêu cực từ thất bại của mặt trận Kursk, đã gây ra phản ứng dây chuyền trên toàn bộ mặt trận phía đông Ukraine. Bộ Tổng tham mưu AFU buộc phải điều thêm quân tới Kursk, khiến tuyến phòng thủ của họ ở vùng Donetsk bị RFAF chọc thủng; nhiều cứ điểm chiến lược then chốt, lần lượt thất thủ. Cách bố trí chiến lược sai lầm này của Tổng thống Zelensky và bộ tham mưu của ông, không chỉ làm suy yếu hiệu quả chiến đấu tổng thể của quân đội Ukraine, mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần chiến đấu của binh lính Ukraine. Một trong những thách thức lớn nhất mà Ukraine phải đối mặt hiện nay là làm thế nào để tìm lối thoát cho 3.000 binh sĩ đang bị bao vây ở phía bắc mặt trận Kursk. Với thất bại của cuộc phản công Kursk, những người lính này đã rơi sâu vào vòng vây của RFAF tại đây. Hãng tin Mỹ CNN cho biết, lực lượng đặc nhiệm của quân đội Triều Tiên ở mặt trận Kursk, đã cắt đứt đường tiếp tế của AFU, khiến tình hình quân Ukraine ở Kursk càng thêm khó khăn. Trong hoàn cảnh như vậy, việc nhanh chóng xây dựng một kế hoạch đột phá hiệu quả, là một nhiệm vụ cấp bách mà Kiev phải đối mặt. Mỹ và các đồng minh rõ ràng bất lực trước tình trạng khó khăn hiện tại của Ukraine. Dù đã hỗ trợ vũ khí và tình báo cho Ukraine, nhưng dường như họ đang thiếu một chiến lược ứng phó hiệu quả, trước những thay đổi lớn do chiến thuật mới của quân đội Nga mang lại. Thất bại liên tiếp của Ukraine, đã khiến thế giới bắt đầu nghi ngờ, liệu sự hỗ trợ lâu dài dành cho Ukraine của Mỹ và các nước phương Tây, có thực sự thay đổi được tình hình bất lợi hiện nay hay không? Điều đáng chú ý là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng kêu gọi Tổng thông Zelensky, nhìn nhận tình hình chiến tranh một cách hợp lý và không nên quá lạc quan. Cộng đồng quốc tế nhìn chung cho rằng, Ukraine khó có thể đảo ngược tình thế trên chiến trường trong thời gian ngắn, bằng sức mạnh của mình. Điều này khiến tương lai của cuộc chiến tiếp tục kéo dài, càng trở nên bất ổn. Trong chiến lược dài hơi của minh, Ukraine cần đánh giá lại bố cục lại nguồn lực và chiến thuật của họ. Mặc dù các chiến thuật như tấn công bằng UAV, có thể làm chậm bước tiến của RFAF trong một thời gian ngắn, nhưng chỉ riêng các hoạt động quấy rối quy mô nhỏ như vậy, không thể thay đổi căn bản toàn bộ tình hình chiến trường. Đối với Ukraine, điều cấp bách nhất có thể là một chiến lược toàn diện, có khả năng hội nhập các nguồn lực quốc tế và điều chỉnh chính sách đối nội và đối ngoại nhằm tìm kiếm cơ hội tồn tại và phát triển trong cuộc chiến lâu dài. Tất cả những điều này là một thách thức lớn đối với chính phủ của Tổng thống Zelensky, vốn đang phải chịu áp lực nặng nề.

