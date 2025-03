SAIC Maxus G50 từ 493 triệu đồng, “ăn xăng” 1,42 lít/100 km

SAIC đã chính thức bắt đầu bán trước mẫu xe SAIC Maxus G50 PHEV 2025 mới. Được định vị là một chiếc xe đa dụng nhỏ gọn, G50 PHEV được thiết lập là mẫu MPV hybrid duy nhất có mặt trên toàn cầu ở mức giá 20.000 đô la, sau khi có các ưu đãi khuyến mại. Maxus là một thương hiệu thuộc sở hữu của SAIC do nhà nước Trung Quốc sở hữu. Ban đầu, nó dựa trên thương hiệu LDV Maxus của Anh, được SAIC mua lại vào năm 2010. LDV là một nhà sản xuất xe tải ở Birmingham đã ngừng hoạt động vào năm 2008. Sau đó, nó thuộc sở hữu của các công ty như GAZ và Eco Concept của Nga trước khi kết thúc với SAIC vào năm 2010. Một số xe Maxus có sẵn trên toàn thế giới với huy hiệu MG. Mẫu xe MPV SAIC Maxus G50 PHEV 2025 được trang bị hệ thống plug-in hybrid sử dụng động cơ xăng 1,5 lít, có bộ pin 18,65 kWh. Động cơ H15R 1,5 lít cung cấp công suất tối đa 72 kW trong khi động cơ truyền động cung cấp công suất tối đa 160 kW. Bộ pin cung cấp phạm vi lái xe hoàn toàn bằng điện là 85 km theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC. Với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp theo chương trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc là 4,7L/100km ở chế độ hybrid và mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp WLTC là 1,42L/100km. Chiếc xe tự hào có phạm vi hoạt động toàn diện lên đến 1.405km. SAIC Maxus G50 Hybrid đạt mô-men xoắn cực đại 280 Nm và tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 7,9 giây. Kích thước của xe tương tự như Maxus G50 MAX chạy bằng xăng, với chiều dài 4.825mm, chiều rộng 1.825mm và chiều cao 1.778mm (1800mm với giá để đồ trên nóc xe) và chiều dài cơ sở 2800mm. G50 Hybrid cung cấp cấu hình chỗ ngồi đa dạng với các tùy chọn 5, 6 và 7 chỗ. Phía sau xe được phân biệt bằng huy hiệu “G50 MAX PHEV” mới. Giá xe SAIC Maxus G50 PHEV bắt đầu từ 152.800 nhân dân tệ (21.060 đô la - khoảng 493 triệu đồng). Với các chương trình khuyến mãi ra mắt, bao gồm ưu đãi khi đặt cọc 1.000 nhân dân tệ có thể được hưởng mức giảm giá 10.000 nhân dân tệ và tiền thưởng đổi xe/mua xe lên đến 10.000 nhân dân tệ, về cơ bản sẽ giảm giá khởi điểm xuống dưới 20.000 đô la Mỹ. Mặc dù cao hơn một chút so với các mẫu xe xăng tương đương như GAC Trumpchi M6 hoặc thậm chí là phiên bản ICE của SAIC Maxus G50, G50 PHEV vẫn là một lựa chọn hấp dẫn trên thị trường xe năng lượng mới (NEV). Nó cũng mang lại lợi thế đáng kể về giá so với MPV hybrid hiện có của SAIC Maxus, Mifa 5 Plug-in (có giá từ 22.550 đến 26.680 USD). Video: Chi tiết xe MPV SAIC Maxus G50 mới.

