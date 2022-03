Quân đội Ukraine bắt sống hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S

Hôm qua ngày 28/2, quân đội Ukraine tuyên bố thu giữ một hệ thống phòng không di động tầm ngắn Pantsir-S hiện đại nhất của Quân đội Nga. Ban đầu, thông tin về vấn đề này được cho là không đáng tin cậy, nhưng sau đó Quân đội Ukraine đã công bố một đoạn video, hình ảnh rõ ràng là được xác định là tổ hợp phòng không Pantsir-S của Quân đội Nga. Trên đoạn video, người xem có thể thấy rằng hệ thống phòng không Pantsir-S1 không bị thiệt hại nào; theo thông tin, hệ thống Pantsir-S1 trên đã bị sa lầy trong bùn và hệ thống đã được triển khai bảo vệ đội hình chiến đấu của Quân đội Nga. Việc Quân đội Ukraine thu giữ hệ thống phòng không Pantsir-S, có thể gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng Không quân Nga ở Ukraine. Vì với khả năng của hệ thống phòng không Pantsir-S1, tổ hợp này có thể đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích của Quân đội Nga. Nhưng theo các chuyên gia, hiện Quân đội Ukraine cũng chưa có khả năng khai thác hệ thống vũ khí này và đặc biệt là không có đạn tên lửa cho hệ thống Pantsir-S1. Nhưng một số chuyên gia lại cho rằng, trong bối cảnh sự xuất hiện của hàng nghìn lính đánh thuê ở Ukraine, bao gồm cả những người đã tham gia cuộc chiến ở Libya bên phe Quân đội Quốc gia Libya, rất có thể họ có thể sử dụng thành công các tổ hợp Pantsir-S. Trong khi đó, Quân đội Nga không tuyên bố bị mất các tổ hợp phòng không Pantsir-S; điều này không loại trừ khả năng tổ hợp bị bắt giữ, có thể đang trong biên chế của lực lượng dân quân ly khai LPR hoặc DPR. Trong khi đó ở trên hướng mặt trận Lugansk, sau cuộc phản công thành công của Quân đội Ukraine, chiếm lại thành phố Volnovakha từ tay lực lượng dân quân LDP. Tuy nhiên bất chấp sự rút lui của dân quân, hiện thời thành phố đã bị bao vây hoàn toàn bởi quân đội Nga. Thành phố Volnovakha đã bị quân Nga và lực lượng dân quân LPR xiết chặt vòng vây và rất có khả năng, quân đội Ukraine phòng ngự ở thành phố này sẽ đầu hàng, vì các đơn vị Ukraine và và lực lượng tình nguyện, không đủ sức chống lại quân đội Nga. Điều khó khăn cho Quân đội Nga và lực lượng dân quân ly khai, đó là tham gia phòng ngự ở thành phố này, có rất nhiều lính tình nguyện ở miền tây Ukraine; lực lượng này ẩn nấp trong dân thường, do vậy Quân đội Nga sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tái chiếm thành phố. Trong khi đó, để chặn đà bước tiến của Quân đội Nga và lực lượng dân quân ly khai, chính quyền và chỉ huy quân sự Ukraine đang kêu gọi phá hủy cơ sở hạ tầng giao thông, khi quân đội của các nước cộng hòa Donbass và Nga đang đẩy nhanh tốc độ tấn công. Để khắc phục những cây cầu bị Quân đội Ukraine phá hủy, lực lượng công binh của Quân đội Nga đã nhanh chóng tiến hành bắc những cây cầu dã chiến, để bảo đảm cho các lực lượng chiến đấu vượt sông một cách nhanh chóng và an toàn. Với những trang bị bắc cầu hiện đại, công binh Nga có khả năng nhanh chóng thiết lập các cầu dã chiến qua những con sông rộng. Nhiều video cho thấy, việc chuyển quân Nga qua các cầu phao dã chiến, có cả các phương tiện chiến đấu hạng nặng. Do đặc điểm địa hình của Ukraine là phần lớn các sông đều nhỏ hẹp, dòng chảy không mạnh, nên rất thuận lợi cho lực lượng công binh Nga bắc cầu dã chiến. Để lắp đặt, chỉ cần một bộ thiết bị cầu cơ giới tự hành TMM trên xe cơ giới bánh hơi, hoặc MTU trên khung gầm xe bánh xích là đủ. Nếu cần khắc phục các sông có luồng lạch rộng, thì lực lượng công binh Nga sử dụng cầu phao dã chiến; tuy nhiên quá trình lắp đặt cầu phao tốn nhiều thời gian hơn, nhưng lực lượng công binh Nga có thể hoàn thành trong vài giờ. Ngay từ thời Liên Xô, quân đội Liên Xô đã tăng cường chú ý đến việc khắc phục các chướng ngại nước; nguyên nhân là do mật độ các con sông ở Đông Âu rất cao. Do đó các phương tiện công binh vượt sông của Quân đội Nga tương đối phát triển. Việc Quân đội Ukraine phá hủy các cây cầu cũng khó làm giảm bước tiến của Quân đội Nga, vì họ có đủ phương tiện khắc phục, để đưa lực lượng vượt qua những chướng ngại. Nhưng hành động phá cầu, sẽ làm các hoạt động giao thông của người dân Ukraine ngưng trệ. Nguồn ảnh: Tel. Video công binh Quân đội Nga bắc cầu cho xe cơ giới vượt sông.

Hôm qua ngày 28/2, quân đội Ukraine tuyên bố thu giữ một hệ thống phòng không di động tầm ngắn Pantsir-S hiện đại nhất của Quân đội Nga. Ban đầu, thông tin về vấn đề này được cho là không đáng tin cậy, nhưng sau đó Quân đội Ukraine đã công bố một đoạn video, hình ảnh rõ ràng là được xác định là tổ hợp phòng không Pantsir-S của Quân đội Nga. Trên đoạn video, người xem có thể thấy rằng hệ thống phòng không Pantsir-S1 không bị thiệt hại nào; theo thông tin, hệ thống Pantsir-S1 trên đã bị sa lầy trong bùn và hệ thống đã được triển khai bảo vệ đội hình chiến đấu của Quân đội Nga. Việc Quân đội Ukraine thu giữ hệ thống phòng không Pantsir-S, có thể gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng Không quân Nga ở Ukraine. Vì với khả năng của hệ thống phòng không Pantsir-S1, tổ hợp này có thể đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích của Quân đội Nga. Nhưng theo các chuyên gia, hiện Quân đội Ukraine cũng chưa có khả năng khai thác hệ thống vũ khí này và đặc biệt là không có đạn tên lửa cho hệ thống Pantsir-S1. Nhưng một số chuyên gia lại cho rằng, trong bối cảnh sự xuất hiện của hàng nghìn lính đánh thuê ở Ukraine, bao gồm cả những người đã tham gia cuộc chiến ở Libya bên phe Quân đội Quốc gia Libya, rất có thể họ có thể sử dụng thành công các tổ hợp Pantsir-S. Trong khi đó, Quân đội Nga không tuyên bố bị mất các tổ hợp phòng không Pantsir-S; điều này không loại trừ khả năng tổ hợp bị bắt giữ, có thể đang trong biên chế của lực lượng dân quân ly khai LPR hoặc DPR. Trong khi đó ở trên hướng mặt trận Lugansk, sau cuộc phản công thành công của Quân đội Ukraine, chiếm lại thành phố Volnovakha từ tay lực lượng dân quân LDP. Tuy nhiên bất chấp sự rút lui của dân quân, hiện thời thành phố đã bị bao vây hoàn toàn bởi quân đội Nga. Thành phố Volnovakha đã bị quân Nga và lực lượng dân quân LPR xiết chặt vòng vây và rất có khả năng, quân đội Ukraine phòng ngự ở thành phố này sẽ đầu hàng, vì các đơn vị Ukraine và và lực lượng tình nguyện, không đủ sức chống lại quân đội Nga. Điều khó khăn cho Quân đội Nga và lực lượng dân quân ly khai, đó là tham gia phòng ngự ở thành phố này, có rất nhiều lính tình nguyện ở miền tây Ukraine; lực lượng này ẩn nấp trong dân thường, do vậy Quân đội Nga sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tái chiếm thành phố. Trong khi đó, để chặn đà bước tiến của Quân đội Nga và lực lượng dân quân ly khai, chính quyền và chỉ huy quân sự Ukraine đang kêu gọi phá hủy cơ sở hạ tầng giao thông, khi quân đội của các nước cộng hòa Donbass và Nga đang đẩy nhanh tốc độ tấn công. Để khắc phục những cây cầu bị Quân đội Ukraine phá hủy, lực lượng công binh của Quân đội Nga đã nhanh chóng tiến hành bắc những cây cầu dã chiến, để bảo đảm cho các lực lượng chiến đấu vượt sông một cách nhanh chóng và an toàn. Với những trang bị bắc cầu hiện đại, công binh Nga có khả năng nhanh chóng thiết lập các cầu dã chiến qua những con sông rộng. Nhiều video cho thấy, việc chuyển quân Nga qua các cầu phao dã chiến, có cả các phương tiện chiến đấu hạng nặng. Do đặc điểm địa hình của Ukraine là phần lớn các sông đều nhỏ hẹp, dòng chảy không mạnh, nên rất thuận lợi cho lực lượng công binh Nga bắc cầu dã chiến. Để lắp đặt, chỉ cần một bộ thiết bị cầu cơ giới tự hành TMM trên xe cơ giới bánh hơi, hoặc MTU trên khung gầm xe bánh xích là đủ. Nếu cần khắc phục các sông có luồng lạch rộng, thì lực lượng công binh Nga sử dụng cầu phao dã chiến; tuy nhiên quá trình lắp đặt cầu phao tốn nhiều thời gian hơn, nhưng lực lượng công binh Nga có thể hoàn thành trong vài giờ. Ngay từ thời Liên Xô, quân đội Liên Xô đã tăng cường chú ý đến việc khắc phục các chướng ngại nước; nguyên nhân là do mật độ các con sông ở Đông Âu rất cao. Do đó các phương tiện công binh vượt sông của Quân đội Nga tương đối phát triển. Việc Quân đội Ukraine phá hủy các cây cầu cũng khó làm giảm bước tiến của Quân đội Nga, vì họ có đủ phương tiện khắc phục, để đưa lực lượng vượt qua những chướng ngại. Nhưng hành động phá cầu, sẽ làm các hoạt động giao thông của người dân Ukraine ngưng trệ. Nguồn ảnh: Tel. Video công binh Quân đội Nga bắc cầu cho xe cơ giới vượt sông.