Tiêm kích Su-27 Ukraine quá “vô dụng”, chiếc bỏ trốn, chiếc bị bắn nhầm

Lực lượng không quân Ukraine được cho là đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của chính nước này vào đêm 24/2, khi chiếc máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không ở Kiev. Chiếc máy bay xấu số này bị xác định nhầm là máy bay chiến đấu của Nga, vì cả hai nước đều triển khai chiến đấu cơ Su-27 trong cuộc xung đột. Trong khi đó chiếm phần lớn trong phi đội máy bay chiến đấu của Nga là các máy bay chiến đấu tiên tiến được cải tiến từ Su-27 như Su-34 và Su-35. Một báo cáo khác chưa được xác nhận cho thấy máy bay Su-27 Ukraine đã vô tình bắn phá vào các khu vực dân sự khi cố gắng giao tranh với một máy bay trực thăng bay thấp của Nga. Việc chiếc Su-27 bị bắn nhầm diễn ra ngay sau vụ việc một phi công Ukraine, đã điều khiển một chiếc chiến đấu cơ Su-27 khác sơ tán sang Romania cùng ngày hôm đó. Nguyên nhân của hành động trên được cho là tinh thần sa sút và lo sợ chiến tranh của các phi công. Không quân Ukraine cũng xác nhận mất hai trong số 14 máy bay chiến đấu cường kích Su-24M, khi các máy bay này đang cố gắng tấn công các mục tiêu quân ly khai do Nga hậu thuẫn gần biên giới Nga. Các máy bay Su-27 của Ukraine từng xảy ra nhiều vụ tai nạn, với hai vụ rơi vào tháng 10 và tháng 12/2018, một trong số đó đã giết chết một phi công phụ người Mỹ, trong khi một chiếc đâm vào biển báo đường khi hạ cánh vào năm 2020. Trước đó, một vụ rơi máy bay Su-27 của Ukraine vào năm 2002 đã giết chết 77 dân thường. Các máy bay Su-27 trong Không quân Ukraine có từ những năm 1980 và đã có rất ít cải tiến về hiệu suất của máy bay. Các cảm biến, tên lửa và các biện pháp đối phó tác chiến điện tử của máy bay lạc hậu hơn so với các máy bay chiến đấu tiền tuyến của Nga như Su-30SM và Su-35. Các cuộc đụng độ giữa lực lượng Ukraine và Nga có thể sẽ chứng kiến các máy bay chiến đấu đầu tiên và có lẽ là cuối cùng của họ không chiến. Bởi vì khoảng cách công nghệ giữa các máy bay Su-27 Nga so với Ukraine là 30 năm, có nghĩa là kết quả của những cuộc giao tranh như vậy được dự đoán sẽ áp đảo về một phía. Nói thêm về chiếc Su-27 bỏ trốn của Ukraine, chiếc máy bay chiến đấu hạng nặng Su-27 Flanker của Không quân Ukraine đã hạ cánh xuống nước láng giềng Romania tại Căn cứ Không quân số 95 ở phía đông bắc nước này sau khi phi công muốn bỏ trốn khỏi cuộc xung đột. Bộ Quốc phòng Romania cho biết thêm: “Sau khi hạ cánh, phi công quân sự Ukraine đã trình diện chính quyền Romania và các biện pháp pháp lý cần thiết trong những tình huống này sẽ được thực hiện”. Nga đã thành công trong việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Ukraine trong vòng 2-3 giờ đầu của cuộc chiến và đáng chú ý là quân đội Nga đã tấn công chớp nhoáng vào cơ sở hạ tầng các sân bay quân sự bằng vũ khí chính xác, điều này đã khiến một số máy bay Ukraine bị tiêu diệt ngay trên mặt đất. Sự khác biệt lớn về hiệu suất chiến đấu giữa Su-27 và các máy bay chiến đấu hiện đại của Nga như Su-35, đã được các chuyên gia quân sự chỉ ra từ trước và điều này vô hình chung khiến cho các phi công Ukraine lo sợ trước máy bay Nga. Su-27 được nhiều người đánh giá là loại máy bay chiến đấu có năng lực nhất được sử dụng trong thời Chiến tranh Lạnh, Ukraine được thừa hưởng số lượng lớn máy bay Su-27 và chỉ xếp sau Nga. Nếu một chính phủ liên kết với Nga được thành lập ở Ukraine sau chiến dịch hiện tại, máy bay chiến đấu Su-27 của nước này sẽ khó có khả năng được đưa trở lại hoạt động. Một khả năng là những chiếc máy bay này có thể sẽ được bán cho Mỹ, quốc gia trước đó đã mua hai chiếc Su-27 từ Belarus cho mục đích thử nghiệm và huấn luyện, hoặc đặt trong bảo tàng. Nguồn ảnh: Pinterest.

