Praha: Nơi Liên Xô có màn đổ quân chiến lược kiểu mẫu! [P3]

Sau này, đám đông dân chúng kích động xếp đội hình đi bộ và trên các xe ô-tô gắng sức đột nhập vào tòa nhà. Các chiến sĩ thuộc lực lượng dù Liên Xô đã phải khó nhọc ghìm giữ họ quyết liệt trong suốt hai ngày đêm và chỉ đến ngày 23/08, nhóm Titov mới được giải phóng khỏi nhiệm vụ giữ an ninh cho mục tiêu này. Trong gần ba ngày đêm sau đó đại đội trinh sát và các chiến sĩ xe tăng đã bảo vệ và đánh bật đám đông người dân thành phố, cố gắng giải thích cho họ mục đích đến Praha và chính sách của Liên Xô, không để xảy ra các hành động khiêu khích và những lời lăng mạ. Tuy vậy, trong ba ngày đêm đó, bàn tay của những kẻ côn đồ và khiêu khích cũng đã làm bị thương năm người, trong đó có hai lính dù. Cùng với lực lượng tiên phong của lực lượng quân dù Liên Xô, với sự hiệp đồng rất chặt chẽ từ Bộ chỉ huy Khối Hiệp ước Quân sự Warszawa, đứng đầu là Nguyên soái Liên Xô Jakubowski. Đúng 0 giờ ngày 21/08, các cánh quân cơ giới của Liên Xô, Bulgaria, Ba Lan, Đông Đức và Hungary từ bốn hướng vượt qua biên giới vào Tiệp Khắc tại hai mươi điểm. Lại nói đến hoạt động của quân đội các nước Hiệp ước Warszawa trong “Chiến dịch Dunai” này, ngoài sư đoàn dù số 7, còn có một lực lượng hùng hậu. Đó là một phần của Cụm Quân đội Xô Viết tại Đức, Cụm quân Bắc, Cụm quân Nam, Quân khu (QK) PriBaltic, QK PriKarpat, QK Belorussia, QK Kiev, QK Moscow, QK Odessa, Binh chủng nhảy dù, Quân chủng phòng không Liên Xô. Ngoài ra còn có Quân đội Hungary, Quân đội Cộng hòa Dân chủ Đức, Quân đội Ba Lan, Quân đội Bulgaria... Tổng cộng có 3 tập đoàn quân xe tăng, 7 tập đoàn quân binh chủng hợp thành, 4 tập đoàn quân không quân, 2 tập đoàn quân phòng không độc lập Quân chủng Phòng không Liên Xô, Quân đoàn lục quân 28 Quân khu PriKarpat, Quân đoàn phòng không 11. Trên hướng chính tiến vào chiếm giữ Thủ đô Praha, có Tập đoàn quân độc lập số 20 nhiệm vụ của họ ngăn chặn sự quá khích của các lực lượng phản cách mạng ở Praha và các thành phố khác. Qua đó thiết lập sự kiểm soát hoàn toàn đối với các cơ quan nhà nước, đảng và các công sở khác, đảm bảo an ninh tin cậy cho dân chúng. Lực lượng này còn đảm nhiệm vai trò đập tan các hành động bạo loạn vũ trang của các phần tử quá khích. Ngay trong ngày, các đối tượng bị khống chế trong khu vực Praha và Brno đã đặt hoàn toàn dưới sự kiểm soát của các lực lượng đồng minh. Cùng với quân dù khống chế các tòa nhà của Trung ương, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu, các lực lượng tham gia đã chiếm đài phát thanh truyền hình, các trung tâm hành chính và công nghiệp lớn của Tiệp Khắc đã bị quân đội đồng minh chốt chặt. Các đơn vị đồng minh Khối Warszawa được đặt tại tất cả các thành phố lớn. Cả trên vùng núi Carpathian và chốt 100% các cầu qua sông Dunai. Còn đơn vị đồn trú Tiệp Khắc, sân bay quân sự tại các thành phố, thị trấn, rồi toàn cõi Boheme, Slovakia, Bratislava, Moravia, Brno... đều bị quân đồng minh phong tỏa chặt. Biên giới phía Tây của Tiệp Khắc, như vùng giáp nước Áo, đồng minh triển khai kiểm soát lãnh thổ, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất nếu có đụng độ. Tại thành phố Kromeriz, nhiều cơ sở được phân phối một số lượng lớn các tờ rơi chống Liên Xô, kích động bạo loạn. Dân chúng chủ yếu là tại Praha, Bratislava và các thành phố lớn khác, thể hiện sự không hài lòng với những gì đang xảy ra, họ đã chán ngán với những cuộc xung đột, đặc biệt là sự phá hoại của đám đông quá khích. Đại tá Shishkin, một sĩ quan “lực lượng đặc biệt” nhớ lại: Lúc đó tôi là trung tá, xông vào Văn phòng của Tổng Bí thư Dubsek, trong đó rất nhiều người. Tôi chào họ. Nhưng đáp lại bằng một sự im lặng. Đột nhiên ông Kriegel (một lãnh đạo) nói: "Lạy Chúa! Sao lại phải đưa quân đội đến chỗ chúng tôi làm gì?" - bản thân lãnh đạo của Tiệp Khắc cũng bất ngờ không kém gì người dân nước này. Chúng tôi nói với ông ấy rằng Quân đội Liên Xô đến bảo vệ người Czech và những thành tựu của Chủ nghĩa xã hội ở Tiệp Khắc và nói thêm: "Các Ngài! Chúng tôi yêu cầu các Ngài giữ bình tĩnh và trật tự. An ninh cho các Ngài sẽ được bảo đảm. Tổng bí thư Dubcek cầm máy, định gọi cho Tổng bí thư Liên-Xô Brezhnev. Nhưng thượng úy an ninh Zhadnov lịch sự từ chối, sau khi cắt dây điện thoại... Rồi Dubsek, Kriegel và Shimon được đưa qua lối sân, dưới sự đảm bảo an ninh của Đại tá Kоrshun, chỉ huy các trinh sát đưa họ lên xe bọc thép, lập tức trực chỉ phi trường quốc tế về Moskva. Như lịch sử đã ghi, sau một thời gian ngắn, người ta đã thay thế Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Alexander Dubsek bằng ông Gustav Husák, một người thân cận với Liên Xô. Bản thân cuộc binh biến ở Praha, ngay sau đó cũng dần dần thu hẹp quy mô rồi biến mất hoàn toàn, trước khi có bất cứ sự xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát nào diễn ra. Nguồn ảnh: Warhistory.

