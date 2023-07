Phi công Ukraine: Đối mặt với Không quân Nga, chúng tôi bất lực

Phi công máy bay cường kích Su-25 của Ukraine. Nguồn CNN

Cuối tháng 6 vừa rồi, hãng tin Mỹ CNN đã phỏng vấn các phi công của phi đội cường kích Su-25 của Không quân Ukraine. Các phi công này cho biết, chiến đấu cơ Su-35 của Nga và các máy bay chiến đấu khác tiên tiến hơn và đã bắn hạ nhiều máy bay chiến đấu của Ukraine và thực sự khiến họ "bất lực".



Khi quân đội Ukraine chuyển sang phản công, ưu thế trên không của Nga đã khiến quân đội Ukraine tổn thất nặng nề. Các phi công kêu gọi NATO cung cấp chiến đấu cơ F-16 càng sớm càng tốt, để giảm bớt áp lực trên không.

CNN cho biết, cường kích Su-25 là máy bay chiến đấu của Liên Xô, có nhiệm vụ chi viện trực tiếp cho các lực lượng chiến đấu mặt đất, được ra mắt lần đầu tiên vào đầu những năm 1980 và chúng là “con mồi” dễ dàng cho Su-35 của Nga cùng các tên lửa tầm xa và radar tiên tiến của nó.

Một phi công người Ukraine có mật hiệu "Dzhus" cho biết: "Hiện tại, chúng tôi không thể làm gì cả. Đơn giản là chúng tôi không thể chống lại đối phương bằng tên lửa, radar của mình và máy bay chiến đấu F-16 chắc chắn sẽ giúp ích trong việc này".

Su-35 trực chiến của quân đội Nga mang tên lửa không đối không R73, R-77-1, R-37M và tên lửa chống bức xạ Kh-31PM. Nguồn Bộ Quốc phòng Nga.

Còn Oleksyi, một phi công Su-25 của Không quân Ukraine có mật hiệu là "Pumba" và đã mất nhiều đồng nghiệp trong cuộc xung đột kéo dài một năm rưỡi, cho biết: "Chúng tôi đã mất rất nhiều máy bay trong các cuộc không chiến. Tôi đã mất chỉ huy phi đội và đồng đội của mình, họ là những anh hùng của Ukraine."

Oleksyi nói: “Khi bạn nhìn thấy đồng nghiệp của mình nổ tung ngay trước mắt, bạn thực sự bị sốc… đó thực sự là trận chiến lớn nhất với chính bạn và bạn phải đủ sức mạnh tinh thần, để giúp bạn có thể bay trở lại”.

Giờ đây, quân đội Ukraine cuối cùng đã thừa nhận tiến hành một cuộc phản công. Một trong những vấn đề chính mà bộ binh Ukraine phải đối mặt khi phản công, đó là sức mạnh không quân Nga đang kìm hãm họ. Nga vẫn duy trì ưu thế trên không, khiến lực lượng mặt đất của Ukraine khó tiến công.

Một chiếc Mig-29 đơn độc của Không quân Ukraine trở về căn cứ sau một nhiệm vụ chiến đấu ở miền nam Ukraine. Nguồn CNN

Phó chỉ huy của một đơn vị thuộc Lữ đoàn Phòng thủ nội địa 128 có tên là "SPA" cho biết: "Công việc không quân của quân đội Nga giống như sóng, giống như quân Mỹ chiến đấu ở chiến trường Afghanistan, họ được hỗ trợ bởi trực thăng hoặc máy bay chiến đấu suốt ngày đêm. Còn không quân của quân đội chúng ta đang thiếu nghiêm trọng”.

Ukraine đã nhận được tổng cộng 45 chiếc Su-25 và MiG-29 từ các quốc gia NATO và các đồng minh châu Âu, nhưng những con số này không giải quyết được vấn đề.

Một phi công MiG-29 với mật danh "Juice" thừa nhận những khó khăn mà Không quân Ukraine phải đối mặt, nói rằng: "tại thời điểm này, chúng tôi không thể làm gì... tên lửa và radar của chúng tôi đơn giản là không có khả năng chống lại máy bay của không quân Nga”.

Phi công “Juice” cho biết, các nước phương Tây có thể giúp Ukraine bằng cách cung cấp cho nước này loại F-16 mà họ muốn. "Nếu chúng tôi có F-16, cuộc phản công của chúng tôi sẽ hiệu quả hơn và an toàn hơn cho người dân của chúng tôi trên mặt đất; và tôi tin rằng F-16 có thể thay đổi cục diện chiến tranh", “Juice” nói.

"Juice" cho biết lực lượng không quân Ukraine sẽ có nhiều khả năng bảo vệ các lực lượng mặt đất đang tiến công, nếu lực lượng này có máy bay tốt hơn. Nguồn CNN

“Juice” cũng cho biết, do tính năng kỹ chiến thuật máy bay MiG-29 do Liên Xô sản xuất đã lạc hậu, nên các loại vũ khí do Mỹ sản xuất, chẳng hạn như tên lửa chống bức xạ AGM-88 HARM, không thể phát huy hiệu suất tối đa; nhưng sẽ phát huy tối đa trên F-16.

Ngoài ra, một khi F-16 bắn hạ một số máy bay chiến đấu của Nga, nó sẽ buộc quân đội Nga phải thay đổi các quy tắc tác chiến hiện có cũng như việc hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng mặt đất.

Hiện tại, mặc dù các nước NATO vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, nhưng Tổng thư ký NATO Stoltenberg ngày 15/6 cho biết, việc đào tạo phi công Ukraine để lái F-16 đã bắt đầu.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Terrells Len Poulsen cho biết, việc đào tạo phi công Ukraine ở Đan Mạch sẽ diễn ra sau kỳ nghỉ hè. Poulsen cho biết, mặc dù Đan Mạch vẫn chưa quyết định có giao F-16 cho Ukraine, nhưng các phi công Ukraine có thể huấn luyện sử dụng F-16 tại Căn cứ Không quân Skrustrup của Đan Mạch.

Còn Brown, Phó trợ lý chính Cục Chính trị-Quân sự của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết vào ngày 19/6 rằng, mặc dù cho đến nay, Mỹ chưa tuyên bố chuyển giao bất kỳ máy bay chiến đấu F-16 nào cho Ukraine, nhưng Mỹ ủng hộ ý định của các nước đồng minh khác, để cung cấp F-16 cho Ukraine; nhưng việc này có thể bước sang năm 2024.