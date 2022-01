Nóng: Lực lượng bạo loạn Kazakhstan cướp máy bay dân dụng

Những kẻ bạo loạn và khủng bố Kazakhstan, đã tấn công sân bay quốc tế Almaty và cướp một máy bay chở khách, khi đó có hàng chục hành khách, đang chuẩn bị khởi hành đến Moscow và chúng không cho chiếc máy bay này cất cánh. Thông tin về vấn đề này được trích dẫn bởi trang ORDA, nhờ quân đội Nga kịp thời đến Kazakhstan, cùng với các lực lượng an ninh địa phương, những kẻ khủng bố, đã được quét sạch khỏi sân bay Almaty. Đến 3 giờ sáng ngày 6/1, các hành khách trên máy bay đã được thả. Theo thông tin do ORDA cung cấp, chiếc máy bay dân dụng này, thuộc hãng hàng không Air Astana của Kazakhstan; mặc dù trước đó không có thông tin về việc bắt giữ máy bay và hành khách của lực lượng bạo loạn và khủng bố. Trang ORDA cho biết: “Khi hành khách của chuyến bay lên máy bay và chiếc máy bay bắt đầu di chuyển về phía đường băng. Giọng của phi công vang lên qua loa thông báo rằng, một nửa số hành lý vẫn chưa được đưa lên máy bay. Sau khoảng hai phút, máy bay dừng lại và các tiếp viên đóng rèm cửa sổ lại. Trước câu hỏi của hành khách “Có chuyện gì đang xảy ra”, tiếp viên trả lời rằng, máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Tuy nhiên 20 phút sau, chỉ huy máy bay đã liên lạc với hành khách và cho biết, hành khách và nhân viên sân bay sẽ được sơ tán khẩn cấp. Phi công nói thêm rằng, chuyến bay sẽ không diễn ra. Một lúc sau, tiếp viên thay trang phục dân sự khiến hành khách hoảng sợ. Tiếng còi đã vang lên, từ cửa sổ, có thể thấy một chiếc xe của công ty với một người đàn ông đang cầm lái. Các tiếp viên trả lời rằng, đây không phải là nhân viên sân bay, mà là một kẻ khủng bố. Theo lời kể của tiếp viên chuyến bay, khoảng 10 tên cướp có vũ trang đã bao vây máy bay. Nhưng sau đó Quân đội Nga và lực lượng an ninh Kazakhstan xuất hiện và giải phóng sân bay. Theo lời các nhân viên, trận chiến kết thúc lúc ba giờ sáng”; hết lời dẫn. Theo những thông tin từ Kazakhstan; sau khi đổ bộ xuống sân bay quốc tế Almaty, Quân đội Nga đã trực tiếp tham gia “dọn dẹp” sân bay khỏi những kẻ khủng bố, sau đó cảng hàng không này đã được kiểm soát và bảo vệ. Tổng thống Kazakhstan Tokayev thông báo rằng, những kẻ khủng bố đã bắt giữ 5 máy bay dân sự cùng một lúc; tuy nhiên nhờ chiến dịch chống khủng bố được tiến hành kịp thời, không có công dân nào bị thương và sân bay đã được giải phóng hoàn toàn khỏi các tay súng cực đoan sau đó chỉ một giờ. Hiện tại, sân bay quốc tế Almaty vẫn chưa tiếp nhận các chuyến bay dân dụng đến và đi; hiện cảng hàng không này nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng chính phủ Kazakhstan và các đơn vị quân đội Nga bảo vệ sân bay, trên các phương tiện bọc thép. Trong các loại vũ khí mà lính dù Nga mang đến Kazakhstan, phần lớn là vũ khí bộ binh, nhưng cũng có không ít vũ khí hạng nặng; trong đó đáng chú ý là xe bọc thép nhảy dù BMD-4M đã được đưa đến Kazakhstan, để hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình Nga. Xe chiến đấu bộ binh BMD-4M có thể thả bằng dù từ máy bay vận tải quân sự hạng nặng như máy bay Il-76 và có khả năng bơi; vũ khí chính là pháo 100mm, có khả năng tiêu diệt các hỏa điểm, công sự, sinh lực và cả các loại xe tăng, xe bọc thép. Việc đưa các phương tiện chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M tới Kazakhstan được tiết lộ qua một đoạn video, do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Và việc đưa loại vũ khí này đến Kazakhstan, đã chỉ ra thực tế rằng, tình hình của nước cộng hòa thực sự rất nguy kịch. Hiện vẫn chưa rõ số lượng chính xác số lượng xe BMD-4M được Quân đội Nga đưa đến Kazakhstan, vì chỉ có một phương tiện như vậy được ghi lại trên video; tuy nhiên tính đến việc điều động các đơn vị, các chuyên gia cho rằng, có ít nhất 6 chiếc BMD-4M đã được đưa gấp đến Kazakhstan. Vẫn chưa rõ chính xác số BMD-4M được triển khai ở đâu; nhưng dựa trên các tuyên bố trước đó, có thể những chiếc BMD-4M, đang làm nhiệm vụ bảo vệ một số mục tiêu quan trọng, có thể là một trong những mục tiêu tấn công tiếp theo của lực lượng bạo loạn và khủng bố. Theo các chuyên gia, với hỏa lực là pháo chính 100 mm và một pháo đồng trục bắn nhanh 30mm, cùng một đại liên PKT, những chiếc xe chiến đấu BMD-4M là vũ khí đáng gờm; là hỏa lực tiêu diệt và đột kích vào các vị trí phòng thủ của quân bạo loạn và khủng bố. Nguồn ảnh: Pinterest.

Những kẻ bạo loạn và khủng bố Kazakhstan, đã tấn công sân bay quốc tế Almaty và cướp một máy bay chở khách, khi đó có hàng chục hành khách, đang chuẩn bị khởi hành đến Moscow và chúng không cho chiếc máy bay này cất cánh. Thông tin về vấn đề này được trích dẫn bởi trang ORDA, nhờ quân đội Nga kịp thời đến Kazakhstan, cùng với các lực lượng an ninh địa phương, những kẻ khủng bố, đã được quét sạch khỏi sân bay Almaty. Đến 3 giờ sáng ngày 6/1, các hành khách trên máy bay đã được thả. Theo thông tin do ORDA cung cấp, chiếc máy bay dân dụng này, thuộc hãng hàng không Air Astana của Kazakhstan; mặc dù trước đó không có thông tin về việc bắt giữ máy bay và hành khách của lực lượng bạo loạn và khủng bố. Trang ORDA cho biết: “Khi hành khách của chuyến bay lên máy bay và chiếc máy bay bắt đầu di chuyển về phía đường băng. Giọng của phi công vang lên qua loa thông báo rằng, một nửa số hành lý vẫn chưa được đưa lên máy bay. Sau khoảng hai phút, máy bay dừng lại và các tiếp viên đóng rèm cửa sổ lại. Trước câu hỏi của hành khách “Có chuyện gì đang xảy ra”, tiếp viên trả lời rằng, máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Tuy nhiên 20 phút sau, chỉ huy máy bay đã liên lạc với hành khách và cho biết, hành khách và nhân viên sân bay sẽ được sơ tán khẩn cấp. Phi công nói thêm rằng, chuyến bay sẽ không diễn ra. Một lúc sau, tiếp viên thay trang phục dân sự khiến hành khách hoảng sợ. Tiếng còi đã vang lên, từ cửa sổ, có thể thấy một chiếc xe của công ty với một người đàn ông đang cầm lái. Các tiếp viên trả lời rằng, đây không phải là nhân viên sân bay, mà là một kẻ khủng bố . Theo lời kể của tiếp viên chuyến bay, khoảng 10 tên cướp có vũ trang đã bao vây máy bay. Nhưng sau đó Quân đội Nga và lực lượng an ninh Kazakhstan xuất hiện và giải phóng sân bay. Theo lời các nhân viên, trận chiến kết thúc lúc ba giờ sáng”; hết lời dẫn. Theo những thông tin từ Kazakhstan; sau khi đổ bộ xuống sân bay quốc tế Almaty, Quân đội Nga đã trực tiếp tham gia “dọn dẹp” sân bay khỏi những kẻ khủng bố, sau đó cảng hàng không này đã được kiểm soát và bảo vệ. Tổng thống Kazakhstan Tokayev thông báo rằng, những kẻ khủng bố đã bắt giữ 5 máy bay dân sự cùng một lúc; tuy nhiên nhờ chiến dịch chống khủng bố được tiến hành kịp thời, không có công dân nào bị thương và sân bay đã được giải phóng hoàn toàn khỏi các tay súng cực đoan sau đó chỉ một giờ. Hiện tại, sân bay quốc tế Almaty vẫn chưa tiếp nhận các chuyến bay dân dụng đến và đi; hiện cảng hàng không này nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng chính phủ Kazakhstan và các đơn vị quân đội Nga bảo vệ sân bay, trên các phương tiện bọc thép. Trong các loại vũ khí mà lính dù Nga mang đến Kazakhstan, phần lớn là vũ khí bộ binh, nhưng cũng có không ít vũ khí hạng nặng; trong đó đáng chú ý là xe bọc thép nhảy dù BMD-4M đã được đưa đến Kazakhstan, để hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình Nga. Xe chiến đấu bộ binh BMD-4M có thể thả bằng dù từ máy bay vận tải quân sự hạng nặng như máy bay Il-76 và có khả năng bơi; vũ khí chính là pháo 100mm, có khả năng tiêu diệt các hỏa điểm, công sự, sinh lực và cả các loại xe tăng, xe bọc thép. Việc đưa các phương tiện chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M tới Kazakhstan được tiết lộ qua một đoạn video, do Bộ Quốc phòng Nga công bố. Và việc đưa loại vũ khí này đến Kazakhstan, đã chỉ ra thực tế rằng, tình hình của nước cộng hòa thực sự rất nguy kịch. Hiện vẫn chưa rõ số lượng chính xác số lượng xe BMD-4M được Quân đội Nga đưa đến Kazakhstan, vì chỉ có một phương tiện như vậy được ghi lại trên video; tuy nhiên tính đến việc điều động các đơn vị, các chuyên gia cho rằng, có ít nhất 6 chiếc BMD-4M đã được đưa gấp đến Kazakhstan. Vẫn chưa rõ chính xác số BMD-4M được triển khai ở đâu; nhưng dựa trên các tuyên bố trước đó, có thể những chiếc BMD-4M, đang làm nhiệm vụ bảo vệ một số mục tiêu quan trọng, có thể là một trong những mục tiêu tấn công tiếp theo của lực lượng bạo loạn và khủng bố. Theo các chuyên gia, với hỏa lực là pháo chính 100 mm và một pháo đồng trục bắn nhanh 30mm, cùng một đại liên PKT, những chiếc xe chiến đấu BMD-4M là vũ khí đáng gờm; là hỏa lực tiêu diệt và đột kích vào các vị trí phòng thủ của quân bạo loạn và khủng bố. Nguồn ảnh: Pinterest.