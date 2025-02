Sự thật khó tin về vị vua ngàn vợ, nổi tiếng nhất Kinh Thánh

1. Ông trị vì Vương quốc Israel trong thời kỳ hoàng kim. Vua Solomon cai trị khoảng 40 năm (970–931 TCN), thời kỳ hòa bình và thịnh vượng nhất trong lịch sử Israel. Ảnh: Pinterest. 2. Xây dựng đền thờ vĩ đại. Solomon xây dựng đền thờ đầu tiên ở Jerusalem (Đền thờ Solomon), nơi được coi là trung tâm tôn giáo của người Do Thái. Đền thờ này bị phá hủy vào năm 586 TCN. Ảnh: Pinterest. 3. Là một trong những người giàu nhất lịch sử. Theo Kinh Thánh, vàng mà ông nhận được mỗi năm lên tới 666 talent vàng (khoảng 23 tấn vàng), khiến ông trở thành một trong những người giàu nhất mọi thời đại. Ảnh: Pinterest. 4. Trí tuệ siêu việt. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về sự thông thái của ông là "Phán quyết Solomon", khi ông xử một vụ tranh chấp giữa hai người phụ nữ về đứa trẻ. Ông đề nghị chẻ đôi đứa bé, và từ phản ứng của họ, ông biết ai là mẹ thật. Ảnh: Pinterest. 5. Có hàng ngàn vợ và thê thiếp. Kinh Thánh ghi chép rằng Solomon có 700 hoàng hậu và 300 thê thiếp, bao gồm nhiều công chúa từ các nước láng giềng như Ai Cập, Moab, Ammon, Sidon… Ảnh: Pinterest. 6. Được cho là có khả năng điều khiển linh hồn và quỷ. Một số truyền thuyết Do Thái và Hồi giáo cho rằng Solomon sở hữu một chiếc nhẫn phép thuật giúp ông điều khiển ma quỷ (djinn), linh hồn và động vật. Ảnh: Pinterest. 7. Là tác giả của nhiều sách trong Kinh Thánh. Ông được cho là tác giả của ba cuốn sách: Châm ngôn Solomon (Proverbs); Nhã ca (Song of Songs) và Giảng viên (Ecclesiastes). Ảnh: Pinterest. 8. Mối quan hệ với Nữ hoàng Sheba. Nhiều câu chuyện kể rằng Solomon có một mối quan hệ với Nữ hoàng Sheba (nước Saba, có thể là Ethiopia hoặc Yemen ngày nay). Bà đã sinh con cho ông, và hậu duệ của họ trở thành vua của Ethiopia. Ảnh: Pinterest. 9. Sự suy tàn vì đi chệch khỏi đức tin. Cuối đời, Solomon bị cho là bị ảnh hưởng bởi các tôn giáo ngoại lai từ những người vợ của mình, điều này khiến vương quốc suy yếu sau khi ông qua đời. Ảnh: Pinterest. 10. Có thể đã để lại kho báu huyền thoại. Nhiều nhà sử học và nhà săn kho báu tin rằng Solomon sở hữu một kho báu khổng lồ, bao gồm vàng, báu vật và những vật phẩm tôn giáo bí ẩn. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa ai tìm thấy dấu vết của nó. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

