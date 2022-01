Nga sử dụng chiến thuật đặc biệt để diệt bạo loạn ở Kazakhstan

Ngoài việc đảm bảo an ninh cho các cơ sở quan trọng ở Kazakhstan, quân đội Nga thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO, đã hỗ trợ đáng kể cho quân đội Kazakhstan, trong việc tiêu diệt hàng trăm phần tử bạo loạn và cực đoan. Lực lượng Quân đội Nga đã kết hợp sử dụng khí tài công nghệ cao, có vẻ như “rất bất thường”; nhưng hóa ra lại là một phương pháp phát hiện và chế áp thông tin của đối phương cực kỳ hiệu quả. Theo truyền thông Nga, quân đội Nga trong lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO, đã triển khai hệ thống tác chiến điện tử tới Kazakhstan, để làm gián đoạn hoạt động và đánh chặn tín hiệu từ thiết bị liên lạc của các nhóm bạo loạn và khủng bố. Chính nhờ các hệ thống tác chiến điện tử của Nga, mà hầu hết các tay súng cực đoan đã bị phát hiện và tiêu diệt thành công. Và nếu chúng cố gắng tổ chức các cuộc tấn công, một cuộc phục kích đã chờ sẵn chúng. Trên các đoạn video do người dân Kazakhstan quay đưa lên mạng xã hội, người xem có thể thấy các hệ thống tác chiến điện tử Zhitel và Leer của Nga được đưa tới đây; những thiết bị này có thể được sử dụng để ngăn chặn liên lạc và phát hiện vị trí chính xác của các nguồn tín hiệu. Còn theo thông tin mới nhất, khi lực lượng Quân đội Nga được cử đến để bảo vệ Sân bay Quốc tế Almaty, đã phải đối đầu với lực lượng bạo loạn rất đông và được trang bị tương đối mạnh. Theo thông tin chính thức từ Kazakhstan, khoảng 800 kẻ cực đoan có vũ trang đã tham gia chiếm giữ Sân bay Quốc tế Almaty; trong khi chiếc máy bay đầu tiên của quân đội Nga đến Kazakhstan, trong khuôn khổ hỗ trợ của CSTO, chỉ có khoảng một trăm lính dù Nga. Truyền thông Kazakhstan viết: “Tổng thống Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev phát biểu: “Những tên cướp và khủng bố này được đào tạo bài bản, tổ chức tốt và được kiểm soát từ một trung tâm đặc biệt. Một số kẻ bạo loạn không nói tiếng Kazakh”. Đã có ít nhất sáu đợt tấn công khủng bố, trong đó có 20.000 kẻ bạo loạn ở Alma-Ata. Trong số này, 800 kẻ cực đoan thậm chí đã chiếm đóng Sân bay Quốc tế Almaty vào một số thời điểm. Sau khi quân đội Nga đến Kazakhstan vào khoảng giữa trưa ngày 6/1, họ bắt đầu đánh giá toàn diện tình hình và tiến hành cuộc tấn công đầu tiên vào các lực lượng bạo loạn, vào khoảng 8 giờ tối cùng ngày; giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát Sân bay Quốc tế Almaty. Trên khắp khu vực Almaty, nhiều phần tử bạo loạn đã bị giết khi cố gắng chống cự, trong khi số còn lại bỏ chạy. Vài giờ sau, những kẻ bạo loạn cũng phát động một cuộc tấn công ở phía nam thủ đô Kazakhstan, cố gắng chiếm một tháp truyền hình để đề kháng và bố trí các tay súng bắn tỉa. Nhưng ngay sau đó, lực lượng bạo loạn đã bị lực lượng an ninh Kazakhstan, dưới dự giúp đỡ của Quân đội Nga tiêu diệt. Quân đội Nga chỉ mất 48 giờ, để giải phóng phần lớn Almaty khỏi những kẻ khủng bố. Như vậy chỉ có hơn 100 quân dù Nga, đã đánh bại lực lượng khủng bố chỉ trong một giờ với số lượng lớn gần chục lần và hoàn toàn kiểm soát sân bay quốc tế Almaty mà không chịu tổn thất nào. Như vậy có thể thấy khả năng tác chiến của lực lượng lính dù Nga tinh nhuệ như thế nào. Mặc dù thông tin chi tiết về các cuộc đụng độ giữa Quân đội Nga, với các lực lượng bạo loạn của Kazakhstan không được đưa ra, nhưng theo thông tin từ các nguồn tin nước ngoài, quân đội Nga không chỉ có thể giành lại thành công quyền kiểm soát sân bay bị lực lượng cực đoan chiếm giữ, mà còn giải phóng toàn bộ phần đông bắc của Almaty. Theo thông tin chính thức, đến nay các lực lượng chính của quân đội Nga thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO đã đến Kazakhstan, và được triển khai ở Nur-Sultan và Almaty. Sau khi tình hình Kazakhstan cơ bản đã tạm yên, thời gian lưu trú của các lực lượng CSTO trên lãnh thổ Kazakhstan sẽ không kéo dài quá một tuần và sẽ rút dần từ thứ Tư tuần này; công việc còn lại về bảo đảm an ninh do lực lượng an ninh Kazakhstan đảm nhiệm.

