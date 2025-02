Australia tích cực phát triển công nghệ chống UAV

Trong bối cảnh máy bay không người lái ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các cuộc xung đột hiện đại. Bộ Quốc phòng Australia đang khởi xướng một chương trình đầy tham vọng, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của mình trước mối đe dọa công nghệ đang phát triển này. Ảnh Army Recognition Đầu năm 2025, Bộ Quốc phòng Australia đã công bố một dự án chiến lược mang tên Land 156, mục đích nhằm thiết kế và triển khai một hệ thống tích hợp để chống UAV cỡ nhỏ. Australia đang tìm cách bảo vệ lực lượng vũ trang, cơ sở hạ tầng và căn cứ của mình khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày càng tinh vi. Ảnh The Australian Máy bay không người lái đã chứng minh được hiệu quả trong các nhiệm vụ như trinh sát và tấn công tiêu diệt sinh lực của đối phương. Việc sử dụng rộng rãi vũ khí này trong cuộc xung đột ở Ukraine đã làm nổi bật khả năng đe dọa đến các cơ sở hạ tầng, phương tiện chiến đấu và cả binh lính. Ảnh The Australian Mối đe dọa từ UAV không phải là mới, từ những năm 2010, Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã sử dụng máy bay không người lái trong các cuộc xung đột nhưng thành công vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, theo quá trình phát triển, máy bay không người lái đã được trang bị các thiết bị công nghệ và hiện đại hơn, đòi hỏi cần có những giải pháp công nghệ tiên tiến hơn để vô hiệu hóa chúng. Ảnh The Defense Post Nhằm giải quyết những rủi ro do máy bay không người lái và các thiết bị bay trên không gây ra. Các quan chức cấp cao của Australia đã cho ra đời Dự án Land 156, hứa hẹn sẽ giải quyết nhu cầu chiến lược, có khả năng ứng phó với các mối đe dọa từ UAV trên nhiều môi trường khác nhau. Ảnh The Australian Dự án Land 156 sẽ tích hợp các cảm biến và bộ phận tác động tinh vi. Hệ thống này bao gồm radar chủ động và thụ động, hệ thống quang điện, máy dò âm thanh và nhiệt, cùng với các tác nhân như hệ thống gây nhiễu tần số vô tuyến, vũ khí động học và tia laser năng lượng cao. Ngoài ra, những công nghệ của Dự án Land 157 cho phép phát hiện mục tiêu, tác chiến điện tử gây nhiễu, phá sóng điều khiển để vô hiệu hoá hoặc dùng vũ khí phòng không để tiêu diệt trước khi các thiết bị này thâm nhập vào khu vực phòng không hoặc các mục tiêu quan trọng. Các công ty hàng không vũ trụ của Australia đã tích cực hưởng ứng dự án này. Một trong số đó là DroneShield - nhà cung cấp giải pháp phòng thủ chống máy bay không người lái toàn cầu có trụ sở tại Sydney, chuyên về các hệ thống phát hiện và gây nhiễu tần số vô tuyến, với hơn 1.000 sản phẩm hiện đang được triển khai tại Ukraine. Gần đây, trong một bài thuyết trình của Tiến sĩ Andreas Schwer, Giám đốc điều hành EOS, có trụ sở chính tại Canberra. Ông đã nhấn mạnh rằng, các giải pháp gây nhiễu điện tử ban đầu có hiệu quả, nhưng đang dần bị lạc hậu bởi máy bay không người lái được trang bị các tấm che chắn chống bức xạ và điều hướng tự động. Dự án Land 156 là bước đi quyết định trong nỗ lực của Australia, nhằm phát triển sức mạnh của mình để giải quyết các mối đe dọa hiện đại. Nước này đang phát huy ngành công nghiệp hiện đại và các công nghệ tiên tiến có sẵn, nhằm đảm bảo an ninh cho lực lượng vũ trang và cơ sở hạ tầng quan trọng trước sự gia tăng của máy bay không người lái. Thách thức trong việc chống lại các mối đe dọa từ máy bay không người lái nhỏ trên lãnh thổ Australia thậm chí còn phức tạp hơn so với việc triển khai ở nước ngoài, do những trở ngại về quy định của Australia. Australia từng là quốc gia tiên phong trên toàn cầu trong việc thiết lập các quy tắc quản lý các chuyến bay của máy bay không người lái, nhưng giờ đây, Australia phải xem xét lại chúng trước sự gia tăng rộng rãi của máy bay không người lái nhỏ, những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ UAV và những mối đe dọa mà những thiết bị này gây ra.

