Quân đội Nga quét sạch lực lượng cực đoan trong vòng một giờ

Trong vòng chưa đầy một giờ, quân đội Nga đã tiêu diệt được nhiều phân đội lớn các lực lượng bạo loạn, đang cố gắng chiếm các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Kazakhstan. Các lực lượng bạo loạn và cực đoan đang có ý định chiếm vũ khí và trang thiết bị quân sự, tại các doanh trại quân đội, để dùng cho các cuộc tấn công vào các thành phố và lực lượng an ninh, của nước cộng hòa Trung Á này. Nhưng nhờ quân đội Nga có mặt kịp thời, nên đã ngăn chặn được những trận chiến ác liệt mới; hầu hết các lực lượng bạo loạn ngoan cố, đã bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công. Trong khi những kẻ cực đoan còn lại, buộc phải rút lui và sẽ bị lực lượng an ninh Kazakhstan truy quét trong thời gian tới. Truyền thông Nga đưa tin: “Các phần tử cực đoan ở Kazakhstan đã bị lực lượng gìn giữ hòa bình Nga và lực lượng an ninh Kazakhstan tiêu diệt, trong một nỗ lực, khi lực lượng bạo loạn cố tình tấn công và chiếm giữ một số căn cứ quân sự của Kazakhstan. Đặc biệt các tay súng có vũ trang và các phần tử cực đoan, đã tiến hành một loạt cuộc tấn công mới nhằm vào các đơn vị quân đội ở Kazakhstan; rất có thể với mục đích, là chiếm các thiết bị quân sự, vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên các binh sĩ Nga đóng tại các căn cứ quân sự ở Kazakhstan, cùng với lực lượng an ninh và các đơn vị của quân đội Kazakhstan, đã nhanh chóng tiêu diệt lực lượng bạo loạn”; hết lời dẫn. Hiện phía Nga vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này; tuy nhiên nhờ lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đến Kazakhstan nhanh chóng, nên tình hình bước đầu đã ổn định. Mặc dù cuộc chiến chống khủng bố vẫn tiếp tục diễn ra vào thời điểm hiện tại. Theo thông tin chính thức, các lực lượng chính của quân đội Nga hiện đang tập trung ở thành phố Nur-Sultan và Almaty; tuy nhiên các lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga chỉ là chỗ dựa, để lực lượng an ninh Kazakhstan tiễu trừ lực lượng bạo loạn và lập lại trật tự. Trong khi đó, cuộc chiến chống các phần tử cực đoan có vũ trang của lực lượng an ninh Kazakhstan ở phía tây thủ đô Alma-Ata vẫn diễn ra quyết liệt; theo các nguồn tin, các cuộc giao tranh ác liệt tại khu vực dân cư Aksai-2, vẫn chưa ngã ngũ. Theo một số nguồn tin địa phương, lực lượng an ninh Kazakhstan có thương vong và bị thương, mặc dù số liệu này vẫn chưa được xác nhận chính thức. Hiện ở phía tây thủ đô Almaty, vẫn diễn ra cuộc đấu súng quyết liệt giữa quân chính phủ và lực lượng bạo loạn. Điều này không loại trừ khả năng lực lượng an ninh có thể đã bị phục kích bởi những kẻ khủng bố. Theo những nguồn tin chính phủ Kazakhstan, hiện nay các lực lượng bạo loạn vẫn kiểm soát gần như toàn bộ phần trung tâm của thủ đô Almaty. Theo các phương tiện truyền thông, trong hai ngày qua, lực lượng an ninh Kazakhstan đã không đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thanh lọc những kẻ khủng bố ra khỏi thành phố; mặc dù các khu vực nhỏ đang dần nằm trong tầm kiểm soát của quân đội và cảnh sát. Theo thông tin trước đó, người ta cho rằng chiến dịch chống khủng bố ở Alma-Ata sẽ kết thúc vào sáng thứ Hai (10/01); tuy nhiên, tình hình hiện tại cho thấy, có thể chính phủ Kazakhstan có thể yêu cầu quân đội Nga giúp đỡ trong việc dọn sạch những kẻ khủng bố khỏi thành phố. Trong khi đó, Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Tokayev, đã đưa ra quyết định, để quân đội Nga và quân đội các nước CSTO ở lại nước này, trong thời gian tối đa một tuần. Theo một số thông tin, quyết định của Tổng thống Kazakhstan, có thể là do các cuộc biểu tình phản đối sự hiện diện của lực lượng Nga ở nước này; mặc dù bản thân Tổng thống Tokayev không giải thích lý do cho quyết định này. Theo Thư ký báo chí của Tổng thống Tokayev, khi ông đưa ra quyết định, chỉ để quân đội Nga và lực lượng gìn giữ hòa bình ở lại nước này tối đa một tuần; lý do là hoạt động chống khủng bố ở Kazakhstan, có thể hoàn thành vào cuối tuần sau. Trước đó có thông tin cho rằng, lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO có thể ở lại Kazakhstan trong khoảng một tháng, cho đến khi tình hình Kazakhstan hoàn toàn ổn định. Nhưng do có thông tin là Nga có ý định sáp nhập miền bắc Kazakhstan, nên đã diễn ra các cuộc biểu tình phản đối sự xuất hiện của quân đội Nga và lực lượng CSTO tại nước này. Nguồn ảnh: Pinterest.

