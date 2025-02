Hải quân Mỹ mở rộng tầm bay “mắt thần” E-2D như thế nào?

Trong một động thái quan trọng nhằm nâng cao năng lực trên không, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đồng ý trao cho công ty Northrop Grumman Systems Corp, một hợp đồng trị giá gần 31 triệu USD, để trang bị khả năng tiếp nhiên liệu trên không cho 25 máy bay E-2D Advanced Hawkeye. Bản nâng cấp này được thiết kế để cách mạng hóa phạm vi hoạt động và thời gian hoạt động trên không của số máy bay giám sát và chỉ huy quan trọng này. Northrop Grumman dự kiến sẽ hoàn thành các sửa đổi vào cuối tháng 8 năm nay, đảm bảo phi đội E-2D đáp ứng các yêu cầu trong các hoạt động hải quân. Việc tích hợp công nghệ tiếp nhiên liệu trên không, sẽ giúp số máy bay E-2D Advanced Hawkeye kéo dài thời gian hoạt động trên không, tăng đáng kể cả bán kính hoạt động và thời gian thực hiện nhiệm vụ. Khả năng này đặc biệt quan trọng, trong thời đại mà khả năng duy trì sự hiện diện liên tục trên không là yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với lực lượng hải quân. Các sĩ quan và nhân viên kỹ thuật của Hải quân Mỹ, đang háo hức mong đợi những khả năng nâng cao, mà bản nâng cấp này sẽ mang lại. Đại úy John Lemmon, giám đốc chương trình Hệ thống dữ liệu chiến thuật trên không E-2/C-2, đã bày tỏ sự lạc quan của mình, lưu ý rằng khả năng tiếp nhiên liệu mới “sẽ mở rộng nhiệm vụ quan trọng của nó là cung cấp thông tin liên tục cho các lực lượng dựa vào nó”. Chỉ huy Mark Forman của Phi đội VAW-126 mô tả những thay đổi sắp tới là một "bước đột phá", nhấn mạnh tính linh hoạt bổ sung mà công nghệ mới sẽ mang lại. Ông nhấn mạnh đến việc tập trung vào an toàn và thực hiện nhiệm vụ, tuyên bố, "Chúng tôi đang chờ xem, những đổi mới này sẽ mang lại điều gì". “Bước đột phá” này của Hải quân Mỹ, nhấn mạnh những lợi thế chiến lược mà khả năng tiếp nhiên liệu mang lại, không chỉ tăng cường phạm vi hoạt động mà còn củng cố thế trận chiến lược của hải quân. Sĩ quan tác chiến Dave Duespelier chia sẻ rằng, khả năng mới sẽ "tăng thời gian tại vị", giúp máy bay cảnh báo sớm của họ "thực hiện lệnh và kiểm soát trong thời gian dài hơn" và cung cấp phạm vi phủ sóng liên tục cho nhóm tác chiến tàu sân bay. Máy bay cảnh báo sớm trên không E-2D Advanced Hawkeye, đóng vai trò then chốt trong hệ thống phòng không của Hải quân Mỹ, đây cũng là phiên bản mới nhất trong một loạt máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát của Quân đội Mỹ. E-2D được trang bị radar AN/APY-9 tiên tiến, có thể phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu ở khoảng cách xa, bao gồm các vật thể nhỏ và khó quan sát. Khả năng này rất quan trọng để cung cấp cảnh báo sớm, chống lại các mối đe dọa tiềm tàng trên không và trên biển, giúp các lực lượng chiến đấu trên mặt nước, mặt đất và trên không, phản ứng nhanh chóng và hiệu quả. Radar AN/APY-9 có thể hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau và hỗ trợ theo dõi mục tiêu ba chiều, một yêu cầu quan trọng để phối hợp cả hoạt động phòng thủ và tấn công. Ngoài khả năng giám sát, E-2D được trang bị hệ thống liên lạc hiện đại, giúp chuyển tiếp thông tin thời gian thực, đến các trạm mặt đất, máy bay khác và tàu hải quân. Được đánh giá như một trung tâm chỉ huy trên không, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-2D, có nhiệm vụ thu thập và phổ biến thông tin tình báo, phối hợp hành động giữa nhiều lực lượng trên bộ, trên biển và trên không của hải quân Mỹ và đồng minh. Việc đưa vào sử dụng hệ thống tiếp nhiên liệu trên không, đã mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động của E-2D. Trước đây, do bị giới hạn bởi dung tích bình nhiên liệu, máy bay thường xuyên phải hạ cánh để tiếp nhiên liệu. Với hệ thống mới, E-2D có thể bay lâu hơn nhiều, tăng cường khả năng giám sát và bảo vệ cho các hoạt động hải quân. Việc nâng cấp này đối với E-2D, đặc biệt có lợi ở những khu vực thiếu sân bay phù hợp, hoặc nơi hạ cánh có thể gây ra rủi ro đáng kể. Hệ thống tiếp nhiên liệu trên không, giúp E-2D hoạt động hiệu quả hơn trong những môi trường đầy thách thức, kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ và tính linh hoạt trong hoạt động. Máy bay E-2D Advanced Hawkeye có lịch sử hoạt động phong phú, phát triển từ những thế hệ trước, đã trở thành một thành phần trọng yếu của hệ thống cảnh báo sớm và chỉ huy trên không của Hải quân Mỹ. Phiên bản này được đưa vào sử dụng vào tháng 10/2014, có nhiều ưu điểm đáng kể so với mẫu E-2C cũ. Trong suốt quá trình phát triển, E-2D đã trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt, bao gồm nhiều giờ bay trong nhiều môi trường hoạt động khác nhau, từ nhiệm vụ trên bộ đến trên biển và trên không. Nó đã chứng minh được khả năng giám sát được cải thiện, đặc biệt là với radar AN/APY-9 tiên tiến, cung cấp phạm vi phủ sóng 360 độ và có thể theo dõi nhiều mục tiêu hơn đáng kể ở khoảng cách xa hơn so với các mẫu trước đó. Bước nhảy vọt về công nghệ này, đã đưa E-2D trở thành máy bay duy nhất, được thiết kế riêng cho các nhiệm vụ cảnh báo sớm từ tàu sân bay, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của Hải quân Mỹ, trong nhiều tình huống chiến đấu và hoạt động nhân đạo. Trong tương lai, Hải quân Mỹ có kế hoạch duy trì và hiện đại hóa đội máy bay E-2D, với khả năng sẵn sàng chiến đấu của chúng tới tận năm 2040. Máy bay sẽ được nâng cấp phần mềm và phần cứng mới, nhằm mục đích tăng cường khả năng của nó, đặc biệt là khả năng tác chiến mạng và tương thích với các hệ thống chỉ huy và kiểm soát mới phát triển của quân đội Mỹ. (nguồn ảnh Hải quân Mỹ, Bulgarian Military, Wikipedia).

