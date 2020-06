Nóng: Ấn Độ triển khai 15.000 quân đến biên giới chuẩn bị đánh lớn

Xung đột biên giới Ladark giữa Trung Quốc và Ấn Độ bắt đầu từ đầu tháng 5 tại khu vực thung lũng Galwan sau khi binh sĩ hai nước này có những ẩu đả với nhau nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Ảnh: Minh họa. Mọi chuyện chỉ diễn biến cực kỳ xấu sau đêm 15/6 vừa qua, một vụ xô xát quy mô lớn đã khiến 20 binh sĩ Ấn Độ tử vong trong đó có cả Đại tá chỉ huy đơn vị cùng rất nhiều binh sĩ khác bị thương. Đây là một vụ việc vô cùng nghiêm trọng, lần đầu tiên kể từ năm 1975, lính Ấn Độ lại hi sinh ở biên giới bởi người Trung Quốc. Ảnh: Minh họa. Theo tờ The Time Of India cho biết, Chính phủ Ấn Độ đã nói rằng cuộc đối thoại giữa lực lượng vũ trang Trung - Ấn vào ngày 18/6 đã đi vào “bế tắc”, tuy nhiên có thể những đàm phán sẽ được tiếp tục nối lại trong vài ngày tới. Ảnh: Minh họa. Được biết, ở khu vực đông Ladark, Ấn Độ đang duy trì một lực lượng khoảng 15.000 quân, đã được đặt vào tình trạng khẩn cấp, với tinh thần chiến đấu cao, sẵn sàng đáp trả lại kẻ thù trong trường hợp cần thiết.

Ảnh: Minh họa. Thủ tướng Ấn Độ - Narendra Modi khẳng định: “Sẽ không có một binh sĩ nào hi sinh một cách vô ích”. Ngay sau đó, đã có 100 máy bay quân sự, chủ yếu là Su-30MKI được không quân nước này điều động khẩn cấp đến biên giới sẵn sàng ứng chiến. Ảnh: Minh họa. Phía Ấn Độ cũng tiếp tục đổ lỗi cho Trung Quốc rằng họ đã cố gắng đơn phương thay đổi hiện trạng trong khu vực tranh chấp dẫn đến những đối đầu bạo lực từ hai phe. Ảnh: Minh họa. Ấn Độ cũng đang xem xét để bắt đầu các lệnh trừng phạt kinh tế cũng như hạn chế thương mại đối với Bắc Kinh. Hiện nay, người dân Ấn Độ cũng đã phản đối Trung Quốc rất mạnh mẽ bằng các cuộc biểu tình ngay trước tòa đại sứ Trung Quốc ở thủ đô New Delhi.

Ảnh: Minh họa. Thủ tướng Ấn Độ cũng cho biết thêm rằng ông hi vọng có sự hòa bình và kiềm chế trong khu vực tuy nhiên không vì đó mà họ từ chối chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Một số quan chức cấp cao của Ấn Độ cũng đã công khai kêu gọi người dân tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: Minh họa Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ cũng đã được yêu cầu phác thảo những kế hoạch để sẵn sàng đáp trả quân thù, đồng thời huy động cả 3 binh chủng Hải - lục - không quân vào cuộc, sẵn sàng giáng xuống đối phương những đòn mạnh nhất.

Ảnh: Minh họa. Trước đó, xe tăng đã được quân đội Ấn Độ điều động đến khu vực ladark cùng với việc tăng cường quân số, và nay là cả các chiến đấu cơ hiện đại Su-30MKI. Trong khi đó bên phía Trung Quốc cũng đã có những sự chuẩn bị của mình. Có thể thấy, tương quan lực lượng hai bên tại khu vực khá là tương đương.

Ảnh: Xe tăng T-90 của Ấn Độ. Ảnh: Minh họa. Có thể thấy, tình hình Ladark chưa bao giờ nóng hơn lúc này và có thể chỉ cần một tiếng súng thôi là một cuộc chiến lớn cũng có thể xảy ra. Trung Quốc và Ấn Độ là hai cường quốc hàng đầu châu Á, việc chiến tranh giữa hai nước này xảy ra chắc chắn sẽ có một tác động xấu đến khu vực cả về kinh tế lẫn chính trị. Hy vọng trong những ngày sắp tới, hai bên sẽ có những cuộc hội đàm và cùng xuống thang sau hơn 1 tháng xung đột ròng rã. Video Căng thẳng tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

Xung đột biên giới Ladark giữa Trung Quốc và Ấn Độ bắt đầu từ đầu tháng 5 tại khu vực thung lũng Galwan sau khi binh sĩ hai nước này có những ẩu đả với nhau nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Ảnh: Minh họa. Mọi chuyện chỉ diễn biến cực kỳ xấu sau đêm 15/6 vừa qua, một vụ xô xát quy mô lớn đã khiến 20 binh sĩ Ấn Độ tử vong trong đó có cả Đại tá chỉ huy đơn vị cùng rất nhiều binh sĩ khác bị thương. Đây là một vụ việc vô cùng nghiêm trọng, lần đầu tiên kể từ năm 1975, lính Ấn Độ lại hi sinh ở biên giới bởi người Trung Quốc. Ảnh: Minh họa. Theo tờ The Time Of India cho biết, Chính phủ Ấn Độ đã nói rằng cuộc đối thoại giữa lực lượng vũ trang Trung - Ấn vào ngày 18/6 đã đi vào “bế tắc”, tuy nhiên có thể những đàm phán sẽ được tiếp tục nối lại trong vài ngày tới. Ảnh: Minh họa. Được biết, ở khu vực đông Ladark, Ấn Độ đang duy trì một lực lượng khoảng 15.000 quân, đã được đặt vào tình trạng khẩn cấp, với tinh thần chiến đấu cao, sẵn sàng đáp trả lại kẻ thù trong trường hợp cần thiết.

Ảnh: Minh họa. Thủ tướng Ấn Độ - Narendra Modi khẳng định: “Sẽ không có một binh sĩ nào hi sinh một cách vô ích”. Ngay sau đó, đã có 100 máy bay quân sự, chủ yếu là Su-30MKI được không quân nước này điều động khẩn cấp đến biên giới sẵn sàng ứng chiến. Ảnh: Minh họa. Phía Ấn Độ cũng tiếp tục đổ lỗi cho Trung Quốc rằng họ đã cố gắng đơn phương thay đổi hiện trạng trong khu vực tranh chấp dẫn đến những đối đầu bạo lực từ hai phe. Ảnh: Minh họa. Ấn Độ cũng đang xem xét để bắt đầu các lệnh trừng phạt kinh tế cũng như hạn chế thương mại đối với Bắc Kinh. Hiện nay, người dân Ấn Độ cũng đã phản đối Trung Quốc rất mạnh mẽ bằng các cuộc biểu tình ngay trước tòa đại sứ Trung Quốc ở thủ đô New Delhi.

Ảnh: Minh họa. Thủ tướng Ấn Độ cũng cho biết thêm rằng ông hi vọng có sự hòa bình và kiềm chế trong khu vực tuy nhiên không vì đó mà họ từ chối chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Một số quan chức cấp cao của Ấn Độ cũng đã công khai kêu gọi người dân tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: Minh họa Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ cũng đã được yêu cầu phác thảo những kế hoạch để sẵn sàng đáp trả quân thù, đồng thời huy động cả 3 binh chủng Hải - lục - không quân vào cuộc, sẵn sàng giáng xuống đối phương những đòn mạnh nhất.

Ảnh: Minh họa. Trước đó, xe tăng đã được quân đội Ấn Độ điều động đến khu vực ladark cùng với việc tăng cường quân số, và nay là cả các chiến đấu cơ hiện đại Su-30MKI. Trong khi đó bên phía Trung Quốc cũng đã có những sự chuẩn bị của mình. Có thể thấy, tương quan lực lượng hai bên tại khu vực khá là tương đương.

Ảnh: Xe tăng T-90 của Ấn Độ. Ảnh: Minh họa. Có thể thấy, tình hình Ladark chưa bao giờ nóng hơn lúc này và có thể chỉ cần một tiếng súng thôi là một cuộc chiến lớn cũng có thể xảy ra. Trung Quốc và Ấn Độ là hai cường quốc hàng đầu châu Á, việc chiến tranh giữa hai nước này xảy ra chắc chắn sẽ có một tác động xấu đến khu vực cả về kinh tế lẫn chính trị. Hy vọng trong những ngày sắp tới, hai bên sẽ có những cuộc hội đàm và cùng xuống thang sau hơn 1 tháng xung đột ròng rã. Video Căng thẳng tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp