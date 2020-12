Ngạc nhiên với trang bị quá hiện đại của lính Bộ binh Pakistan

Đầu tiên trong danh sách là quân phục dã chiến dành cho lính bộ binh Pakistan, lần đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 2012, quân đội nước này đã tiêu chuẩn hóa theo kiểu ngụy trang sa mạc khô cằn. Loại quân phục mới này đã được chứng minh có khả năng che giấu và ngụy trang tốt trong nhiều môi trường. Nguồn ảnh: QQ. Thứ hai là găng tay tấn công Oakley SI, Quân đội Pakistan đã bắt đầu trang bị loại Oakley SI này từ năm 2014; loại găng tay này có lớp mạ bằng sợi carbon cứng để bảo vệ khi va chạm mạnh. Được làm bằng da có lỗ thông hơi siêu bền và lòng bàn tay bằng da cao cấp, để kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ. Nguồn ảnh: QQ. Thứ ba là giày chiến đấu dòng Delta, hiện loại giày này đã được trang bị thử nghiệm cho bộ binh Quân đội Pakistan. Theo đánh giá của những người lính, đây là những đôi giày chắc chắn và bền bỉ. Chúng đã được chứng minh là tạo thoải mái cho người đi và thích ứng trên nhiều địa hình khác nhau. Nguồn ảnh: QQ. Thứ tư là mũ chống đạn GID, mũ có thể bảo vệ đầu khỏi đạn, mảnh vỡ bom, pháo văng; đồng thời mang lại cảm giác thoải mái cho người dùng, do trọng lượng cân bằng và không cản trở hoạt động của người đội. Hệ thống treo bên trong đảm bảo luôn có một khoảng trống giữa đầu và vỏ, giảm thiểu tác động của chấn thương do va đập, gây ra cho người sử dụng. Nguồn ảnh: QQ. Thứ năm là áo chống đạn GIDs Muhafiz, lực lượng Quân đội Pakistan trang bị áo GIDS Ballistic cho tất cả binh lính. Những chiếc áo chống đạn có thể chống đạn súng ngắn hoặc với các loại áo được nâng cấp, có thể chống được đạn súng trường tiêu chuẩn 5,56 mm và 7,62 mm. Nguồn ảnh: QQ. Tiếp đến là áo khoác chiến thuật, binh lính Pakistan được cấp hai loại áo chiến thuật có nhiều túi, để mang theo đạn dược chiến đấu và các vật tư thiết yếu khác. Bản thân áo khoác cung cấp khả năng bảo vệ cấp độ 3 theo tiêu chuẩn NATO và có thể mặc bên ngoài áo chống đạn. Nguồn ảnh: QQ. Thứ bảy là tấm lót bảo vệ khuỷu tay và đầu gối chiến thuật; quân đội Pakistan đã bắt đầu trang bị đại trà cho binh lính từ năm 2009. Đây là một trong những thiết bị rất quan trọng, giúp bảo vệ tốt đầu gối và khuỷu tay; với lớp đệm lót ở bên trong, giúp giảm sát thương cho binh lính khi va đập với môi trường. Nguồn ảnh: QQ. Thứ tám là kính bảo vệ phân cực; mặc dù vẫn chưa được biên chế rộng rãi trong quân đội Pakistan, nhưng kính bảo vệ phân cực đang được ưu tiên trang bị cho các binh sĩ tiền tuyến. Công dụng chính là bảo vệ mắt tránh khỏi tổn thương bởi các mảnh đạn nhỏ đi lạc và bảo vệ thị lực của mắt. Nguồn ảnh: QQ. Đứng thứ chín trong danh sách là bộ dụng cụ chiến đấu đa năng, bao gồm dao để chiến đấu cùng các công cụ bảo quản vũ khí thông thường cũng như một số phụ kiện khác, rất tiện lợi trong sinh hoạt và chiến đấu của người lính. Nguồn ảnh: QQ. Thứ mười là kính nhìn đêm Sheba, biên chế cho bộ binh hoạt động ở tuyến trước, giáp biên giới Ấn Độ. Kính Sheba là một sản phẩm nhìn ban đêm hiệu suất cao, có thể được cầm tay cũng như gắn trên mũ sắt. Thời gian hoạt động dài, khả năng nhìn đêm không quá 400 mét. Nguồn ảnh: QQ. Tiếp theo là ống nhòm nhiệt Shibli; từ năm 2015, quân đội Pakistan đã bắt đầu cấp ống nhòm nhiệt Shibli cho binh sĩ để nâng cao khả năng quan sát cũng như khả năng chụp ảnh nhiệt của họ. Nguồn ảnh: QQ. Tiếp theo trong danh sách là máy thông tin chiến thuật cá nhân P-25 tần số cao, do chính Pakistan phát triển và sản xuất; bộ đàm chiến thuật P-25 đang được Quân đội Pakistan và các tổ chức bán quân sự của nước này sử dụng. Nguồn ảnh: QQ. Tiếp theo là đồng hồ kỹ thuật số quân sự, đây là trang bị khá mới của binh lính Pakistan, đồng hồ Military Digital rất hiện đại và có thể cung cấp các thông số nhiệt độ, đo thời gian chính xác và nhiều chỉ số khác. Nguồn ảnh: QQ. Ba lô là trang bị không thể thiếu của mỗi người lính, binh sĩ Pakistan được cấp ba lô Ruck Sack theo tiêu chuẩn POF, tương thích với các yêu cầu vận hành và hậu cần mang lại cho binh lính sự linh hoạt khi hoạt động hơn 48 giờ liên tục. Nguồn ảnh: QQ. Cuối cùng là mặt nạ phòng độc và bộ đồ phòng hóa, bộ quần áo bảo hộ NBC này chỉ được cấp cho binh sĩ trong các hoạt động đặc biệt; còn mặt nạ phòng độc được trang bị theo tiêu chuẩn trong chiến tranh cho từng binh sĩ. Nguồn ảnh: QQ. Lính Pakistan tập trận bắn đạn thật. Nguồn: CNN.

