Bugatti Mistral - chiếc siêu xe mui trần nhanh nhất thế giới

Andy Wallace, tay lái thử Bugatti Pilote Officiel và là người chiến thắng giải Le Mans đã ngồi sau tay lái của chiếc Hypercar Bugatti Mistral mui trần này, khám phá hết tiềm năng của chiếc xe tại đường đua Papenburg ở Đức. Được biết, tốc độ ấn tượng 453,91 km/h trên siêu xe Bugatti Mistral mà tay đua đạt được vào ngày 9/11/2024 vừa qua cao hơn 34 km/h so với tốc độ tối đa chính thức của Bugatti W16 Mistral sản xuất giới hạn. Thành tích ấn tượng này được thiết lập bởi chiếc xe kỷ lục thế giới Bugatti W16 Mistral độc đáo có giá lên tới 14 triệu Euro. Giá này gần gấp ba lần giá khởi điểm của những chiếc Mistral thông thường. Tuy nhiên, chiếc xe đặc biệt này cũng sở hữu diện mạo độc đáo ấn tượng. Mẫu xe World Record Car này được trang trí với hai tông màu bao gồm màu sơn am Jet Orange ở phần dưới thân xe và bộ mâm xe màu cam nổi bật tương phản với lớp sơn ngoại thất carbon đen. Khoang nội thất của xe cũng được hoàn thiện với các điểm nhấn màu cam cùng chỉ màu cam. Bugatti trang bị cho chiếc xe khối động cơ W16 8.0 lít tăng áp kép 1.578 mã lực nhưng thương hiệu cho biết nỗ lực lập kỷ lục này diễn ra sau nhiều tháng chuẩn bị phức tạp và thử nghiệm được lên kế hoạch tỉ mỉ để đội ngũ phát triển có thể tự tin khám phá khả năng to lớn của xe. Điều thú vị là chiếc W16 Mistral độc đáo này thuộc về một khách hàng đặc biệt đang sở hữu toàn bộ bộ sưu tập Bugatti World Record Car và đây chính là bộ sưu tập The Singh Collection tại Punjab, Ấn Độ. Bộ sưu tập trong mơ bao gồm Veyron 16.4 Super Sport đạt tốc độ 431,07 km/h vào năm 2010, Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse đạt tốc độ 408,84 km/h vào năm 2013 và Chiron Super Sport 300+ gần đây hơn với kỷ lục ấn tượng 490,48 km/h vào năm 2019. Ngoài việc có đặc quyền sở hữu một phần lớn lịch sử của Bugatti, vị khách hàng đặc biệt này đã có một kỳ nghỉ cuối tuần đáng nhớ cùng đội ngũ phát triển của thương hiệu. Sau nỗ lực lập kỷ lục thành công, anh đã cùng Andy Wallace tham gia chuyến đi trải nghiệm có thể là hành trình chở khách nhanh nhất từ trước đến nay, đạt “tốc độ gần như tương đương”. Ngoài ra, Bugatti đã chính thức rút lui khỏi cuộc đua kỷ lục tốc độ vào năm 2019 nhưng thương hiệu Molsheim không thể cưỡng lại được một lần nữa khi đã tiếp tục chinh phục kỷ lục về tốc độ. Video: Bugatti Mistral đã công bố một kỷ lục tốc độ mới.

