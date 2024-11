Số phận bi thảm của quân Ukraine cố thoát khỏi rừng Olgovsky

Trong mấy ngày qua, giao tranh ở khu vực Kursk vẫn diễn biến rất ác liệt; sau khi đạt được thắng lợi ban đầu từ cuộc tấn công bất ngờ vào đầu tháng 8, thì lúc này, Quân đội Ukraine đang lo lắng rút ra khỏi vòng vây một cách an toàn, đặc biệt là tại rừng Olgovsky. Trước khi kết quả bầu cử Mỹ được công bố, nhằm bảo đảm chiến thắng trên lãnh thổ Nga và tạo đà cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ Mỹ, Quân đội Ukraine đã không ngần ngại rút lực lượng phòng thủ khỏi tiền tuyến Donbass, để duy trì "sự hiện diện quân sự" của họ ở khu vực Kursk. Đồng thời Kiev còn có ý định sử dụng Kursk làm căn cứ để tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát quân sự vào các khu vực lãnh thổ của Nga. Đặc biệt là chiếm Nhà máy điện hạt nhân Kursk, một trong ba nhà máy điện hạt nhân (NPP) lớn nhất ở Nga, nằm trên bờ sông Seym, cách thành phố Kursk khoảng 40 km về phía tây. Chính vì lý do này mà sau khi bầu cử Mỹ lắng xuống, chính quyền Kiev và Quân đội Ukraine vốn đặt hy vọng tiếp tục nắm quyền vào Đảng Dân chủ “đã có phần nản lòng”. Đặc biệt sau khi bản thân ông Donald Trump và các thành viên trong nhóm nòng cốt của ông, tiếp tục tung ra thông tin “cắt viện trợ quân sự cho Ukraine”, thì tinh thần của Quân đội Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề. Ngày 18/11, tờ Sunday Times của Anh đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ công bố "kế hoạch kiên cường" 10 điểm vào tuần tới, để nâng cao tinh thần của quân và dân Ukraine, vốn đã bị “tổn hại” do việc ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Những diễn biến mới tại Kursk xảy ra trong bối cảnh ông Trump sắp sửa nhậm chức Tổng thống Mỹ. Điều này đã dẫn tới câu hỏi về cách tiếp cận của Washington đối với sự hỗ trợ dành cho Ukraine, cũng như việc liệu Kiev có phải đưa ra bất cứ nhượng bộ tiềm năng nào cho Moscow trong tương lai hay không? Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ “chấm dứt xung đột Nga-Ukraine chỉ trong một ngày”; tuy nhiên, việc chấm dứt cuộc xung đột như thế nào thì ông chưa tiết lộ? Nhưng dư luận nghi ngờ về kế hoạch của ông Trump, khi cả Moscow và Kiev đều không chấp nhận. Trong khi đó, các cuộc tấn công của quân Nga vẫn tiếp tục ở khu vực rừng Olgovsky, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Quân đội Nga đã tiêu diệt hơn 80 lính Ukraine khi đang cố gắng thoát ra khỏi vòng vây theo nhóm 15-20 người. Ngoài ra còn có 40 lính Ukraine bị thương, 24 người bị bắt làm tù binh. Kênh Rybar cho biết, quân Ukraine ở khu vực đông bắc Kursk không thể rút lui an toàn nếu không nhận được sự hỗ trợ hiệu quả, khi các trận đánh đang diễn ra quyết liệt, nhằm giành lấy khu rừng Olgovsky. Khi thòng lọng của Quân đội Nga dần thắt chặt, quân Ukraine ở khu vực đông bắc Kursk sắp trở thành “đội quân đơn độc”, nếu không đột phá sẽ không còn cơ hội sống sót. Rybar cũng đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội Nga bao vây và tiêu diệt quân Ukraine phá vây tại khu rừng Olgovsky. Đoạn video trên kênh Rybar cho biết, vào ngày 17/11, quân Ukraine bị bao vây tại khu rừng Olgovsky bắt đầu tổ chức “tùy nghi di tản” thành từng nhóm từ 15-20 người, nhưng bị UAV trinh sát của Nga được trang bị khí tài hồng ngoại phát hiện và ngay lập tức gọi hỏa lực tấn công phía sau để tấn công. Ngay sau đó, quân Ukraine đột phá nhanh chóng rơi vào màn hỏa lực tổng lực bao trùm của pháo binh, pháo phản lực phóng loạt, UAV FPV và hỏa khí bộ binh… khiến Tiểu đoàn xung kích 155 thuộc Lữ đoàn phòng thủ nội địa số 117, từng gây thương vong nặng nề cho quân Nga ở mặt trận Donbass, đã bị thiệt hại nặng. Có thể nhận thấy, Quân đội Ukraine triển khai ở Kursk đang trong tình thế bị bao vây chia cắt, đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt. Nếu Quân đội Nga thành công trong việc cắt dọc theo tuyến Novoivanovka - Malaya Loknya, thì quân Ukraine ở rừng Olgovsky sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Do vậy Quân đội Ukraine đã tăng cường lực lượng tấn công vào hai bên khu vực “nút cổ chai” này. Cho đến nay, không một nhóm biệt kích Ukraine nào cố gắng thoát ra khỏi khu vực Olgovsky thành công. Các nhà phân tích truyền thông châu Âu cho rằng, đây sẽ trở thành hình mẫu cho sự thất bại của Quân đội Ukraine trong kế hoạch phiêu lưu quân sự tại Kursk và làm tổn hại thêm đến tinh thần chiến đấu của Quân đội Ukraine trên toàn chiến trường. (Nguồn ảnh: Rvvoenkory, Ukrinform, Topwar).

Trong mấy ngày qua, giao tranh ở khu vực Kursk vẫn diễn biến rất ác liệt; sau khi đạt được thắng lợi ban đầu từ cuộc tấn công bất ngờ vào đầu tháng 8, thì lúc này, Quân đội Ukraine đang lo lắng rút ra khỏi vòng vây một cách an toàn, đặc biệt là tại rừng Olgovsky. Trước khi kết quả bầu cử Mỹ được công bố, nhằm bảo đảm chiến thắng trên lãnh thổ Nga và tạo đà cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ Mỹ, Quân đội Ukraine đã không ngần ngại rút lực lượng phòng thủ khỏi tiền tuyến Donbass, để duy trì "sự hiện diện quân sự" của họ ở khu vực Kursk. Đồng thời Kiev còn có ý định sử dụng Kursk làm căn cứ để tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát quân sự vào các khu vực lãnh thổ của Nga. Đặc biệt là chiếm Nhà máy điện hạt nhân Kursk, một trong ba nhà máy điện hạt nhân (NPP) lớn nhất ở Nga, nằm trên bờ sông Seym, cách thành phố Kursk khoảng 40 km về phía tây. Chính vì lý do này mà sau khi bầu cử Mỹ lắng xuống, chính quyền Kiev và Quân đội Ukraine vốn đặt hy vọng tiếp tục nắm quyền vào Đảng Dân chủ “đã có phần nản lòng”. Đặc biệt sau khi bản thân ông Donald Trump và các thành viên trong nhóm nòng cốt của ông, tiếp tục tung ra thông tin “cắt viện trợ quân sự cho Ukraine”, thì tinh thần của Quân đội Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề. Ngày 18/11, tờ Sunday Times của Anh đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ công bố "kế hoạch kiên cường" 10 điểm vào tuần tới, để nâng cao tinh thần của quân và dân Ukraine, vốn đã bị “tổn hại” do việc ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Những diễn biến mới tại Kursk xảy ra trong bối cảnh ông Trump sắp sửa nhậm chức Tổng thống Mỹ. Điều này đã dẫn tới câu hỏi về cách tiếp cận của Washington đối với sự hỗ trợ dành cho Ukraine, cũng như việc liệu Kiev có phải đưa ra bất cứ nhượng bộ tiềm năng nào cho Moscow trong tương lai hay không? Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ “chấm dứt xung đột Nga-Ukraine chỉ trong một ngày”; tuy nhiên, việc chấm dứt cuộc xung đột như thế nào thì ông chưa tiết lộ? Nhưng dư luận nghi ngờ về kế hoạch của ông Trump, khi cả Moscow và Kiev đều không chấp nhận. Trong khi đó, các cuộc tấn công của quân Nga vẫn tiếp tục ở khu vực rừng Olgovsky, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Quân đội Nga đã tiêu diệt hơn 80 lính Ukraine khi đang cố gắng thoát ra khỏi vòng vây theo nhóm 15-20 người. Ngoài ra còn có 40 lính Ukraine bị thương, 24 người bị bắt làm tù binh. Kênh Rybar cho biết, quân Ukraine ở khu vực đông bắc Kursk không thể rút lui an toàn nếu không nhận được sự hỗ trợ hiệu quả, khi các trận đánh đang diễn ra quyết liệt, nhằm giành lấy khu rừng Olgovsky. Khi thòng lọng của Quân đội Nga dần thắt chặt, quân Ukraine ở khu vực đông bắc Kursk sắp trở thành “đội quân đơn độc”, nếu không đột phá sẽ không còn cơ hội sống sót. Rybar cũng đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội Nga bao vây và tiêu diệt quân Ukraine phá vây tại khu rừng Olgovsky. Đoạn video trên kênh Rybar cho biết, vào ngày 17/11, quân Ukraine bị bao vây tại khu rừng Olgovsky bắt đầu tổ chức “tùy nghi di tản” thành từng nhóm từ 15-20 người, nhưng bị UAV trinh sát của Nga được trang bị khí tài hồng ngoại phát hiện và ngay lập tức gọi hỏa lực tấn công phía sau để tấn công. Ngay sau đó, quân Ukraine đột phá nhanh chóng rơi vào màn hỏa lực tổng lực bao trùm của pháo binh, pháo phản lực phóng loạt, UAV FPV và hỏa khí bộ binh… khiến Tiểu đoàn xung kích 155 thuộc Lữ đoàn phòng thủ nội địa số 117, từng gây thương vong nặng nề cho quân Nga ở mặt trận Donbass, đã bị thiệt hại nặng. Có thể nhận thấy, Quân đội Ukraine triển khai ở Kursk đang trong tình thế bị bao vây chia cắt, đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt. Nếu Quân đội Nga thành công trong việc cắt dọc theo tuyến Novoivanovka - Malaya Loknya, thì quân Ukraine ở rừng Olgovsky sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Do vậy Quân đội Ukraine đã tăng cường lực lượng tấn công vào hai bên khu vực “nút cổ chai” này. Cho đến nay, không một nhóm biệt kích Ukraine nào cố gắng thoát ra khỏi khu vực Olgovsky thành công. Các nhà phân tích truyền thông châu Âu cho rằng, đây sẽ trở thành hình mẫu cho sự thất bại của Quân đội Ukraine trong kế hoạch phiêu lưu quân sự tại Kursk và làm tổn hại thêm đến tinh thần chiến đấu của Quân đội Ukraine trên toàn chiến trường. (Nguồn ảnh: Rvvoenkory, Ukrinform, Topwar).