Con gái út tiệm vàng lớn nhất nhì Đồng Tháp xinh đẹp tuổi 13

Là cái tên nổi bật trong làng mẫu nhí Việt trong shobiz, ít ai biết rằng cô bạn mẫu Katherine Minh Vy còn có gia thế không phải dạng vừa khi có gia đình sở hữu tiệm vàng lớn nhất nhì Đồng Tháp. Thời gian qua, đám cưới người chị gái Minh Vy - có tên Minh Thư với của hồi môn khủng hơn 1000 cây vàng khiến nhiều người chú ý tới gia đình của Minh Vy hơn. Nhiều người cũng nhờ đó mới biết được nàng thơ nhỏ tuổi của nhiều nhà thiết kế hàng đầu lại có gia thế giàu có đến vậy. Dù chỉ mới 13 tuổi, Minh Vy đã có nhiều năm kinh nghiệm với vai trò là một mẫu nhí. Minh Vy từng góp mặt trong nhiều sự kiện thời trang lớn trong nước như: Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, Non sông gấm vóc, Call out my name,... và còn nhận được danh hiệu "Người mẫu Teen xuất sắc nhất 2023". Dù chỉ mới học cấp 2 nhưng Minh Vy sở hữu thân hình phổng phao cùng phong cách có phần chững chạc hơn bạn đồng trang lứa. Điều này cũng dễ hiểu vì cô nàng từ bé đã được tiếp xúc với thời trang, cũng như dạn dĩ trên nhiều sân khấu to nhỏ. Từ nhỏ, Minh Vy đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và được bố mẹ đầu tư để theo con đường này. Khi mới 10, 11 tuổi, Minh Vy đã thử sức trên các sàn diễn catwalk, nhiều lần được các nhà thiết kế tên tuổi giao cho vị trí mở màn cũng như vị trí Vedette. Trong bộ sưu tập Dreaming The Cirrus của NTK Ivan Trần thuộc khuôn khổ “Tuần lễ thời trang Internatinol Vietnam Fashions Week”, Minh Vy đã có màn trình diễn xuất sắc, biểu lộ thần thái và khả năng catwalk chuyên nghiệp với vị trí đi mở đầu show. Nhờ thần thái chuyên nghiệp, cô bạn nhận được rất nhiều lời mời tham gia mẫu ảnh. Minh Vy từng chia sẻ mong muốn của mình trong tương lai muốn tham gia các cuộc thi sắc đẹp. (Ảnh: FBNV)

Là cái tên nổi bật trong làng mẫu nhí Việt trong shobiz, ít ai biết rằng cô bạn mẫu Katherine Minh Vy còn có gia thế không phải dạng vừa khi có gia đình sở hữu tiệm vàng lớn nhất nhì Đồng Tháp. Thời gian qua, đám cưới người chị gái Minh Vy - có tên Minh Thư với của hồi môn khủng hơn 1000 cây vàng khiến nhiều người chú ý tới gia đình của Minh Vy hơn. Nhiều người cũng nhờ đó mới biết được nàng thơ nhỏ tuổi của nhiều nhà thiết kế hàng đầu lại có gia thế giàu có đến vậy. Dù chỉ mới 13 tuổi, Minh Vy đã có nhiều năm kinh nghiệm với vai trò là một mẫu nhí. Minh Vy từng góp mặt trong nhiều sự kiện thời trang lớn trong nước như: Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, Non sông gấm vóc, Call out my name,... và còn nhận được danh hiệu "Người mẫu Teen xuất sắc nhất 2023". Dù chỉ mới học cấp 2 nhưng Minh Vy sở hữu thân hình phổng phao cùng phong cách có phần chững chạc hơn bạn đồng trang lứa. Điều này cũng dễ hiểu vì cô nàng từ bé đã được tiếp xúc với thời trang, cũng như dạn dĩ trên nhiều sân khấu to nhỏ. Từ nhỏ, Minh Vy đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và được bố mẹ đầu tư để theo con đường này. Khi mới 10, 11 tuổi, Minh Vy đã thử sức trên các sàn diễn catwalk, nhiều lần được các nhà thiết kế tên tuổi giao cho vị trí mở màn cũng như vị trí Vedette. Trong bộ sưu tập Dreaming The Cirrus của NTK Ivan Trần thuộc khuôn khổ “Tuần lễ thời trang Internatinol Vietnam Fashions Week”, Minh Vy đã có màn trình diễn xuất sắc, biểu lộ thần thái và khả năng catwalk chuyên nghiệp với vị trí đi mở đầu show. Nhờ thần thái chuyên nghiệp, cô bạn nhận được rất nhiều lời mời tham gia mẫu ảnh. Minh Vy từng chia sẻ mong muốn của mình trong tương lai muốn tham gia các cuộc thi sắc đẹp. (Ảnh: FBNV)