Vì sao kẻ trộm mộ hễ nghe tiếng gà gáy là chạy mất mật?

Giống như nhiều nền văn minh, người Trung Quốc tin rằng tồn tại thế giới bên kia - nơi linh hồn sẽ tới sau khi qua đời. Để người quá cố có cuộc sống sung túc như lúc sống, người thân sẽ mai táng rất nhiều đồ tùy táng theo người chết. Điều này trở thành mục tiêu của những kẻ trộm mộ. Những ngôi mộ chứa nhiều ngọc ngà châu báu, vàng bạc... của tầng lớp thương nhân, quý tộc và hoàng tộc luôn là mục tiêu hàng đầu của giới trộm mộ. Những tên mộ tặc muốn đào mộ trộm báu vật trong các ngôi mộ với hy vọng sẽ lấy được nhiều đồ tùy táng giúp có tiền tiêu xài, thậm chí giàu lên chỉ trong một đêm. Làm công việc mạo hiểm và phi pháp, kẻ trộm mộ có một số quy tắc riêng. Trong số này, trước khi lẻn vào bên trong mộ, đạo tặc sẽ thắp sáng những chiếc đèn dầu hoặc nến mang theo. Nếu đèn dầu, nến cháy bình thường thì đó được coi là điềm báo có thể đột nhập vào mộ để đánh cắp bảo vật. Ngược lại, nếu đèn dầu, nến không cháy hoặc cháy một lúc rồi tắt dù không có gió thì đó là điềm báo xui cẻo, tuyệt đối không được đào trộm ngôi mộ đó. Không những vậy, giới trộm mộ còn có một quy tắc đặc biệt khác đó là nếu nghe thấy tiếng gà gáy thì phải nhanh chóng tháo chạy. Trước sự việc này, nhiều người không khỏi thắc mắc lý do vì sao trộm mộ lại làm như vậy. Theo một số nhà nghiên cứu lịch sử, tiếng gà gáy là "kim chỉ nam" cho những kẻ trộm mộ. Nguyên do là bởi gà gáy đồng nghĩa với việc trời sắp sáng. Nếu trời sáng mà những tên đạo tặc chưa rời khỏi mộ thì có thể bị những người dân xung quanh phát hiện, bắt giữ và đưa đến quan phủ xử tội. Do đó, dù chưa vơ vét được toàn bộ đồ tùy táng giá trị thì những kẻ trộm mộ cũng phải nhanh chóng thu dọn và rời đi trước khi bị người khác phát hiện hành vi phạm pháp. Mời độc giả xem video: Vụ bí thư xã giết người, đốt xe: Nghi phạm từng đi trộm mộ mượn xác. Nguồn: THDT.

Giống như nhiều nền văn minh, người Trung Quốc tin rằng tồn tại thế giới bên kia - nơi linh hồn sẽ tới sau khi qua đời. Để người quá cố có cuộc sống sung túc như lúc sống, người thân sẽ mai táng rất nhiều đồ tùy táng theo người chết. Điều này trở thành mục tiêu của những kẻ trộm mộ. Những ngôi mộ chứa nhiều ngọc ngà châu báu, vàng bạc... của tầng lớp thương nhân, quý tộc và hoàng tộc luôn là mục tiêu hàng đầu của giới trộm mộ. Những tên mộ tặc muốn đào mộ trộm báu vật trong các ngôi mộ với hy vọng sẽ lấy được nhiều đồ tùy táng giúp có tiền tiêu xài, thậm chí giàu lên chỉ trong một đêm. Làm công việc mạo hiểm và phi pháp, kẻ trộm mộ có một số quy tắc riêng. Trong số này, trước khi lẻn vào bên trong mộ, đạo tặc sẽ thắp sáng những chiếc đèn dầu hoặc nến mang theo. Nếu đèn dầu, nến cháy bình thường thì đó được coi là điềm báo có thể đột nhập vào mộ để đánh cắp bảo vật. Ngược lại, nếu đèn dầu, nến không cháy hoặc cháy một lúc rồi tắt dù không có gió thì đó là điềm báo xui cẻo, tuyệt đối không được đào trộm ngôi mộ đó. Không những vậy, giới trộm mộ còn có một quy tắc đặc biệt khác đó là nếu nghe thấy tiếng gà gáy thì phải nhanh chóng tháo chạy. Trước sự việc này, nhiều người không khỏi thắc mắc lý do vì sao trộm mộ lại làm như vậy. Theo một số nhà nghiên cứu lịch sử, tiếng gà gáy là "kim chỉ nam" cho những kẻ trộm mộ. Nguyên do là bởi gà gáy đồng nghĩa với việc trời sắp sáng. Nếu trời sáng mà những tên đạo tặc chưa rời khỏi mộ thì có thể bị những người dân xung quanh phát hiện, bắt giữ và đưa đến quan phủ xử tội. Do đó, dù chưa vơ vét được toàn bộ đồ tùy táng giá trị thì những kẻ trộm mộ cũng phải nhanh chóng thu dọn và rời đi trước khi bị người khác phát hiện hành vi phạm pháp. Mời độc giả xem video: Vụ bí thư xã giết người, đốt xe: Nghi phạm từng đi trộm mộ mượn xác. Nguồn: THDT.