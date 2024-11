Chiến trường giằng co, Nga sử dụng vũ khí hủy diệt giải quyết

Quân đội Ukraine hiện nay về cơ bản đang ở thế bị động phòng ngự và có rất ít cơ hội phản công. Mệnh lệnh chỉ huy của họ bị gián đoạn và thông tin liên lạc thường xuyên bị hỏng. Trong khi Quân đội Nga đang triệt để tận dụng ưu thế trên không để tiếp tục ném bom, khiến quân Ukraine không thể đánh trả. Đoạn phim về việc lực lượng không quân chiến thuật Nga sử dụng bom chùm RBK-500, nhằm vào các vị trí của Quân đội Ukraine (AFU) đã xuất hiện trên internet; chúng được đưa tin bởi cả các nguồn của Nga và Ukraine. Không quân Nga đã tiêu diệt quân Ukraine ẩn nấp trong các vành đai rừng bằng bom chùm RBK-500. Đánh giá dựa trên các đoạn phim được cung cấp bởi các nguồn của Nga, hầu như không có ai còn sống ở đó. Đoạn video cho thấy rõ khói do các vụ nổ từ các quả đạn con, bao phủ các vị trí của Quân đội Ukraine đang ẩn nấp trong vành đai rừng. Sau những cuộc tấn công bằng bom chùm như vậy, các hoạt động tấn công vào các vị trí vành đai rừng của lính bộ binh và thiết giáp Nga sẽ dễ dàng hơn nhiều, vì bom chùm đã góp phần làm tê liệt sự kháng cự của quân Ukraine. Việc sử dụng bom chùm RBK-500 với mô-đun cánh lượn UMPK của Nga đã bắt đầu cách đây đúng một năm, vào tháng 11/2023, khi các chuyên gia Nga đã hoàn thành mô-đun này, biến loại bom chùm thả rơi tự do thành một quả bom lượn có điều khiển, có thể tấn công chính xác mục tiêu từ xa, mà không phải bay vào khu vực có hỏa lực phòng không của Ukraine. Bom RBK-500 SHOAB-0,5M là loại bom chùm điển hình của Nga; một quả “bom mẹ” chứa khoảng 500 quả bom nhỏ (một quả bom nhỏ có trọng lượng 400 gam). Sau khi bom mẹ rời máy bay, hai cánh lượn của mô-đun UMPK “xòe ra”, kết hợp cánh lái đưa bom đến phía trên khu vực mục tiêu. Lúc này ngòi nổ ở phần đầu được kích hoạt và phá vỡ vỏ “bom mẹ”, sau đó “bom con” được rải xuống khu vực mục tiêu và kích nổ, sát thương mục tiêu bằng sóng xung kích và các mảnh bom, hoặc các viên bi thép, nên loại bom này có khả năng sát thương bộ binh lộ rất lớn. Bom chùm RBK-500 cũng có một số phiên bản để sử dụng vào các loại mục tiêu khác nhau, do vậy chúng cũng khác nhau ở phần đầu và phần đuôi. Tuy nhiên, tất cả bom chùm RBK-500 đều có đường kính thân tiêu chuẩn là 450 mm, chiều dài của bom là từ 1,95 đến 2,5 m. Không chỉ sử dụng bom chùm, Quân đội Nga còn sử dụng vũ khí nhiệt áp với những mục tiêu “khó nhằn”, khi sức công phá của vũ khí nhiệt áp được ví là vũ khí “phi hạt nhân”. Loại vũ khí này khi phát nổ sẽ tạo ra một quả cầu lửa có khổng lồ, nhiệt độ có thể lên tới gấp mấy lần so với vụ nổ thông thường. Đầu tiên của vụ nổ vũ khí nhiệt áp, nó sẽ hút hết không khí xung quanh, sau đó tạo ra một vụ nổ sóng xung kích siêu mạnh. Phương pháp nổ độc đáo này có thể trực tiếp tiêu diệt sinh lực ẩn nấp trong hầm. Cách đây một thời gian, một đoạn video về việc sử dụng pháo nhiệt áp của Quân đội Nga đã được đăng tải trên internet. Sức công phá kinh hoàng và toàn bộ bầu trời bị nhuộm đỏ. Sự nguy hiểm của vũ khí nhiệt áp là phạm vi sát thương của nó đặc biệt lớn; sau khi một quả đạn pháo nhiệt áp phát nổ, oxy trong phạm vi vài trăm mét sẽ bị đốt cháy cạn kiệt, khiến những người bên trong khu vực sát thương về cơ bản sẽ không thể sống sót. Sau khi loại bom này phát nổ, sẽ hình thành một vùng chân không, người trong khu vực bị ảnh hưởng của bom sẽ cảm thấy đặc biệt khó thở, đau màng nhĩ, ngất xỉu tại chỗ. Nhiệt độ nổ của bom nhiệt áp có thể lên tới hơn 2.000 độ, cao gấp mấy lần so với bom thông thường, có thể thiêu cháy mọi vật xung quanh. Các chuyên gia cho rằng, điều đáng sợ nhất của bom nhiệt áp là chúng có thể tạo ra hàng loạt vụ nổ. Vụ nổ đầu tiên hút hết không khí ra khỏi khu vực xung quanh, sau đó tạo ra vụ nổ thứ hai lớn hơn. Cú đánh kép này đặc biệt gây thiệt hại cho các tòa nhà, thậm chí các boongke bê tông cốt thép cũng có thể bị thổi bay. Bom nhiệt áp có sức công phá mạnh đến mức, hiện nay chúng đã trở thành vũ khí nghiên cứu chủ chốt ở nhiều nước. Quân đội Nga lần này đã sử dụng pháo nhiệt áp TOS-1A để tấn công các vị trí của Quân đội Ukraine, có thể nói đây là một cuộc tấn công tàn khốc. Chỉ trong vòng một giờ, 13 quả đạn pháo nhiệt áp đã được bắn vào trận địa phòng ngự của AFU, biến trận địa thành biển lửa. Vũ khí nhiệt áp của Quân đội Nga hiện được chia làm 3 loại, thứ nhất là bom nhiệt áp (ODBA) được sử dụng cho lực lượng không quân; thứ hai là pháo nhiệt áp, thường là pháo phản lực phóng loạt như TOS và thứ ba là vũ khí hỏa lực cá nhân, dùng đạn nhiệt áp như RPO Shmel, hoặc đạn súng phóng lựu nhiệt áp. Vũ khí áp có sức công phá quá mạnh và gây áp lực tâm lý nặng nề cho Quân đội Ukraine, khiến nhiều binh lính Ukraine hoảng sợ khi Quân đội Nga sử dụng vũ khí nhiệt áp và không dám tiếp tục chiến đấu. Một số binh sĩ Ukraine nghe tin quân Nga sắp sử dụng vũ khí nhiệt áp để tấn công, đã tự ý rút lui, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine. (Nguồn ảnh: Topwar, Wikipedia, TASS). Không quân Nga thả bom chùm vào vị trí ẩn nấp của Quân đội Ukraine ở vành đai rừng. Nguồn Topwar.

