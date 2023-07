Nga tiết lộ khả năng của xe tăng NATO trong tay Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn Wikipedia

Xe tăng phương Tây – chủ đề nóng trong quan hệ Nga - NATO



Vào ngày 13/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ một thống kê đáng kinh ngạc: Kể từ ngày 4/6 đến ngày 12/7, Quân đội Nga đã hạ 311 xe tăng của Ukraine; 1/3 trong số đó là do phương Tây sản xuất.

Tổng thống Putin còn cho biết thêm, những chiếc xe tăng phương Tây mà Ukraine nhận được, thậm chí còn bốc cháy “ngoạn mục hơn” so với những chiếc xe tăng chủ lực T-72 của Liên Xô; dẫn đến nhiều kíp xe tăng Ukraine thường “từ chối sử dụng” chúng?

Trong khoảng thời gian từ ngày 4/6 đến ngày 12/7, Ukraine đã chứng kiến 311 xe tăng, xe bọc thép của họ bị phá hủy, bị bắt làm chiến lợi phẩm trong cuộc phản công. Tổng thống Putin cho biết, một phần đáng kể trong số xe tăng bị phá hủy là do phương Tây sản xuất, bao gồm cả loại xe tăng Leopard nổi tiếng của Đức.

Theo truyền thông Nga, hiện lính Ukraine thường sợ phải sử dụng những chiếc xe tăng phương Tây này, vì chúng thường là mục tiêu chính trên chiến trường.

8 xe tăng Leopard và 3 AMX-10 của Ukraine bị tiêu diệt trong một ngày. Nguồn Twitter

Tổng thống Putin lưu ý: “Xe tăng phương Tây cháy giống như tất cả những xe tăng khác, nhưng thậm chí còn cháy mạnh hơn những chiếc T-72 nổi tiếng của Liên Xô”.

Tổng thống Putin nhắc lại sự tin tưởng đầy hy vọng của Ukraine vào việc cung cấp tên lửa tầm xa, ông khẳng định rằng: “Chắc chắn, chúng gây ra thiệt hại, nhưng không có gì thay đổi cục diện xảy ra trong khu vực chiến sự với việc sử dụng chúng. Điều này cũng đúng với xe tăng và xe chiến đấu bộ binh do nước ngoài sản xuất”.

Ông Putin nhấn mạnh rằng, việc Ukraine luôn kỳ vọng vào vũ khí phương Tây, nhưng điều đó sẽ không làm thay đổi cục diện chiến trường, mà thay vào đó sẽ làm trầm trọng thêm tình hình và tiếp tục châm ngòi cho cuộc xung đột.

Xe tăng nào của phương Tây bị tiêu diệt?

Liệu 100 xe tăng phương Tây giao cho Ukraine có bị phá hủy hay không; hiện chưa thể xác nhận. Thực tế là kể từ khi bắt đầu cuộc phản công của Ukraine vào đầu tháng 6, một phần thiết bị do phương Tây cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy.

Không chỉ có xe tăng Leopard mới có bằng chứng về việc bị phá hủy. Tổng thống Nga Putin rất có thể cũng đang đề cập đến “xe tăng” hạng nhẹ bánh hơi AMX-10 của Pháp mà Ukraine nhận được.

Trong một số bài báo, cả truyền thông Nga và phương Tây đã dẫn lời những người lính Ukraine cho rằng, xe tăng bánh hơi của Pháp có khả năng bắn tuyệt vời, nhưng hiệu suất bọc thép rất kém. Phía Ukraine cho biết giáp của AMX-10 mỏng và dễ bị xuyên thủng.

Ukraine cũng đang sử dụng xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất trong cuộc phản công của mình. Tuy nhiên, chúng cũng trở thành nạn nhân của tên lửa chống tăng, bãi mìn và các cuộc không kích của trực thăng tấn công Ka-52 của Nga.

Nhiều xe tăng, xe bọc thép của Ukraine bị quân Nga phá hủy trên hướng chiến trường Zaporizhia vừa qua. Nguồn Bộ Quốc phòng Nga

Ukraine đã nhận được loại xe tăng nào của phương Tây?

Ba loại xe tăng phương Tây hứa viện trợ cho Ukraine, đã gây căng thẳng cho mối quan hệ Nga- NATO là Leopard của Đức, Challenger 2 của Anh và Abrams 1M của Mỹ.

Hiện tại, chỉ có Leopard và Challenger 2 đã được bàn giao cho Ukraine và cũng chỉ có xe tăng Leopard của Đức tham gia chiến đấu.

Có những thông tin rằng chiếc Challenger 2 của Anh đã được phát hiện ở mặt trận Zaporizhia của Ukraine, nhưng chưa có thông tin xác nhận rằng chiếc xe tăng này đã tham chiến.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal và thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki bắt tay nhau sau khi chiếc xe tăng Leopard 2A4 đầu tiên của Ba Lan đến Ukraine (Ảnh Denys Shmyhal trên Twitter)

Những chiếc Abrams của Mỹ nhiều khả năng sẽ đến vào mùa thu hoặc mùa đông, và chúng có thể tham chiến vào nửa cuối năm 2023.

Trong khi các trận chiến khốc liệt đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, thì Đức và người Ba Lan lại bất đồng và từ bỏ một ý tưởng được cho là sẽ giúp đỡ quân đội Ukraine. Đó là việc xây dựng một trung tâm sửa chữa ở Ba Lan, để phục hồi các phương tiện chiến đấu bọc thép hư hỏng của phương Tây, đặc biệt là xe tăng Leopard.

Lý do trung tâm này không được đặt tại Ba Lan là do yêu cầu Ba Lan phải sửa chữa với mức giá cao hơn nhiều so với mức cần thiết. Như vậy, do khác biệt về tài chính, Đức sẽ sửa chữa các xe tăng Ukraine bị hư hỏng tại Đức. Tức là thay vì di chuyển 100 km tới trung tâm sửa chữa, giờ đây xe tăng sẽ di chuyển 600 km.