Nga sử dụng xe phá mìn tấn công nơi Tiểu đoàn Azov cố thủ

Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Nga, Tiểu đoàn Azov không muốn bị bao vây trong những đường hầm của Nhà máy thép Azovstal, và họ bắt đầu đào các đường hầm mới, để cố gắng thoát khỏi vòng vây của quân Nga. Tuy nhiên Quân đội Nga cảnh giác, đã ngay lập tức phát hiện ra sự thay đổi, chỉ chờ khi binh sĩ Tiểu đoàn Azov lên khỏi mặt đất, hỏa lực quân Nga lập tức bao trùm, làm quân Tiểu đoàn Azov bỏ lại xác chết trên mặt đất và nhanh chóng rút chạy về Nhà máy thép. Truyền thông Nga tiết lộ rằng, tại Mariupol có một đường hầm, nằm bên cạnh tòa nhà chính quyền thành phố. Một lối ra đường hầm đã được binh sĩ Tiểu đoàn Azov xây dựng và họ âm mưu chiếm tòa nhà chính quyền của thành phố và các tòa nhà cao tầng, để yểm trợ cho lực lượng rút ra khỏi khu vực Nhà máy thép. Nhưng dường như họ đã quên rằng, tại Mariupol không chỉ có quân đặc nhiệm Chechnya trong thành phố, mà còn có lực lượng đặc biệt tinh nhuệ nhất của Nga là SSO. Lính đặc nhiệm SSO ở thành phố Mariupol, không chỉ có nhiệm vụ bao vây Nhà máy thép, mà là một đội săn cơ động. Và SSO không mất nhiều thời gian, để phát hiện ra nỗ lực chạy trốn của Tiểu đoàn Azov. Khi lực lượng SSO phát hiện ra binh lính Tiểu đoàn Azov rút chạy, một cuộc chạm trán ác liệt đã diễn ra và không khó, hỏa lực quân Nga tiếp tục đẩy Tiểu đoàn Azov xuống lại đường hầm. Để tránh những rắc rối trong tương lai và chống các vụ đánh lén, sau khi đánh bật tốp lính Tiểu đoàn Azov xuống lại các đường hầm, Quân đội Nga đã cho nổ tung những đường hầm đã phát hiện được; nhằm ngăn chặn việc lính Tiểu đoàn Azov sử dụng những đường hầm này, để tiếp tục tìm cách chạy trốn và đánh lén. Về phần binh lính Tiểu đoàn Azov, cố thủ trong các tòa nhà và dưới tầng hầm gần Nhà máy thép, sau khi hết thời gian cho ra hàng, Quân đội Nga đã sử dụng xe quét mìn UR-77 Meteorite, trực tiếp phá hủy các tòa nhà và lực lượng trú ẩn tại đây. Những dây nổ mà xe quét mìn UR-77 Meteorite phóng ra, có sức công phá lớn khủng khiếp, hơn cả đạn lựu pháo tự hành 152mm, hoặc thậm chí cả “siêu cối” 240mm 2S4; vì quãng đường nó tàn phá rất lớn. Xe phá mìn UR-77 được trang bị ống phóng và hai dây gắn lượng nổ cao. Khi sử dụng, xe phóng ra một quả tên lửa không có đầu nổ, kéo theo một đoạn dây thuốc nổ ở phía sau. Tùy vào điều kiện thực tế bãi mìn nó cần phá, mà chiều dài của dây thuốc nổ có thể thay đổi được. Trên thực tế, xe phá mìn UR-77 ban đầu được Quân đội Nga sử dụng để rà phá bom mìn cho lực lượng cơ giới đi qua; hoặc dùng để phá hàng rào, mở cửa cho lực lượng đánh chiếm đầu cầu vào các căn cứ phòng ngự của đối phương. Tuy nhiên, trong chiến tranh Syria, Quân đội Nga đã tình cờ phát hiện ra UR-77 không chỉ có tác dụng rà phá bom mìn tốt, mà còn có tác dụng sát thương rất mạnh, đối với các công trình bị đối phương sử dụng để ẩn nấp lực lượng. Vì vậy, Quân đội Nga sử dụng xe phá mìn UR-77 để trực tiếp để chiến đấu trong chiến trường đô thị và được sử dụng để phá hủy các tòa nhà. Các bức ảnh trên đường phố tại Deir Ezzor cho thấy, quân Syria đã sử dụng xe phá mìn UR-77, để tấn công các chiến binh chống chính phủ Syria, ẩn náu trong các tòa nhà. Sau khi nổ, dây nổ do UR-77 phóng ra, không chỉ tạo ra một hành lang an toàn cho binh lính tiến công, nó còn tạo luôn một đoạn rãnh dài dọc theo đường phát nổ; còn khi phóng vào các tòa nhà, có thể làm hỏng hoặc sập các tòa nhà. UR-77 thực sự là một vũ khí có sức sát thương lớn, trong các cuộc giao tranh trên đường phố. Lực lượng vũ trang chống chính phủ Syria sợ và căm thù loại vũ khí này, vì sức công phá quá ghê gớm của nó. Không ngờ lần này, Quân đội Nga cũng sử dụng sát thủ lớn này ở Mariupol, và thực sự sử dụng xe phá mìn UR-77 như một phiên bản hiện đại của "súng cối" vây hãm, và hiệu quả thật đáng nể; dù là kiên cố như nhà máy thép, thì các tòa nhà cũng không thể chịu được sự bắn phá của nó. Trong rà phá bom mìn thông thường, các thông số phóng tên lửa sẽ được điều chỉnh sau khi tính toán khoảng cách, sao cho dây nổ dài vài chục mét, dàn đều thành một đường để kích nổ. Tuy nhiên, để phóng lượng nổ có sức công phá lớn đến nơi trú ẩn của Tiểu đoàn Azov khoảng từ 50-60 mét, quân Nga đã áp dụng một phương pháp gây nổ đặc biệt; đó là dây nổ do tên lửa kéo theo, được kích nổ đồng loạt phía trên các tòa nhà nơi đối phương trú ẩn, thay vì rơi xuống đất như khi phá mìn thông thường. Bởi vậy, chưa nói đến các công trình kiến trúc bình thường, cho dù là công sự bê tông cốt thép trực tiếp đụng phải, cũng không chịu nổi. Những dây nổ không có mảnh vỡ, nhưng do sóng xung kích quá lớn của thuốc nổ, đã phá hủy mọi vật xung quanh. Vì vậy, sau khi binh lính Tiểu đoàn Azov không đào được đường hầm để trốn thoát, họ đã bị pháo kích bằng dây nổ hạng nặng của quân Nga. Các boongke và hầm ngầm kiên cố, đã làm những vũ khí hạng nặng của quân Nga bất lực, và với UR-77 có thể coi là loại “vũ khí đặc trị”.

