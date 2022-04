Trận tập kích của quân Ukraine vào lãnh thổ Nga nói lên điều gì?

Kể từ khi Quân đội Nga tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu giai đoạn 1 và rút hoàn toàn khỏi mặt trận phía Bắc, để tập trung lực lượng bước vào cuộc tấn công trực diện, theo hướng miền Đông Ukraine; thì một số tỉnh ở biên giới Nga, đã rơi vào trạng thái “đứng ngồi không yên”. Mặc dù Quân đội Ukraine không có khả năng đối đầu trực diện với Quân đội Nga, nhưng các Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn can đảm, tiến hành tập kích trả đũa vào các thị trấn và cơ sở dân sự ở hậu phương Nga; gây ra tiếng vang đáng kể về mặt chính trị. Kể từ cuối tháng 3, các kho dầu, làng mạc, cầu cống ở khu vực biên giới Nga, đã bị bị Quân đội Ukraina tập kích liên tục; và trong hai ngày qua, Quân đội Ukraina dường như đã tổ chức một cuộc tấn công nữa, nhằm vào hậu phương của quân Nga. Quân đội Nga đã công bố kết quả chiến thắng vào tuần vừa rồi. Phía sau mặt trận phía đông của Quân đội Nga, gần với trạm kiểm soát biên giới Nga-Ukraine, một đơn vị nhỏ Quân đội Ukraine, đã vượt qua biên giới, tập kích vào khu vực Belgorod của Nga. Rút kinh nghiệm những lần trước, vừa qua tại khu vực Belgorod, Quân đội Nga đã tăng cường hỏa lực chống tăng; sau khi phát hiện xe tăng của Ukraine đang cố gắng vượt qua biên giới, quân Nga đã bình tĩnh phá hủy ít nhất 10 xe tăng, và lực lượng còn lại của Quân đội Ukraine bỏ chạy; Như vậy chỉ trong vòng một tháng, khu vực biên giới Belgorod của Nga, đã phải hứng chịu 5 cuộc tập kích của Quân đội Ukraine. Trước đó, một kho dầu dân sự đã bốc cháy bởi một chiếc trực thăng vũ trang của Ukraine, đột kích ở tầm thấp tấn công và sau đó một cây cầu đường sắt bị phá hoại bởi một toán biệt kích. Một số khu dân cư tại Belgorod, cách không xa biên giới Ukraine, đã bị Quân đội Ukraine bắn phá nhiều lần; và Quân đội Ukraine đã vài lần tập kích vào Belgorod, bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U. Trong 4 lần quân Ukraine tập kích vào lãnh thổ Nga, họ đều tiến hành bí mật bằng tên lửa đạn đạo, súng cối và biệt kích; thực hiện chiến thuật “đánh nhanh, rút nhanh”. Tuy nhiên lần thứ 5 thì khác, họ huy động lực lượng xe tăng tấn công tổng lực qua biên giới; trên thực tế, hành động này chẳng khác gì là hành động tự sát. Trong lần tập kích thứ 5, nhiều thông tin cho biết Quân đội Ukraine huy động một lực lượng xe tăng tương đối lớn (10 chiếc), và đã cơ động đến khu vực kiểm soát biên phòng Nga-Ukraine nhưng sau đó bị quân Nga phát hiện và tiêu diện gọn 10 xe tăng cùng một số phương tiện chiến đấu khác. Các chuyên gia nghi ngờ, tại sao Quân đội Ukraine huy động cả một đại đội xe tăng tấn công vào lãnh thổ Nga? Rất có thể, sau những lần tập kích thành công trước, quân Ukraine muốn tạo một tiếng vang lớn hơn, khi quyết định tiến sâu vào lãnh thổ của Nga bằng lực lượng cơ giới? Việc sử dụng các vũ khí và chiến thuật “phi đối xứng”, để tập kích vào hậu phương của đối phương, là việc lên tiến hành, với mục đích gây căng thẳng cho đối phương, đồng thời kéo dãn lực lượng của đối phương. Tuy nhiên khi quân Ukraine sử dụng lực lượng lớn tập kích, đó là sai lầm chết người. Hiện Quân đội Nga tại các khu vực biên giới phía tây, đã ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu rất cao (trạng thái thời chiến); toàn bộ hậu phương, đặc biệt là các tuyến đường vận chuyển được bảo vệ đặc biệt, và Quân đội Ukraine không thể tạo ra các mối đe dọa lớn cho quân Nga, bởi các cuộc tấn công kiểu du kích. Nếu Quân đội Ukraine đủ sức gây rắc rối, việc này có thể ảnh hưởng đến các hành động tấn công của Quân đội Nga; nhưng phía Ukraine, họ không thể đủ lực tạo thế bao vây quân Nga và về cơ bản, quân Ukraine chỉ có thể “quấy rối” hậu phương của Nga mà thôi. Hiện những lực lượng vũ trang của Ukraine tại biên giới giáp Nga, phần lớn hoạt động độc lập, xa chỉ huy cũng như không nhận được sự hỗ trợ của tuyến sau; do vậy các hành động chiến đấu của các đơn vị này đều rất mạo hiểm. Họ có thể phục kích bắn cháy một vài chiếc xe cơ giới của Nga, nhưng ngay sau đó lập tức bị tiêu diệt. Có thể thấy, sau khi trận chiến bước vào cuộc chiến tổng lực, Quân đội Ukraine vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề, một mặt thiếu các chỉ huy đủ năng lực; mặt khác việc bảo toàn lực lượng cũng rất kém, khi rất nhiều quân trên đường, đã bị tiêu diệt bởi hỏa lực hạng nặng và binh lính cơ giới của Quân đội Nga. Trên thực tế vừa qua, đơn vị chiến đấu cao nhất của Quân đội Ukraine là cấp trung đội; họ thiếu các hành động hợp đồng chiến đấu và hỗ trợ lẫn nhau; kết quả là khi họ đụng phải Quân đội Nga, là bị tiêu diệt. Điều này thực sự cho thấy, việc huấn luyện quân đội hạng nặng chính quy, thực sự không dễ dàng chút nào; ngay cả khi có đủ vũ khí trang bị, thì việc huấn luyện binh sĩ vẫn là một nhiệm vụ rất lớn. Nếu không, sẽ không thể nói đến hiệu quả chiến đấu được. Quân đội Ukraine cũng nhận thấy, cuộc tấn công quy mô lớn của Quân đội Nga ở khu vực miền Đông Ukraine, đang diễn ra một cách bài bản, theo kiểu “tiền pháo – hậu tăng” và những vũ khí như tên lửa chống tăng Javelin hay Stinger khó có thể phát huy hiệu quả trong một cuộc chiến tổng lực như vậy. Do vậy, việc phá thế trận của quân Nga, trong một cuộc chiến hợp đồng quân binh chủng lớn, khi Quân đội Ukraine lâm vào thế phòng ngự bị động chống đỡ, thì với lực lượng cấp tiểu đội hoặc trung đội, là vô cùng khó khăn. Và vấn đề lớn nhất của Quân đội Ukraine lúc này, chính là thiếu nhân lực được huấn luyện quân sự chuyên sâu. Việc mạo hiểm đưa cả phân đội xe tăng, độc lập đột kích vào lãnh thổ đối phương, mà không có sự hợp đồng chiến đấu, thì rõ ràng sẽ khó có được một cái kết có hậu.

