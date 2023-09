Sự quyết tâm của quân đội Ukraine nhằm tái tràn ngập Bakhmut vượt xa sự tưởng tượng của thế giới bên ngoài. Trong chiến dịch phòng ngự bảo vệ Bakhmut trước kia, quân Ukraine đã phải trả giá đắt. Lần này, Nga rõ ràng muốn tiếp tục biến Bakhmut trở thành "máy xay thịt" với Ukraine một lần nữa. Tờ Reporter của Nga cho biết, mặc dù các cố vấn NATO cảnh báo Ukraine không nên cố gắng tấn công Bakhmut, mà tập trung lực lượng tạo đột phá trên hướng Zaporozhye. Nói cách khác, NATO không kỳ vọng quân đội Ukraine sẽ giành lại quyền kiểm soát ở Bakhmut, một thành phố chỉ mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, quân đội Ukraine không nghe theo lời khuyên của các cố vấn NATO và chọn cách mở cuộc tấn công tổng lực vào Bakhmut. Chỉ trong ngày 2/9, quân đội Ukraine đã tung vào trận đánh với quân số tổng cộng của 7 lữ đoàn, tấn công Bakhmut từ các hướng khác nhau. Các đơn vị của Quân đội Ukraine tham gia vào cuộc phản công Bakhmut lần này là Lữ đoàn biệt kích số 5, Lữ đoàn dù số 10, 77 và 95; Lữ đoàn bộ binh 30, 56. Lần này, quân đội Ukraine có thể nói là “quyết tâm cao” trong cuộc phản công, quyết tái chiếm Bakhmut từ tay quân Nga. Trong chiến dịch phản công mùa hè đang diễn ra, Quân đội Ukraine tổn thất rất nhiều đơn vị tinnh nhuệ. Thậm chí những đơn vị mới thành lập, do NATO huấn luyện cũng bị đánh thiệt hại nặng nề, khó có thể tiếp tục chiến đấu. Thực sự bây giờ, quân đội Ukraine có rất ít quân dự bị có thể tham chiến. Tuy nhiên, để tái tràn ngập thành công Bakhmut, Ukraine đã rút một số đơn vị tinh nhuệ từ nhiều mặt trận khác nhau. Nói cách khác, quân đội Ukraine sẵn sàng giành quyền kiểm soát Bakhmut trong một đòn tấn công, hoặc họ sẽ chịu tổn thất ở đây. Với việc Quân đội Ukraine đã rút quân từ các mặt trận khác để tăng cường cho việc tái chiếm Bakhmut, khiến nhiều tuyến phòng thủ trống rỗng; nếu không cẩn thận, họ có nguy cơ bị quân Nga chọc thủng ở nhiều mặt trận. Mặc dù bảy lữ đoàn của quân đội Ukraine đã phát động cuộc tấn công tổng lực và chiếm ưu thế về quân số tại Bakhmut; tuy nhiên, Ukraine đã đánh giá thấp sức mạnh của quân đội Nga. Việc quân đội Ukraine thiếu hỏa lực luôn là một thực tế thường xuyên, và ngay trong những trận đánh mở màn tại Bakhmut, quân đội Ukraine đã phải chịu thất bại thảm hại ngay ngày đầu tiên. Sau khi tràn ngập thành phố Bakhmut vào tháng 5, quân đội Nga bắt đầu chuyển sang thế trận phòng thủ vững chắc, tập trung ở phòng tuyến Bakhmut-Soledar. Quân Ukraine đã tấn công nhiều lần và nhận thấy tuyến phòng ngự của quân Nga rất vững chắc.Trước đó, quân đội Ukraine đã tung tiểu đoàn Azov mở cuộc tấn công vào sườn phía bắc của Bakhmut, nhưng kết quả là tổn thất khá lớn. Tiểu đoàn Azov đã thất bại trong việc giành khu vực hồ Bershivka ở sườn phía bắc Bakhmut. Vì vậy, trong đợt phản công này, chỉ huy Quân đội Ukraine quyết định chuyển trọng tâm sang cánh phía nam của Bakhmut. Ngày 3/9, Ukraine huy động bộ binh có sự dẫn dắt của xe tăng và xe bọc thép mở cuộc tấn công vào cánh phía nam. Do phía Ukraine làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, nên ngay sau khi trận đánh bắt đầu, họ đã nhanh chóng tràn ngập Klishchiivka, một điểm cao trên sườn phía nam của Bakhmut. Ý định của Quân đội Ukraine là muốn sử dụng Klishchiivka (Кліщіївка) làm đầu cầu, để mở làm bàn đạp tiến công ở cánh phía nam. Vì vậy, nhiều đơn vị tiếp viện của Ukraine đã đổ về Klishchiivka để tăng cường lực lượng. Tuy nhiên ngay khi lực lượng quân Ukraine tiến vào trận địa phòng ngự của quân Nga, họ đã bị tấn công bởi nhiều loại hỏa lực pháo binh của Quân đội Nga. Chắc chắn Quân đội Nga sẽ không dễ dàng từ bỏ các điểm cao khu vực phía bắc và phía nam của Bakhmut. Nếu mất nơi này, quân Nga trong thành phố sẽ bị pháo binh Ukraine bắn từ trên cao xuống. Trên thực tế, Nga và Ukraine đã giao tranh kéo dài 3 tháng trên các điểm cao ở khu vực Klishchiivka. Do ở Klishchiivka không có các công sự hoàn chỉnh, nên cả quân Nga và Ukraine sẽ phải đối mặt với áp lực phòng thủ rất nặng nề, nếu có ý định chốt giữ nơi này. Tuy nhiên Quân đội Ukraine có lợi thế về quân số rất lớn, nên không mất nhiều thời gian để chiếm được điểm cao Klishchiivka. Vào cuối ngày 3/9, quân Ukraine đã chiếm thành công khu vực điểm cao Klishchiivka và chuyển vào phòng ngự lâm thời; đồng thời vận chuyển số lượng lớn vũ khí, đạn dược. Tuy nhiên hệ thống công sự trận địa vẫn là tận dụng các công sự cũ, mà chưa kịp củng cố. Do vị trí đứng chân của Quân đội Ukraine tại Klishchiivka là tạm thời, nên khi hỏa lực pháo binh Nga ập đến đã tạo thành thế áp đảo. Một số nhà phân tích cho rằng, quân đội Nga có thể đã thực hiện một cuộc “rút lui chiến thuật” trước đó và sau khi đưa quân Ukraine vào vị trí đã “tung đòn” tàn khốc. Theo thông tin được Reuters đăng tải, phương thức phản công của quân đội Nga rất quyết liệt, một số lượng lớn đạn nhiệt áp, đạn cháy và đạn chùm đều nhằm chính xác vào các vị trí của quân đội Ukraine. Sau 30 phút bắn phá theo kiểu “màn đạn”, khói bốc lên từ khu vực điểm cao Klishchiivka. Trong đợt bắn phá của pháo binh Nga, không chỉ binh lính Ukraine tại khu vực điểm cao Klishchiivka bị tổn thất nặng nề, mà còn số đạn dược quân đội Ukraine tích trữ tại vị trí này cũng bị phá hủy. Sau khi đợt pháo kích kết thúc, quân đội Ukraine trên khu vực điểm cao Klishchiivka “không hề di chuyển”; thông tin tình báo từ UAV trinh sát hồng ngoại của quân đội Nga cho thấy, “không thấy có dấu hiệu hoạt động” của binh lính Ukraine trên khu vực điểm cao Klishchiivka.

Sự quyết tâm của quân đội Ukraine nhằm tái tràn ngập Bakhmut vượt xa sự tưởng tượng của thế giới bên ngoài. Trong chiến dịch phòng ngự bảo vệ Bakhmut trước kia, quân Ukraine đã phải trả giá đắt. Lần này, Nga rõ ràng muốn tiếp tục biến Bakhmut trở thành "máy xay thịt" với Ukraine một lần nữa. Tờ Reporter của Nga cho biết, mặc dù các cố vấn NATO cảnh báo Ukraine không nên cố gắng tấn công Bakhmut, mà tập trung lực lượng tạo đột phá trên hướng Zaporozhye. Nói cách khác, NATO không kỳ vọng quân đội Ukraine sẽ giành lại quyền kiểm soát ở Bakhmut, một thành phố chỉ mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, quân đội Ukraine không nghe theo lời khuyên của các cố vấn NATO và chọn cách mở cuộc tấn công tổng lực vào Bakhmut. Chỉ trong ngày 2/9, quân đội Ukraine đã tung vào trận đánh với quân số tổng cộng của 7 lữ đoàn, tấn công Bakhmut từ các hướng khác nhau. Các đơn vị của Quân đội Ukraine tham gia vào cuộc phản công Bakhmut lần này là Lữ đoàn biệt kích số 5, Lữ đoàn dù số 10, 77 và 95; Lữ đoàn bộ binh 30, 56. Lần này, quân đội Ukraine có thể nói là “quyết tâm cao” trong cuộc phản công, quyết tái chiếm Bakhmut từ tay quân Nga. Trong chiến dịch phản công mùa hè đang diễn ra, Quân đội Ukraine tổn thất rất nhiều đơn vị tinnh nhuệ. Thậm chí những đơn vị mới thành lập, do NATO huấn luyện cũng bị đánh thiệt hại nặng nề, khó có thể tiếp tục chiến đấu. Thực sự bây giờ, quân đội Ukraine có rất ít quân dự bị có thể tham chiến. Tuy nhiên, để tái tràn ngập thành công Bakhmut, Ukraine đã rút một số đơn vị tinh nhuệ từ nhiều mặt trận khác nhau. Nói cách khác, quân đội Ukraine sẵn sàng giành quyền kiểm soát Bakhmut trong một đòn tấn công, hoặc họ sẽ chịu tổn thất ở đây. Với việc Quân đội Ukraine đã rút quân từ các mặt trận khác để tăng cường cho việc tái chiếm Bakhmut, khiến nhiều tuyến phòng thủ trống rỗng; nếu không cẩn thận, họ có nguy cơ bị quân Nga chọc thủng ở nhiều mặt trận. Mặc dù bảy lữ đoàn của quân đội Ukraine đã phát động cuộc tấn công tổng lực và chiếm ưu thế về quân số tại Bakhmut; tuy nhiên, Ukraine đã đánh giá thấp sức mạnh của quân đội Nga. Việc quân đội Ukraine thiếu hỏa lực luôn là một thực tế thường xuyên, và ngay trong những trận đánh mở màn tại Bakhmut, quân đội Ukraine đã phải chịu thất bại thảm hại ngay ngày đầu tiên. Sau khi tràn ngập thành phố Bakhmut vào tháng 5, quân đội Nga bắt đầu chuyển sang thế trận phòng thủ vững chắc, tập trung ở phòng tuyến Bakhmut-Soledar. Quân Ukraine đã tấn công nhiều lần và nhận thấy tuyến phòng ngự của quân Nga rất vững chắc. Trước đó, quân đội Ukraine đã tung tiểu đoàn Azov mở cuộc tấn công vào sườn phía bắc của Bakhmut, nhưng kết quả là tổn thất khá lớn. Tiểu đoàn Azov đã thất bại trong việc giành khu vực hồ Bershivka ở sườn phía bắc Bakhmut. Vì vậy, trong đợt phản công này, chỉ huy Quân đội Ukraine quyết định chuyển trọng tâm sang cánh phía nam của Bakhmut. Ngày 3/9, Ukraine huy động bộ binh có sự dẫn dắt của xe tăng và xe bọc thép mở cuộc tấn công vào cánh phía nam. Do phía Ukraine làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, nên ngay sau khi trận đánh bắt đầu, họ đã nhanh chóng tràn ngập Klishchiivka, một điểm cao trên sườn phía nam của Bakhmut. Ý định của Quân đội Ukraine là muốn sử dụng Klishchiivka (Кліщіївка) làm đầu cầu, để mở làm bàn đạp tiến công ở cánh phía nam. Vì vậy, nhiều đơn vị tiếp viện của Ukraine đã đổ về Klishchiivka để tăng cường lực lượng. Tuy nhiên ngay khi lực lượng quân Ukraine tiến vào trận địa phòng ngự của quân Nga, họ đã bị tấn công bởi nhiều loại hỏa lực pháo binh của Quân đội Nga. Chắc chắn Quân đội Nga sẽ không dễ dàng từ bỏ các điểm cao khu vực phía bắc và phía nam của Bakhmut. Nếu mất nơi này, quân Nga trong thành phố sẽ bị pháo binh Ukraine bắn từ trên cao xuống. Trên thực tế, Nga và Ukraine đã giao tranh kéo dài 3 tháng trên các điểm cao ở khu vực Klishchiivka. Do ở Klishchiivka không có các công sự hoàn chỉnh, nên cả quân Nga và Ukraine sẽ phải đối mặt với áp lực phòng thủ rất nặng nề, nếu có ý định chốt giữ nơi này. Tuy nhiên Quân đội Ukraine có lợi thế về quân số rất lớn, nên không mất nhiều thời gian để chiếm được điểm cao Klishchiivka. Vào cuối ngày 3/9, quân Ukraine đã chiếm thành công khu vực điểm cao Klishchiivka và chuyển vào phòng ngự lâm thời; đồng thời vận chuyển số lượng lớn vũ khí, đạn dược. Tuy nhiên hệ thống công sự trận địa vẫn là tận dụng các công sự cũ, mà chưa kịp củng cố. Do vị trí đứng chân của Quân đội Ukraine tại Klishchiivka là tạm thời, nên khi hỏa lực pháo binh Nga ập đến đã tạo thành thế áp đảo. Một số nhà phân tích cho rằng, quân đội Nga có thể đã thực hiện một cuộc “rút lui chiến thuật” trước đó và sau khi đưa quân Ukraine vào vị trí đã “tung đòn” tàn khốc. Theo thông tin được Reuters đăng tải, phương thức phản công của quân đội Nga rất quyết liệt, một số lượng lớn đạn nhiệt áp, đạn cháy và đạn chùm đều nhằm chính xác vào các vị trí của quân đội Ukraine. Sau 30 phút bắn phá theo kiểu “màn đạn”, khói bốc lên từ khu vực điểm cao Klishchiivka. Trong đợt bắn phá của pháo binh Nga, không chỉ binh lính Ukraine tại khu vực điểm cao Klishchiivka bị tổn thất nặng nề, mà còn số đạn dược quân đội Ukraine tích trữ tại vị trí này cũng bị phá hủy. Sau khi đợt pháo kích kết thúc, quân đội Ukraine trên khu vực điểm cao Klishchiivka “không hề di chuyển”; thông tin tình báo từ UAV trinh sát hồng ngoại của quân đội Nga cho thấy, “không thấy có dấu hiệu hoạt động” của binh lính Ukraine trên khu vực điểm cao Klishchiivka.