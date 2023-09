Nga đánh giá xe chiến đấu bộ binh BMP-3 “tốt hơn” Bradley Mỹ

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, các chuyên gia của Nhà máy sản xuất máy móc Kurgan, sau khi kiểm tra xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất thu giữ từ chiến trường Ukraine, cho rằng xe Bradley hoàn toàn thua kém so với BMP-3 của quân đội Nga. Các chuyên gia Nga đánh giá xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, kém xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga “một bậc” về tính năng vận hành tổng thể, hỏa lực, tính cơ động, sự thuận tiện trong sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa. Ngoài ra, chuyên gia Nga cũng chỉ ra rằng, xe chiến đấu bộ binh Bradley về tính cơ động và khả năng vượt qua chướng ngại vật của xe bọc thép do Mỹ sản xuất rất kém, đặc biệt là địa hình nhiều bùn lầy như ở miền Đông Ukraine. Đặc biệt những chiếc Bradley đã được bàn giao cho Quân đội Ukraine đã trải qua một số sửa đổi, đặc biệt là hệ thống điện tử; đồng thời chuyên gia Nga chỉ ra rằng, nếu các bộ phận điện tử của xe chiến đấu bộ binh Bradley bị hỏng, xe có khả năng mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Theo các thông tin công khai, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Quân đội Ukraine đã mất một số xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley trong giai đoạn đầu của cuộc phản công. Điều này được xác nhận bằng bằng chứng trực quan và quân đội Nga cũng đăng tải hình ảnh và video quay được những chiếc xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley bị quân đội Ukraina bỏ rơi. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng trực quan nào cho thấy quân đội Nga đã bắt được Leopard 2 và Bradley. Nếu muốn kéo những con quái vật thép nặng hàng chục tấn này qua bãi mìn dưới hỏa lực pháo binh của quân đội Ukraine, thì khó khăn không hề nhỏ. Nếu quân đội Nga thực sự chiếm được những trang bị tiên tiến này của NATO, thì sao họ lại không “khoe” tại diễn đàn "ARMY-2023" tại Moskva? Bởi vì đây là cơ hội quảng bá chiến thắng “trăm nghe không bằng một thấy” của Nga với những vũ khí của phương Tây? Tuy nhiên, Nga chỉ trưng bày xe tăng bánh lốp AMX-10 RC của Pháp, xe chiến đấu bộ binh CV90 của Thụy Điển và các loại xe bọc thép bánh lốp thu được tại diễn đàn “ARMY-2023”, chứ không trưng bày xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh Bradley. Về ưu nhược điểm của 2 loại xe chiến đấu bộ binh Bradley và BMP-3 thì đã có nhiều chuyên gia phân tích; tuy nhiên cần lưu ý rằng, Bradley mặc dù ra đời từ thời kỳ chiến tranh Lạnh, vẫn là xe chiến đấu bộ binh chủ lực của quân đội Mỹ hiện nay. Nhưng xe chiến đấu bộ binh chủ lực của quân đội Nga không phải là BMP-3 mà là là phiên bản BMP-2 rẻ hơn. Hiện Nhà máy sản xuất máy móc Kurgan, vẫn đang sản xuất xe chiến đấu bộ binh BMP-2 hoàn toàn mới. Quân đội Ukraine cũng được trang bị số lượng lớn xe chiến đấu bộ binh BMP-2 (được thừa kế của Liên Xô), đồng thời cũng thu được một số lượng nhất định xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Nga. Tuy nhiên sau khi có được xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ viện trợ, chúng đã sớm xuất hiện trên chiến trường. Tuy nhiên, chưa có báo cáo công khai nào cho thấy quân đội Ukraine không hài lòng với loại xe chiến đấu bộ binh do Mỹ sản xuất này? Ngược lại, có nhiều thông tin cho thấy, quân đội Ukraine ở chiến trường hết lời khen ngợi Bradley và tin rằng khả năng bảo vệ kíp xe, hệ thống quan sát và tên lửa chống tăng của nó mạnh hơn nhiều so với BMP-2 của quân đội Ukraine trang bị. Ngay cả khi hệ thống truyền động của xe chiến đấu bộ binh Bradley bị phá hủy sau khi trúng mìn trên chiến trường, tổ lái của nó sẽ chỉ bị “chấn động”, chứ không biến thành cỗ “quan tài sắt” di động trên chiến trường. Lý do là trọng lượng vỏ giáp của Bradley rất dày, trọng lượng xe nặng tới 32 tấn. Lính Ukraine cho hay, thiết giáp Bradley của Mỹ có vai trò chủ chốt trong chiến dịch tấn công giành lại làng chiến lược Rabotino hồi tuần trước. Nếu không có thiết giáp Bradley, họ sẽ không thể tới được làng Rabotino, chưa nói đến việc cứu người trở ra, trước hỏa lực pháo binh dữ dội của Nga. Lính Ukraine tự hào cho các phóng viên từ CNN xem một số đòn tấn công trực diện mà chiếc xe Bradley của họ phải chịu nhưng vẫn sống sót và liên tục ca ngợi chúng. Tuy nhiên nhược điểm duy nhất của xe Bradley là âm thanh đặc biệt giống như tiếng huýt sáo, có thể nghe thấy từ khoảng cách hàng km. Đó cũng là dấu hiệu để quân Nga biết phải nhắm hỏa lực vào đâu. Trong một cuộc chiến tổng lực như cuộc xung đột Nga-Ukraine, không vũ khí nào là bất khả xâm phạm, dù mạnh đến đâu. Xe chiến đấu bộ binh Bradley cũng không ngoại lệ và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của Ukraine đã mất nhiều chiếc Bradley trong quá trình phản công, đặc biệt là trong giai đoạn đầu. Chỉ riêng trong trận đánh ngày 8/6 gần làng Malaya Tokmachka, 6 chiếc Bradley của Lữ đoàn 47 bị phá hủy, ba xe còn lại bị hỏng sau khi vướng phải bãi mìn dày đặc, trong khi trực thăng vũ trang và pháo binh Nga cũng nã đạn dồn dập vào đội hình. Lữ đoàn phải rút về thị trấn Orekhov ở tuyến sau để ổn định lực lượng trước khi tham gia đợt tấn công tiếp theo vào làng Rabotino. UAV tự sát Lancet của Nga phá hủy xe quân sự Ukraine trên chiến trường Ukraine. Nguồn Topwar

