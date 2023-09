Bốn tàu cao tốc Ukraine rơi vào “vòng phục kích” do Nga dàn dựng

Trong cuộc đối đầu gần đây trên vùng biển Biển Đen, nằm ở phía tây bán đảo Crimea, các máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Hải quân Nga đã ngăn cản thành công nỗ lực đổ bộ của biệt kích Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận sự kiện này và được hãng tin TASS trích dẫn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hoạt động thâm nhập của 4 chiếc tàu cao tốc của Ukraine do Mỹ chế tạo, đã bị Không quân Nga đánh chìm cùng với thủy thủ đoàn trên tàu. Trong tuyên bố chính thức, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng 4 tàu với quân số 50 người của Hải quân Ukraine đang trên đường đến phía tây của bán đảo Crimea và sẵn sàng cho một cuộc đổ bộ vào Mũi Tarkhankut, đã gặp số phận thảm khốc và bị đánh chìm. Trong một tuyên bố sau đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vụ việc liên quan đến máy bay chiến đấu Su-30SM, đã đánh chìm một tàu cao tốc. Sự kiện này diễn ra ở phía đông Đảo Rắn, gần thành phố cảng Odessa của Ukraine và gần vùng lãnh hải của Romania. Trong những ngày cuối tháng 8, Hải quân Nga đã phổ biến video bằng chứng về một sự việc đáng chú ý. Đoạn phim ghi lại hình ảnh một máy bay chiến đấu của Nga, đã tiêu diệt tàu tốc độ cao do Mỹ sản xuất một cách sống động. Con tàu này được cho là đang chở một đội tấn công đổ bộ của Ukraine ở vùng lân cận Đảo Rắn. Cho đến nay, chính quyền Ukraine vẫn giữ im lặng một cách bí ẩn trước thông tin này của Bộ Quốc phòng Nga. Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào ngày 30/8, một máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Hải quân Nga đã tiến hành một cuộc tấn công, đánh chìm 4 tàu chở lính biệt kích Ukraine. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bình luận hay phản hồi chính thức nào từ Kiev về vụ việc này. Rạng sáng ngày 30/8, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố chính thức thông báo về một hoạt động quân sự quan trọng do Hạm đội Biển Đen tiến hành; đó là đánh chìm 4 tàu cao tốc, được cho là chở tới 50 nhân viên lực lượng đặc biệt Ukraine trên Biển Đen. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ tọa độ địa lý chính xác của cuộc giao tranh này. Tuần trước, tình báo quân đội Ukraine đưa ra tuyên bố cho biết, họ đã triển khai một đơn vị biệt kích dọc theo bờ biển Crimea. Sứ mệnh của họ mang tính biểu tượng nhưng cũng rất quan trọng, đó là treo cao lá cờ Ukraine nhân dịp Ngày Độc lập của đất nước. Trong nhiều hoạt động sử dụng UAV tự sát tấn công vào các khu vực trên bán đảo Crimea, Ukraine đã đạt được nhiều kết quả và còn cố gắng khiến quân đội Nga phải đau đầu. Đặc biệt sau chiến dịch thành công ở Crimea, Ukraine lại hưng phấn trở lại. Trong bối cảnh đó, lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào Crimea. Nhưng lần này họ không may mắn, khi lực lượng đổ bộ của Ukraine rơi vào “vòng phục kích” của quân Nga. Trên thực tế, các hoạt động quân sự hiện nay của Ukraine khó đạt được kết quả, bởi vì Nga đang tăng cường khả năng phòng thủ xung quanh cây cầu và cả bán đảo Crimea. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin, quân đội Nga đã tìm thấy nhiều tàu cảm tử của Ukraine bị chìm gần cầu Crimea, do vướng lưới bảo vệ cầu. Trước đó Ukraine đã gây bất ngờ, khi sử dụng tàu không người lái tự sát tấn công tàu vận tải và cầu Crimea. Do trước đây Nga chưa thiết lập "mạng lưới phòng thủ UAV và tàu không người lái tự sát" đầy đủ, nên các hoạt động tấn công theo phương thức này của quân đội Ukraine đã thành công. Tuy nhiên Nga đã chuẩn bị tốt để đối mặt với mối đe dọa này. Trong khi tăng cường tuần tra trên không, quân đội Nga đã triển khai lực lượng "hoạt động chống phá hoại dưới nước" ở Crimea. Những chiếc máy bay tuần tra cảnh báo sớm của Nga, thực hiện tuần tiễu 24/24, kịp thời phát hiện những mục tiêu xâm nhập. Những đơn vị này thường xuyên giám sát vùng biển gần Crimea, nếu phát hiện mục tiêu thì ngay lập tức điều không quân ngăn chặn. Dù là lính Ukraine hay tàu không người lái đều bị lực lượng này chặn đứng, khiến các đợt tấn công của Ukraine nhiều lần bị chặn lại. Về 4 chiếc tàu cao tốc của Ukraine vừa bị máy bay Nga đánh chìm, đều thuộc loại Willard Sea Force, được chế tạo bởi Công ty Hàng hải Willard và được thiết kế để hoạt động ở vùng nước nông. Đây cũng là lớp tàu tuần tra được lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ sử dụng cho các nhiệm vụ thực thi pháp luật hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ bờ biển.. Các đặc tính kỹ thuật của tàu cao tốc Willard Sea Force, bao gồm chiều dài 26,5 m, chiều rộng 6,7 m và mớn nước 1,8 m. Tàu được trang bị hai động cơ diesel MTU 8V2000 M94 cho tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ và có tầm hoạt động 900 hải lý. Vũ khí chính của tàu Willard Sea Force bao gồm súng máy Mk38 25mm điều khiển từ xa hoặc hai súng máy hạng nặng M2HB cỡ nòng 12,7mm. Các thành viên trên tàu mang theo vũ khí bộ binh như súng carbine M4 và súng ngắn. Tàu được trang bị hệ thống liên lạc và dẫn đường tiên tiến, bao gồm radar, GPS và máy thông tin VHF, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

