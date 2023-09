Không vượt qua được “lò vôi” Rabotino, Ukraine chuyển sang làng Verbovoe

Trong những ngày gần đây, Quân đội Ukraine đã gia tăng các hoạt động quân sự trên hướng Zaporozhye, khi sử dụng sự hỗ trợ của pháo binh, cố gắng tấn công các vị trí của Nga ở phía nam làng Rabotino. Tuy nhiên, cuộc tấn công không mang lại kết quả như mong đợi. Nhưng ở khu vực làng Verbovoye thì tình hình lại khác. Theo các phóng viên chiến trường Nga trên trang WarGonzo, Quân đội Ukraine với sự yểm trợ của hỏa lực pháo binh, đã thực hiện một cuộc tấn công thành công, tiến tới rìa tây bắc của làng Verbovoe. Tầm quan trọng chiến lược của làng Verbovoye nằm ở chỗ tại đây có hai con đường huyết mạch giao nhau: một con đường tạo ra rào cản cho quân đội Ukraine; con đường thứ hai dẫn đến khu vực hậu phương của do quân đội Nga kiểm soát. Các nhà báo của WarGozno đưa tin rằng, tuyến phòng thủ thứ ba của Quân đội Nga nằm cách Verbovoy chỉ 5,5 km; tuyến thứ hai chạy xa hơn một chút về phía bắc. Rõ ràng, mục tiêu của Quân đội Ukraine là đột phá khu vực này và thậm chí là vu hồi vào phía sau lưng tuyến phòng ngự của quân Nga. Hiện có rất nhiều thông tin liên quan và rất khó xác định tính xác thực về việc, liệu Quân đội Ukraine đã tiến vào làng Verbovoe hay chưa? Theo các thông tin của cả Nga và phương Tây, chỉ có các đơn vị tác chiến đặc biệt của Ukraine mới chọc thủng tuyến phòng thủ chính của Nga và tiến tới rìa làng Verbove. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, Quân đội Ukraine đang mở rộng “cái nêm” của họ trên hướng này, nhưng chỉ có lực lượng đặc biệt, không phải lực lượng chính. Do vậy, việc một đơn vị trinh sát vượt qua các tuyến phòng ngự chưa phải là điều khẳng định, “đại quân” Ukraine đã tiếp cận được làng Verbovoe. Bắt đầu từ ngày 29/8, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraina thông báo rằng, quân Nga đã thực hiện “các hoạt động phản công không thành công” ở làng Verbovoe. Họ cũng đề cập đến các cuộc không kích của Nga vào làng Rabotino. Trước đó, chỉ huy Quân đội Nga dự đoán phía Ukraine sẽ tấn công Novi Prokopivka (nằm sau làng Rabotino) nên đã tăng viện hàng nghìn quân đến củng cố khu vực này, chứ không phải cho Verbovoe. Sau khi nhìn thấy hành động của Nga ở Novi Prokopivka, quân Ukraine đã “bỏ chỗ mạnh, đánh chỗ yếu” và mở cuộc tấn công cách đó 10 km về phía đông. Việc Quân đội Ukraine tấn công “cửa tử” Rabotino đã 3 tháng, nhưng trên thực tế là họ chưa thể vượt qua được vị trí này. Trong trường hợp như vậy, việc tổ chức tấn công vào bên sườn, thậm chí là vu hồi về phía sau Rabotino, thay vì đột phá trực diện qua nhiều lớp phòng thủ, có thể sẽ hiệu quả hơn. Vào sáng 1/9, một số mũi thọc sâu của Lữ đoàn tấn công đường không đã tiếp cận tuyến công sự phòng ngự phía trước của Nga tại làng Verbovoe và hai bên bắt đầu nổ súng chiến đấu. Câu hỏi đặt ra là liệu quân Ukraine hiện có khả năng “tràn ngập” được làng Verbovoe hay không? Nếu Quân đội Ukraine xuyên thủng tuyến phòng thủ Verbovoe và các khu vực khác, họ có thể tiếp cận đường cao tốc T0401, nằm phía sau hai tuyến phòng thủ của Nga, cho phép họ “bắn” thẳng vào Tokmak, sau đó là Melitopol, rồi Crimea… Do không có không quân chi viện, hiện tại hỏa lực chiến đấu của các đơn vị Ukraine trên hướng nam Orekhiv tiếp tục dựa vào lực lượng pháo binh, được bố trí ở khu vực giữa làng Rabotino và Verbovoe. Từ phía Orekhiv, ngày càng nhiều lựu pháo được kéo tới đây, chủ yếu của Lữ đoàn tấn công đường không 82. Tuyến phòng ngự đầu tiên của "Phòng tuyến Sulovkin" đi qua phía nam làng Rabotino và Verbovoye, đó là lý do tại sao việc giữ các khu dân cư này lại quan trọng đến vậy. Mặc dù quân đội Ukraine tuyên bố đã “tràn ngập” Rabotino trong hai tuần qua, nhưng thực tế họ lại không sử dụng được Rabotino để làm bàn đạp phát triển mũi tấn công. Các trận đánh của Quân đội Ukraine tại tuyến Rabotino – Verbovoe trong những ngày qua, chủ yếu là tiến hành trinh sát, nhằm phát hiện các khu vực được phòng ngự yếu. UAV trinh sát của Ukraine liên tục hoạt động ở các khu vực Skelevat, Ocheretovat, Psenichny (giữa Rabotino và Tokmok). Chỉ trong ngày 6/9, đã có 10 chiếc bị bắn hạ. Các điểm bảo đảm hậu cần cho các đơn vị Ukraine chiến đấu ở trục Rabotino – Verbovoe được đặt tại các khu vực Versa Tersa, Sharivne và Tenovati. Một số kho đạn cũng như radar trinh sát pháo binh AN/TPQ-50 của Ukraine đã bị không quân và pháo binh Nga phá hủy tại đây. Do dựa hoàn toàn hỏa lực vào pháo binh, nên nhu cầu về đạn pháo cho quân Ukraina trên hướng nam Orekhiv là rất lớn, gồm cả đạn pháo 155mm của NATO và các loại đạn pháo của Liên Xô. Với việc sử dụng quá nhiều loại pháo, gây khó khăn lớn cho công tác bảo đảm kỹ thuật và đạn pháo của Ukraine tại đây. Cùng với đó, các cuộc tấn công của Ukraine tại trục Rabotino – Verbovoe luôn vấp phải sự ngăn cản quyết liệt của lực lượng không quân chiến thuật Nga. Mặc dù lực lượng không quân Nga không thể ngăn chặn hoàn toàn bước tiến của quân đội Ukraine, nhưng nó đã tạo ra sự “che chắn” cho quân Nga chiến đấu phòng ngự và phản công. Các máy bay chiến đấu của Không quân Nga như Su-34, Su-35 sử dụng các loại bom lượn có điều khiển bằng vệ tinh, bay ngoài tầm uy hiếp của các hệ thống phòng không dã chiến Ukraine. Dưới sự chỉ điểm của UAV trinh sát Orlan-10, các mục tiêu dưới mặt đất của quân Ukraine được truyền trực tiếp cho các máy bay chiến đấu này, để tiêu diệt theo thời gian thực. Ở độ cao thấp hơn, trực thăng vũ trang Nga sử dụng tên lửa chống tăng dẫn đường LMUR mới với đầu đạn nặng 69 kg, có tầm bắn 15 km và có thể sử dụng chế độ “bắn và quên”, sử dụng thiết bị chỉ định mục tiêu quang học và hồng ngoại cho các mục tiêu gần hơn hoặc kém chính xác hơn cho các mục tiêu tầm xa hơn (sử dụng dẫn đường quán tính và vệ tinh). Để ngăn chặn cường độ tấn công lên các tuyến phòng ngự tại Rabotino và Verbovoe từ xa, lực lượng không quân và pháo binh Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine ở Stepnogorsk, Kamensky, Shcherbaki, Orekhov, Preobrazhenka, Novodanilovka, Malaya Tokmachka, Zheleznodorozhny và Olgovsky. Pháo binh Nga nã vào khu vực xung quanh làng Rabotino. Nguồn WarGozno

