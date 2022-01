Mỹ sẵn sàng đưa quân tới Ukraine, tình thế căng như dây đàn

Bất chấp thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden, đó là không triển khai Quân đội Mỹ trên lãnh thổ Ukraine. Nhưng đến nay, Mỹ đã bất ngờ thay đổi quyết định của mình, khi tuyên bố rằng, họ sẵn sàng chuyển quân và vũ khí của họ tới lãnh thổ của Ukraine. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, Mỹ sẵn sàng đưa quân đến Đông Âu, trong đó có Ukraine; nếu một trong hai điều kiện xảy ra; thứ nhất là trong trường hợp Nga xâm lược Ukraine, thứ hai khi có yêu cầu triển khai quân đội Mỹ từ một trong các quốc gia NATO. Truyền thông Nga đưa tin: “Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Mỹ không có kế hoạch đưa thêm lực lượng đến Đông Âu, do lo ngại căng thẳng xung quanh Ukraine và sự hiện diện của quân đội Nga ở biên giới của họ. Theo John Kirby, điều kiện để Mỹ đưa quân và vũ khí đến Đông Âu, cần phải đáp ứng ít nhất một trong hai điều kiện; đó là Nga can thiệp trực tiếp vào Ukraine, hoặc yêu cầu của một trong các đối tác NATO, cần Mỹ triển khai các lực lượng. Nhưng đến nay, chưa có điều kiện nào được đáp ứng”; hết lời dẫn. Theo các chuyên gia, những lời đe dọa mơ hồ như vậy từ Mỹ, được đưa ra là có chủ đích; đó chính là do cuộc họp giữa Mỹ, NATO và Nga vào tuần tới, nơi Washington sẽ cố gắng tránh bất kỳ nhượng bộ nào đối với Nga, trong việc đạt được các thỏa thuận về việc bảo đảm an ninh cho Nga. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, NATO và Nga chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, thì xuất hiện UAV MQ-9A của Mỹ, đã thực hiện một chuyến bay kéo dài vào đêm qua, gần biên giới Crimea. Theo các nguồn tin của Nga, chiếc UAV MQ-9A đã ở gần biên giới Crimea trong khoảng 20 giờ. Ngoài ra là việc xuất hiện thường xuyên hai loại máy bay trinh sát của Mỹ trên lãnh thổ Ukraine, một chiếc RC-135 trinh sát tín hiệu điện từ và chiếc E-8C trinh sát mặt đất; việc này làm dấy lên lo ngại rằng, Mỹ và NATO đang có ý định thực hiện một cuộc tấn công vào Crimea, và đây không phải là lần đầu tiên. Trang tin Telegram cho biết: “Khoảng 5 giờ trước từ căn cứ không quân Sigonella trên đảo Sicily(Italya), theo hướng Biển Đen và bán đảo Crimea, một UAV trinh sát MQ-9A Reaper của Mỹ, đã thực hiện trinh sát trên không phận trong thời gian kéo dài khoảng 20 giờ”. Hiện tại phía Nga vẫn chưa xác định được đường bay của chiếc UAV MQ-9A trên; nhưng việc máy bay quân sự Mỹ, mặc dù là loại không người lái, bắt đầu bay gần biên giới Nga, làm dấy lên lo ngại. Đặc biệt là trong bối cảnh các mối đe dọa trực tiếp từ Mỹ và NATO đối với Nga. Các chuyên gia không loại trừ rằng, máy bay không người lái có thể đang thực hành chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Donbass; tuy nhiên do đường bay của chiếc MQ-9A chưa thể xác định, điều này không thể được công bố rõ ràng. Còn cách đây ít giờ, máy bay trinh sát E-8 JSTARS của Không quân Mỹ, chuyên làm nhiệm vụ trinh sát và chỉ huy tiến công mục tiêu mặt đất, đã thực hiện trinh sát bán đảo Crimea, từ không phận Ukraine. Việc này được chứng minh qua thông tin của các nguồn giám sát mở, theo nguồn tin cách đây ít giờ, hai máy bay chỉ huy, trinh sát E-8 JSTARS của Không quân Mỹ, đã được phát hiện trên vùng trời Donbass; Một trong hai chiếc máy bay E-8 JSTARS, đã thực hiện trinh sát vào sâu trong lãnh thổ của DPR và LPR, và rất có thể là cả ở các vùng biên giới của Nga; trong khi chiếc máy bay thứ hai rõ ràng là nhằm vào Crimea. Trong những hình ảnh được công khai, người xem có thể thấy đường bay của chiếc E-8 rất dài. Theo phân tích của các chuyên gia, điều đặc biệt là lộ trình bay của chiếc E-8, diễn ra dọc theo các vị trí các doanh trại dã chiến của Nga ở biên giới với Ukraine. Chiếc E-8 thứ hai, bay theo một lộ trình gần như tương tự, nhưng gần không phận Crimea. Theo các chuyên gia, điều này cho thấy Mỹ chuẩn bị kế hoạch tấn công các mục tiêu trên bán đảo, đặc biệt là từ hướng Biển Địa Trung Hải. Hiện nay nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ, do tàu sân bay Harry Truman dẫn đầu, trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, có tầm bắn đến 2.000 km; có thể tấn công sâu vào các mục tiêu của Quân đội Nga trên dọc khu vực biên giới Nga – Ukraine. Cùng với đó là số máy bay trên hạm F/A-18 E/F Super Hornet, có bán kính tiến công 700km, có thể tiến công các mục tiêu trên bán đảo Crimea và lãnh thổ các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk. Đây là những vũ khí có thể trực tiếp tiến công Quân đội Nga và lực lượng dân quân thân Nga. Nguồn ảnh: Flickr.

