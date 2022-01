Sức mạnh dàn phòng không khủng phe ly khai vừa triển khai ở Donbass

Theo truyền thông Ukraine, các đơn vị dân quân của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, đã triển khai một tổ hợp tên lửa phòng không Buk (không rõ chủng loại và số lượng), ở phía tây bắc nước cộng hòa tự xưng. Với sự có mặt của những tổ hợp tên lửa này, có thể giúp lực lượng dân quân ly khai, đẩy lùi một cuộc không kích bất ngờ của Không quân Ukraine hay NATO; hoặc có thể tiêu diệt các UAV tấn công Bayraktar TB2, của Quân đội Ukraine. Thông tin về dân quân ly khai sở hữu tên lửa phòng không Buk, sau khi có thông tin về máy bay không người lái Gekata mới nhất của Ukraine, được trang tin quốc phòng Ukraine Defense Express, tiết lộ lần đầu tiên gần đây. Về mặt chính thức, cả LPR và DPR đều không được trang bị các tổ hợp tên lửa phòng không Buk. Nhưng không loại trừ khả năng tên lửa này, có thể được mua lại từ các nước cộng hòa tự xưng khác, chưa được công nhận. Các chuyên quân sự cho rằng, nếu lực lượng dân quân ly khai thực sự có tổ hợp tên lửa phòng không Buk, thì đây có thể trở thành một vấn đề đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với Kiev. Lý do là Quân đội Ukraine hiện nay, thiếu loại vũ khí, để có thể chống lại những vũ khí phòng không tuy cũ, nhưng rất đáng tin cậy này; đặc biệt là khi các máy bay chiến đấu, vẫn còn đang trong biên chế của Không quân Ukraine, không được trang bị tên lửa không đối đất tầm xa. Trong khi đó, tình hình biên giới Ukraine và Nga trong những ngày đầu năm không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, khi khoảng một nghìn thiết bị quân sự của Quân đội Nga, đã được nhìn thấy trong một doanh trại dã chiến gần Yelnya, giáp biên giới Ukraine. Các bức ảnh vệ tinh của châu Âu, đã chụp được ảnh về một doanh trại dã chiến của quân đội Nga, nằm gần khu vực Yelnya và cho thấy một thực tế là có khoảng một nghìn thiết bị quân sự của Quân đội Nga được đặt tại đây. Theo các nguồn thông tin từ phương Tây, lực lượng đóng quân tại đây, là thành phần của Quân đoàn 41 binh chủng hợp thành, cùng trung đoàn xe tăng 59 và tiểu đoàn công binh 340, đã được triển khai tại đây. Trước đó xuất hiện thông tin cho rằng, việc rút các lực lượng Quân đội Nga được triển khai tại đây, đã được bắt đầu. Nhưng rõ ràng trước những hành động gây hấn, khiêu khích của NATO và Ukraine, có thể khiến lãnh đạo Nga thay đổi quyết định, tiếp tục hiện diện lực lượng tại đây, nhằm đề phòng những bất chắc có thể xảy ra. Hiện truyền thông phương Tây, đang bám vào việc di chuyển thiết bị quân sự của Nga tới biên giới với Ukraine, cho những lời tuyên bố khiêu khích; họ cho rằng, Nga đang lên kế hoạch gây hấn với Kiev. Còn theo truyền thông Nga, lý do chính của sự xuất hiện của Quân đội Nga ở biên giới phía tây, chính là nhằm đáp trả hành vi gây hấn của NATO và Ukraine, đang có ý định đe dọa trực tiếp đối với an ninh Nga và những công dân Nga, đang sống trên lãnh thổ các nước cộng hòa tự xưng Lugansk và Donetsk. Theo thông tin trước đó, một lực lượng khoảng 120 nghìn quân và rất nhiều trang bị vũ khí hạng nặng của Quân đội Nga, đang được bố trí ở biên giới giáp với Ukraine; tuy nhiên với việc chuyển quân sang hướng này liên tục, số lượng quân và vũ khí hạng nặng, có thể lớn hơn nhiều. Nguồn ảnh: Pinterest.

