Mỹ bật đèn xanh, Croatia có ngay F-16 cực xịn từ Israel

Theo đó, thoả thuận mua một số chiến đấu cơ F-16I đã qua sử dụng từ Israel của Croatia đã gần như đi đến bước cuối cùng. Nguồn tin của Sputnik cho biết thoả thuận này của Croatia đã được Mỹ bật đèn xanh. Nguồn ảnh: Sputnik. Theo đó, Mỹ đã cho phép Israel được bán một số lượng chiến đấu cơ F-16I trị giá nửa tỷ USD do nước này tự sản xuất và cải biên cho phía Croatia. Nguồn ảnh: Israelairforce. Trước đó, Croatia cũng từng muốn mua các chiến đấu cơ F-16 từ các quốc gia khác trên thế giới như Hàn Quốc, Hy Lạp, Thuỵ Điển hoặc từ Mỹ nhưng cuối cùng nước này lại chọn Israel với phiên bản F-16I độc nhất vô nhị. Được biết tổng giá trị hợp đồng của lô F-16I này sẽ có giá từ 485 triệu USD. Nguồn ảnh: Flickr. Phía Israel tiết lộ, trong thoả thuận này, các chiến đấu cơ do nước này cung cấp hoàn toàn tương thích với năng lực của Không quân các nước khác thuộc NATO, phía Israel cũng sẽ nhận trách nhiệm đảm bảo tuổi thọ hoạt động của các chiến đấu cơ F-16I do Croatia sở hữu trong tương lai sẽ được kéo dài hơn so với phiên bản F-16 thông thường. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc vận chuyển các chiến đấu cơ này từ Israel tới Croatia cũng được coi là nhiệm vụ của phía Israel trong khoản hợp đồng này. Croatia sẽ chỉ việc biên nhận những chiến đấu cơ này tại Israel một lần trước khi chúng được chuyển về tận nhà. Nguồn ảnh: Airliners. Một trong những điểm quan trọng bậc nhất trong thoả thuận mua bán vũ khí giữa Croatia và Israel đó là Mỹ cùng với Lockheed Martin đã đứng ngoài thương vụ này. Lockheed Martin - với tư cách là nhà thiết kế và sản xuất F-16 thực tế lại không hề gây khó dễ cho việc Israel bán chiến đấu cơ dựa trên thiết kế của mình ra nước ngoài. Nguồn ảnh: Jetphoto. Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai, một vài loại vũ khí khác được Mỹ cung cấp, Israel nâng cấp và cải biên có thể cũng sẽ được Tel Aviv xuất khẩu ra nước ngoài mà không gặp phải bất cứ một cản trở nào từ phía Washington cũng như từ các tập đoàn sản xuất vũ khí của Mỹ. Nguồn ảnh: Fineart. Theo như thoả thuận mua bán F-16I của Croatia từ phía Israel, phía Israel sẽ cung cấp tổng cộng 12 tiêm kích F-16I - tương đương với quân số một phi đội cho Croatia và bên mua sẽ không phải trả thêm bất cứ một loại chi phí nào cho lô hàng này. Nguồn ảnh: Pinterest. F-16I là phiên bản cải tiến từ chiến đấu cơ F-16C/D của Israel. Loại chiến đấu cơ F-16I này có khả năng tác chiến điện tử được cho là hiện đại hơn so với phiên bản F-16C/D thông thường và được trang bị phần mềm điều khiển do phía Israel làm lại từ đầu - đảm bảo khả năng hoạt động tương thích với các hệ thống điện tử khác trong quân đội Israel. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-16 của Không quân Israel.

